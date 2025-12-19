FİNANS

2026'da beklenen olmayacak! 'Balon patlamadığı sürece' altın için kötü haber

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı 19 Aralık Cuma günü altın fiyatlarının gidişatını inceliyor. ABD'den gelen veriler dünkü işlemlerde altına destek olmuştu. Bugün ise ons altın 4.326,32 dolar seviyesinde görülüyor. Piyasalar ile ilgili son durumu ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı inceledi. Sarı, hem gümüş hem de altın için önemli açıklamalarda bulundu.

2026'da beklenen olmayacak! 'Balon patlamadığı sürece' altın için kötü haber
Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL? Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne? Kıymetli maden yatırımcıları altının 2025'i nasıl kapatacağını takip ediyor. Özellikle Ekim ayında hızlı yükselişi ile dikkat çeken altın 2025'i nasıl kapatacak sorusu yatırımcıların ilk merakı arasında.
2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 1

Altın fiyatları dün ABD'de açıklanan verilerden etkilendi. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda %2,7 oranında artış gösterdi. Bu oran %3,1'lik beklentinin altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise 13 Aralık ile biten haftada ilk defa işsizlik maaşı başvuruları 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 2

ALTIN KAÇ TL?

Gram fiyatında dünkü işlemlerde ise 6.009 TL ile rekor seviye test edilmişti. Böylece spot piyasada ile defa bu hafta 6 bin TL seviyesi de aşılmış oldu. Şu sıralar ise gram altın 5.954,60 TL seviyesinde seyrediyor.

2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 3

Fed'den güvercin duruşun beklenmesi ile kıymetli metallerde yukarı yönlü tepki hareketlerinin yaşanabileceği düşünülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı TGRT Haber'e altın ve gümüş için önemli açıklamalarda bulundu.

2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 4

Sarı, Ocak ayında Fed'den faiz indirimi beklediklerini ifade ederek 2026'nın altın için hareketli geçeceğini söyledi. Sarı, Fed başkanının değişeceğini hatırlatarak, Amerika'nın ara seçime gideceğinin altını çizdi ve jeopolitik risklerin olduğunu da kaydetti.
2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 5

10 YIL BEKLETMİŞTİ

Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığını söyleyen Sarı, altının desteklendiğini açıkladı ve, "Biz biraz daha yastık altında ya da altının her durumda yükseldiği için son yıllarda ve yıllardır altın bizim için biraz daha hem geleneksel bir yatırım aracı hem de'Ne olursa olsun yine sonuçta altın' diyoruz ama uzun süredir yükselen bir enstrümanın düşme ihtimalini de düşünmemiz gerekiyor ki altın yükseldikten sonra 2008 krizinden sonra neredeyse 8-10 yıl arasında yatırımcısını bekletti" şeklinde konuştu.
2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 6

2026'DA ALTIN REKOR KIRACAK MI?

O dönem enflasyon karşısında değer kazanamadığını hatırlatan Sarı, 2026'da daha kısıtlayıcı bir alanın olabileceğini söyledi ve, "Yani 2026'da daha sert satışlar, daha sert çıkışlar altının rekor kıramadığı dönemler yaşanabilir. Yani o düzeltme hareketini 2026'da bekleyebiliriz. Bu da yatırımcının belki biraz altın portföyünü azaltması ya da daha temkinli olmasını gerektiriyor. Yani çok fazla arka arkaya yükselmesi daha da devam edebileceği anlamına gelmiyor. Belirli bir noktada da altın uzun yıllar bekletebilecek bir enstrüman haline de dönüşebilir" sözlerini kullandı.

2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 7

GÜMÜŞ NE KADAR OLACAK?

Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Sarı son olarak gümüş için de değerlendirmelerini yaptı. Sarı, gümüş için şu cümleleri kurdu:

"Altınla gümüşü karşılaştığımızda gümüşün biraz daha yolu var gibi görünüyor. Gümüşte o yükselişin altını geçtiğini görebiliriz. 2026'da da muhtemelen o yükseliş devam edecek. Bir ayrışma süreci içerisindeler. Tabii dünya ekonomisiyle para paralel olarak dünya ekonomisindeki büyüme ne kadar iyi olursa gümüşteki büyüme de o kadar ilerleyecek. Gümüşün hikayesini besleyen o yapay zeka var ya uzun süredir 2026'da da muhtemelen birçok bankanın, birçok yatırım şirketlerinin, birçok şirketin aslında hayatımızı değiştirdiği yeniden yeni bir sanayi devrimi olarak adlandırılan bu yapay zeka süreci. Oradaki balon patlamadığı sürece gümüşte yükselişler görebiliriz. İllaki o fiyat doygunluğu belirli bir noktada aşağı yönde de realize olabilir. Portföyleri çeşitlendirmek için kullanılabilir ama portföyün tamamını altın ve gümüş yapmak için 2026 uygun bir yıl değil sadece. Ona yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor"

2026 da beklenen olmayacak! Balon patlamadığı sürece altın için kötü haber 8

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.951,09
5.951,86
% -0.06
10:51
Ons Altın / TL
185.103,38
185.170,17
% -0.05
11:06
Ons Altın / USD
4.324,33
4.324,88
% -0.24
11:06
Çeyrek Altın
9.521,74
9.731,29
% -0.06
10:51
Yarım Altın
18.983,97
19.462,58
% -0.06
10:51
Ziynet Altın
38.086,96
38.806,12
% -0.06
10:51
Cumhuriyet Altını
39.815,00
40.416,00
% 0.14
17:07
