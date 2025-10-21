Altın için net konuştu 'Yükseliş devam edecek! Bir gerçeklik var'

Altın fiyatları yükselişine ara verdi, rekorların ardından düşüş hareketi görüldü. Peki, altında yükseliş devam edecek mi? Altın düşecek mi? Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener'den dikkat çeken bir altın değerlendirmesi geldi. Gram altın ne kadar oldu? 21 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"SÜRECİ DEVAM ETTİRECEK BİRKAÇ TANE UNSUR VAR"

Öğleden önce TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Yükseliş devam edecek açıkçası. Çünkü 4277 dolar onsu. Yani gramı da 5806 lira civarında. Fakat dikkat ederseniz son bir aylık dönemde sürekli biraz hani ilerliyor. Sonra bir geri çekilme yaşanıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Tabii şunu özellikle görmek lazım. Bakın 4277 dolar diyoruz onsunu. Bu şu demek. Ocak ayından bugüne kadar yüzde 55'lik artış demek dolar bazında sadece. Yani bu süreç devam edecek. Çünkü süreci devam ettirecek birkaç tane unsur var. Bir tanesi hep söylüyoruz; Ekim ayında Fed'in toplantısı var. Arkasından Aralık ayında var. Kasım ayında bir toplantısı yok. Aynı bizim Merkez Bankası'nda ekim ve aralıkta olduğu gibi orada da aynı sürede toplantı yapılacak. Dolayısıyla orada beklenti çok güçlü. Yani Fed'in hem Ekim'de hem Aralık'ta faiz indireceğine dönük beklenti hala varlığını koruyor. 25'er baz puan bekleniyor hem Ekim'de hem Aralık'ta, Fed'den. Fakat orada Sayın Trump'ın tutumu çok önemli. Yani bastırıyor biliyorsunuz. Yani özellikle faizlerin düşük kalmasıyla ilgili yeni bir üye de atadı, devam da ediyor bu süreç. Dolayısıyla eğer böyle bir sürpriz olursa yani 25 baz puan yerine Ekim ayında örneğin 50 baz puan ya da Aralıkta 50 baz puanlık bir indirim gelirse o zaman biz sene sonunda ons altında 4500 doların üzerini görmüş oluruz. Onu açık olarak söyleyeyim. Yani böyle bir risk her zaman var. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Bunun ana sebebi Fed'in faiz indirimine başlamış olması. Diğer taraftan şöyle bir sebebi daha var. Sadece Ocak ayından bu yana Amerikan doları euro karşısında dahi yüzde 10 değer kaybetti.

"BU ŞARTLAR ORTADAN KALKMADIĞI SÜRECE ALTININ YÖNÜ YUKARI OLACAK"

Yani bir taraftan da dolar uluslararası piyasalarda güç kaybediyor. Yani rezerv çeşitlendirmesi yapıyor merkez bankaları. Altın alımları devam ediyor. İşte bütün bu şartlar ortadan kalkmadı. Bu şartlar ortadan kalkmadığı sürece altının yönü yukarı olacak. Bunu net olarak görebiliyoruz. Bir yıl önce geçen yıl Kasım ayında, Ekim ayında yaptığımız yayınlarda dahi altının yönünün bundan sonra 1 yıl, 2 yıl yukarı olacağını belirtmiştik zaten. bu devam ediyor.

"TABİİ Kİ İŞİN İÇERİSİNDE SPEKÜLASYON DA VAR AMA HER ŞEYİ DE SPEKÜLASYONA BAĞLAYIP İŞİN İÇİNDEN ÇIKMAMAK GEREKİYOR"

Ama şu da olacak tabii ki. Yani bir süre ara verecek, dinlenecek, biraz geri çekilecek, farklı haberler gelecek. Yani orada da işte hep kamuoyunda şu da paylaşılıyor. Acaba spekülasyon mu yapılıyor? Hani altın fiyatlarıyla ilgili sürekli böyle iniş çıkışlar yaşanıyor falan. Evet, tabii ki işin içerisinde spekülasyon da var, onu söyleyelim. Yani özellikle güçlü piyasalarda, Amerikan piyasasında hem kripto varlıklarla ilgili ciddi spekülasyonlar oluşuyor hem de altınla ilgili ciddi spekülasyonlar oluşuyor. Yani bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama her şeyi de spekülasyona bağlayıp işin içinden çıkmamak gerekiyor. Çünkü bir de realite var. Yani gerçeklik var. Gerçekte Amerika faiz indirimlerine başladı. Bu Sayın Trump'ın belirtmesiyle çok net olarak devam edecek. Hatta yeni atadığı üye yıl sonunda Amerika'da faizlerin yüzde 2,5 olması gerektiğini belirtiyor. Şu anda 4-4.25 aralığında biliyorsunuz yeni atadığı üye şunu söylüyor, diyor ki Amerika'da faizlerin yüzde 2,5 seviyesine inmesi lazım. Diyor ki bu yarı yarıya düşüş demektir. E bu anlayış devam ettiği sürece altının yönü yukarı olmak zorunda. Çünkü Amerika faiz indirimlerine başladığında doğal olarak Amerikan piyasasının biraz daha açılması, ticaretin biraz daha gelişmesi bekleniyor.

O da ne yapıyor? Doğal olarak insanları yatırımlarını biraz daha kıymetli madenlere doğru yönlendiriyor. Şunu da unutmamak gerekiyor gene belki kamuoyunda çok paylaşılmıyor ama özellikle güçlü piyasalar, Avrupa piyasaları başta olmak üzere altın fonları alıyor son dönemde. Yani orada da bir beklenti var aslında. Sadece spekülasyon değil bu iş. Yani demek ki piyasalar da altının yukarı gideceğine inanıyor ki portföylerinde altını çoğaltmaya başladılar. Diğer taraftan tabii merkez bankalarının alımları var işte, bizim merkez bankamız da alıyor vesaire ama bunların hepsi bir arada olduğu sürece altının yönü yukarı olacak.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ancak bazı dönemlerde dediğim gibi spekülatif birtakım hareketlerden dolayı belli bir süre geri çekilme, tekrar yukarı gitmeler olabilir. Yani burada iyi hesap etmek lazım. Ama gördüğümüz kadarıyla bu veriler ortadan kalkmadığına göre, küresel riskler ortadan kalkmadığına göre, Fed'in faiz indirimleri ortadan kalkmadığına göre, doların değer kaybetmesi ortadan kalkmadığına göre o zaman yönümüz daima yukarı. Öyle görmek lazım. Tabii yıl sonu beklentisi de açıkçası eğer Ekimle Aralıktaki o beklediğimiz faiz indirimi beklenilen ölçüde 25 baz puan gelirse 4300'lerde bu yılı kapatabiliriz. 4400 - 4500'lere doğru gidecek bir altın rakamından bahsediyoruz. Ama 50 baz puanlık bir indirim gelirse o zaman 5.000 dolarlı seviyeleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

21 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 4260 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.04 itibarıyla 5749 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.06 itibarıyla 9399 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.06 itibarıyla 18.799 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 41.166 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.20 itibarıyla 99.918 TL seviyesinde.