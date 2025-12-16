Altın yatırımcısı şoke oldu! Bir ilk yaşandı: Hiç kimse bunu beklemiyordu

Altın rekor üstüne rekor kırarak 2025 yılında yatırımcısına güzel getiriler sağladı. Yatırımcılar hem fiziki altın alırken hem de bankalardan alım gerçekleştirdi. Ancak, gözlerden kaçan detay karlılığı etkilemeye başladı. Fiziki altın fiyatları banka fiyatının altına indi. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana banka ve fiziki altın satış fiyatları arasındaki makas değişti.

BANKADAN ALAN DAHA UCUZA ALDI!

Uzun zaman sonra görülen fırsat neticesinde bankadan altın alanlar daha düşük fiyattan alırken Kapalı Çarşı ya da kuyumculardan altın alanlar daha yüksek fiyattan alım yapmış oldu. Böylece görülmeyen hareketler piyasada görülmüş oldu.



ALTIN ARZI ARTIYOR

Fiyat farkının bu kadar açılmasının nedeni ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türkiye'deki altın madenlerinin ürettiği altınları almaması. Üretilen altınlar yurt içi piyasaya satılıyor ve böylece piyasada altın arzı artış gösteriyor.

MAKAS AÇILDI

Yatırımcıların altın talebinde düşüş görülmesi ile arz fazla talep düşük kaldı. Bundan dolayı, banka ve Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları arasında hareketlenmeler görülmeye başlandı.

Son dönemde altına olan ilginin artması ve altın yatırımlarının yükselmesi Türk Lirası'na olan ilgiyi kısmaya başladı. Bunun önüne geçmek için Merkez Bankası elindeki enstrümanları kullanmaya başladı. Böylece fiziki altın bankalardaki altından daha pahalı hale geldi ve talebin önü bir miktar da olsa kesilmiş oldu.

ALTIN NE KADAR?

ABD'den gelmesi beklenen gecikmeli veriler öncesinde altın fiyatları durağan seyrediyor. Ons altın güne 4 bin 304 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 280 dolar, en yüksek de 4 bin 317 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 288 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 5 bin 909 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 877 lira, en yüksek de 5 bin 927 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 888 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: NTV/ Burak Taşçı