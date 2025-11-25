'Aman yatırımcılar çok dikkat etsin' İslam Memiş'ten çarpıcı altın uyarısı

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Altın düşüş sonrası yeniden yukarı yönlü hareket gösterdi. Elinde altın olanlar ya da altın almayı düşünenler ise altın fiyatlarında bundan sonra neler olabileceğini merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcılara çok çarpıcı uyarılar yaptı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Habertürk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"4138 dolar şu anda ons altın uluslararası piyasalarda, gram altın 5805 lira fiziki altın kapalı çarşı piyasasında. Ekim ayına kıyasla Kasım ayı altın piyasalarında daha dinlenme sürecinin, düşüşlerin yaşandığı bir ay oldu ve bu hafta son Kasım ayını uğurluyoruz ve dengelenme çabası devam ediyor. Aşağıda 4.000 dolar destek seviyesi, yukarıda 4150 dolar direnç seviyesi bu bant aralığında oyalanıyor. Şimdi piyasa şunu bekliyor; iki haber akışı bekliyor, olumlu ya da olumsuz... Rusya Ukrayna tarafında bir barış haberi gelecek mi? Olumlu bir haber gelecek mi? Bu sefer 4.000 dolar seviyesi altında sarkmalar beklenir. Eğer Amerika'nın Venezuela bir saldırısı gerçekten yaşanır mı? Bu sefer tekrar 4300 - 4400'lü rakamlar karşımızda olur. Şu anda kaygılı bir şekilde beklemeye devam ediyor. O yüzden bu haber akışlarına göre altın kendine yeni bir yön vereceğini söyleyebiliriz. Ama genel intiba, genel beklenti yine ons altın tarafında 4.000 dolar seviyesinin altına sarkma ile alakalı ihtimalin olduğunu bize gösteriyor. Yani böyle bir ihtimal yine var. Yani kademeli olarak yani 3900, 3850, 3800 dolarlar gibi rakamlar yine masada durmaya devam ediyor. Ama belirsizlikler var. Gelen haber akışı piyasaları daha çok fiyatlayacak. O yüzden hani bilemiyoruz yani yarın bugün nasıl bir haber akışı gelecek olumlu mu olumsuz mu bilmediğimiz için piyasalar şu anda sakin bir şekilde kaygılı bir şekilde kenarda beklemeye devam ediyor.

ELİNDE ALTIN OLAN YA DA ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Altın yatırımcısına şöyle düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Bugünkü ekonomik koşullar, 2026 yılına ilişkin beklentiler karşılığında yine gram altın tarafında yükseliş yönlü, ons altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi yine korumaya devam ediyoruz. Altın puslu havaları seviyor. İşte jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler, başta Amerika Merkez Bankası Fed'in tekrar 2026 yılında faiz indirimlerinde devam edeceği yönündeki beklentiler altın tarafını desteklemeye devam eder. O yüzden bu dinlenmeler veya kısa vadeli bu geri çekilmeler panik havası oluşturmamalı. Mümkünse eğer ilave için bir fırsat yakalayabiliyorlarsa ilave yapabilirler. Yine 2026 yılında mesela ons altın tarafında yine 4800 dolar seviyesi yıllık bazda tabii ki bu beklentimiz, yine yıllık bazda gram altın tarafında 8.000 TL beklentim yine geçerliliğini korumakta. 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında yine altın güvenli liman gömleğini giyer ve bu değer artışlarına devam eder gibi duruyor.

Kısa vadeli bir geri çekilme görürsek iyi haber akışları birlikte bunlar aslında bir alım fırsatı olarak karşımızda durur ve alım fırsatı olarak değerlendirilir. Çünkü merkez bankaları alımlarına devam ediyor. Belirsizlikler var. Neyin ne olacağı belli değil. Bu belirsiz ortamda altın güven limandır ve yukarıda yine alanımız var. 4500, 4750, 4800 dolar seviyeleri... Kötüyü satın almak biraz daha iyi olur.

ALTINDAKİ RALLİ NEDEN OLDU?

Kesinlikle Ekim ayında altın yatırımcısına bu fiyatlamanın bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu kesinlikle altından uzak durulması gerektiğini, gümüşten uzak durulması gerektiği ile alakalı bilgilerim vardı, düşüncelerim vardı, Bunu paylaştım. Bir manipülasyon yaşandı. Kasım ayını bekleyenler iyi bir karar verdi. Çünkü teknik olarak yorumlanamayan bir süreç vardı karşımızda. Mantık olarak yorumlanamayan bir yükseliş vardı karşımızda. Çünkü Ekim ayında malum bir savaş yoktu, bir risk yoktu, herhangi bir neden yoktu ortada. O kadar yükselmesi zaten sağlıksızdı. Bu ciddi bir anlamda bir manipülasyon fiyatlamasıydı. Tekrar hızlı bir geri çekilme, bir normalleşme gördük. Ha 4.000 dolar seviyesinin üzeri yine normal mi? Bana göre yine değil. Yani bu işin normali şu anda hani bugünkü sakinlik piyasasında 3800 - 3900 dolar aralığı normaldir. Yine yüksek ama piyasayı rahat bırakmıyorlar. Yani özellikle 2026 yılında altın yatırımcısının çok dikkat etmesi lazım. Çünkü yıl boyunca bu manipülasyon fiyatlamaları devam eder. Yani burada özellikle merkez bankaları büyük bir kar elde ediyorlar alım satım yaparak. O yüzden küçük yatırımcının 2026 yılında kendini ciddi bir anlamda koruması gerekiyor.

"YATIRIMCILAR ÇOK DİKKAT ETSİN"

Her yılın bir ismi var bende. 2026 yılına ilişkin adını koyduğum yıl da manipülasyon yılı. Aman yatırımcılar çok dikkat etsin. Sadece bu altın özelinde değil. Borsalarda, kripto para piyasasında, altın gümüş gibi değerli metallerde, bütün enstrümanlarda sert hareketlerin yaşanacağı, belirsizliğin oluşacağı bir piyasa olacak karşımızda. Mesela Ekim ayında altın ve gümüş fiyatında bir manipülasyon piyasası oluştu. Ama bu aya bakıyoruz Kasım ayında kripto para piyasasında manipülasyon var. Sert düşüş yönlü. Her zaman yükseliş yönlü manipülasyon yapılmaz. Dolayısıyla bu sert hareketlere karşı yatırımcının yapabileceği tek bir şey var; Birikimlerini çeşitlendirmek, uzun vadeli yatırımcı olmak. Eğer birikimlerini çeşitlendirirse ve uzun vadeli plan yaparsa bu süreçten zarar almadan kurtulabilir.

Ama sosyal medyadaki operasyonların özellikle küçük yatırımcılara karşı ciddi bir anlamda zararı olabilir. Yatırımcılarımız 2026 yılında çok dikkat etsin. Birikimlerimiz çeşitlenecek. Uzun vadeli plan yapacağız. Kısa vadeli al-sat'tan ve kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak duracağız"

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

25 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.46 itibarıyla 4.133 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.32 itibarıyla 5.640 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.32 itibarıyla 9.220 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.31 itibarıyla 18.443 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.43 itibarıyla 38.745 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.43 itibarıyla 94.213 TL seviyesinde.