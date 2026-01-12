'İlginç bir şey oldu' İslam Memiş'in altında 'sürpriz' yorumu: Sinyal veriyor

Altın fiyatları son durum... Altın yeni güne yükselişle başladı. Altında görülen rekor seviyeler vatandaşta yeniden pek çok soru işaret bırakırken uzmanların değerlendirmeleri de yakından takip ediliyor. Jeopolitik gerilimler ve Fed ile ilgili gündemin altın fiyatları üzerinde etkili olduğu belirtilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatında gün içinde en yüksek 6382 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 14.50 itibarıyla 6.361 TL seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altında ise gün içinde en yüksek 10436 TL seviyesi görüldü. Çeyrek altın saat 14.51 itibarıyla 10.399 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise 4 bin 601,3 dolarla rekor kırarken saat 15.07 itibarıyla 4.583 dolar seviyesinde seyrediyor.

"SABAHA KARŞI İLGİNÇ BİR ŞEY OLDU"

TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gram altın ve ons altında yeni bir rekor denemesi var. Geçen hafta jeopolitik gerilim vardı piyasalarda, bu taraf fiyatlanmıştı. Gözümüz İran'da, Amerika müdahale edecek mi, sokak eylemleri devam ediyor kaygısı vardı. Ama bu sabaha karşı ilginç bir şey oldu. Fed Başkanı Powell kameraların önüne geçti, çok sert bir açıklama yaptı. Fed Başkanı Powell dedi ki, ben Adalet Bakanlığı'ndan bir celp aldım, beni mahkemeye vermişler ve özellikle Trump'ın Fed binasını yenilemekle alakalı yerinde keşifler yapmıştı, yine ağır tamamlarda bulunmuştu. Sanırım bununla ilgili bir celp gitmiş Fed Başkanı Powell'a. Fed başkanı Powell da suskunluğunu bozdu; ben bağımsız bir Merkez Bankası başkanıyım, Fed bağımsızdır, görev sürem dolana kadar görevin başındayım, birçok Amerikan başkanıyla çalıştım ve tutumumuzdan taviz vermedik gibi açıklamalar yaptı. Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın mahkemeye verilmesi, Fed Başkanı Powell'ın sert açıklamalar yapması altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor denemelerine neden oldu.

"BİRÇOK ETKEN YILIN İLK YARISINDA BU YÜKSELİŞLERİN DEVAMININ SİNYALİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Yine yılın ilk yarısında 4800 - 4880 dolar seviyesi, gram altın tarafında 8.000 lira seviyesi hedef konumunda. Yılın ilk yarısına kadar bu jeopolitik gerilimler, kısır tartışmalar, dış politika tarafında yaşanan gelişmeler, birçok etken yılın ilk yarısında bu yükselişlerin devamının sinyalini vermeye devam ediyor.

Özellikle yılın ikinci yarısına ben yine atıfta bulunmak isterim. 2025 yılında kazandırdığı gibi 2026 yılında altın tarafında %100'ün üzerinde bir getiri beklemiyoruz. O yüzden hazır bu yükselişler yaşanıyorken ve muhtemelen yılın ilk yarısında 4800 - 4880 dolar seviyeleri bekleniyorken mesela altın biriktirmiş ev alacak araba alacak vatandaşlarımız yatırımcılarımız vardır, yılın ilk yarısında bence bunu tekrar değerlendirsin. Yılın ikinci yarısında tekrar durağan düşüş trendinde olan bir altın piyasası karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum.

"SÜRPRİZ OLARAK ALGILANMAMALI"

Bizim burada 2026 yılına ilişkin işte 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Bu alana kadar yaşanabilecek yükselişler sürpriz olarak algılanmamalı. Mesela yine gram altın tarafında 8.000 TL pik seviyesi var. Oralar da artık sürpriz olarak algılanmamalı. Bu seviye beklediğimiz seviyeler. Ama 4880 dolar seviyesinin üzeri veya gram altın tarafında 8.000 TL seviyesinin üzeri tekrar dünya şartlarını konuşuruz. Bu sefer farklı gelişmeler yaşanırsa ikinci direnç seviyelerinden bahsedebiliriz. Ama altın tarafında, gümüş tarafında hiçbir Merkez Bankası kişilerin değerli metaller tarafında yatırım yaparak servet sahibi olmasını, zengin olmasını bence çok istemez. O yüzden belli bir seviyeden sonra bir müdahale mutlaka gelir piyasalarda. Ancak dediğim gibi yılın ilk yarısına kadar bu yükselişler artık sürpriz olmayan gelişmeler karşımızda.

"ORTA VADEYE ODAKLANMAK LAZIM"

Orta vadeye odaklanmak lazım. Biraz daha orta vadeye odaklanacaksınız. Çünkü kısa vadeye odaklandığınız zaman çok belirsizlik var. Neyin olduğu belli değil. Mesela sürekli her hafta yükselişlerden bahsediyoruz ama mesela Rusya Ukrayna tarafından gelen haber akışları da bu sefer düşüşlere neden olabilir. O yüzden orta vadeye ana trende odaklanmak faydalı bence.

"STRESLİ BİR HAFTAYA BAŞLADI PİYASALAR"

Bugün piyasalar yemyeşil. Yani bütün enstrümanlarda yükseliş var. Aslında burada şu karşımıza çıkıyor; piyasa kendine bir yön belirleyemiyor. Gelen haber akışlarına karşı bir kaygı var piyasalarda. O yüzden hep beraber yükseliyorlar. O yüzden stresli bir haftaya başladı piyasalar, yeni haftaya. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması sürpriz bir gelişmeydi, stresi artıran bir gelişmeydi. Değerli metallerde mesela gümüş tarafında %5,5 civarında değer artışlarıyla haftaya başladık"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

12 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 4.580 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 15.13 itibarıyla 6.354 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 15.12 itibarıyla 10.391 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 15.13 itibarıyla 20.780 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 14.38 itibarıyla 43.314 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 15.27 itibarıyla 43.062 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 15.27 itibarıyla 104.841 TL seviyesinde.