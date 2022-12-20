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IMKB nedir? IMKB'nin açılımı ne demek?

20.12.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her ülkenin yatırımcılarını bir araya getirdiği, alım satım yapılabilen ve bu işlemlerin güvenli ve adil bir ortamda yapılmasını sağlayan borsa kurumları bulunur. IMKB Türkiye’nin tek borsa kurumu olarak görev yapar. 2013 yılında adı değişen IMKB, günümüzde BIST kısaltılmasıyla anılır. Borsa İstanbul olarak adı değişen IMKB nedir, açılımı nedir?

IMKB nedir? IMKB'nin açılımı ne demek?

IMKB, menkul kıymetlerin alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği menkul kıymetler piyasasıdır. 1985 yılından bu yana IMKB sermaye piyasasında faaliyet göstermekte olan yerli ve yabancı bankaların, aracı kurumların ve yatırımcıların alış satış işlemlerini yaptığı bir pazar olarak adlandırılır. Ülkemizdeki tek borsa kurumu olması ile tüm yasal işlemler, borsa ve menkul kıymetler alım satım işlemleri IMKB denetiminde gerçekleşir.

IMKB nedir?

Borsada işlem yapacak kişiler, finans ve borsa ile ilgilenen, araştırma yapan kişiler "IMKB ne demek?" sorusunu merak eder. Sıklıkla adı duyulan IMKB pek çok yetkiye ve göreve sahiptir. IMKB mevzuatta verilen görevleri yerine getiren, bu doğrultuda gerekli olan piyasaları açan, borsa bültenini yayınlayan, borsadaki çalışma gün ve saatleri düzenleyen, verilen yetkileri kullanarak yaptırımlar uygulayan Türkiye’nin tek borsa kurumudur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST) bankacılık, finans ve borsa ile alakalı tüm durumları yakından ilgilendiren bir kurumdur. BIST olarak adı değişen IMKB'nin pek çok görevi vardır:

  • Hisse senetlerinin alım satımlarını gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Hazine bonolarının alım satımlarını gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Devlet tahvillerinin alım satımlarını gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Gelir ortağı sertifikalarının, özel sektör tahvillerinin, gayrimenkul sertifikalarının, yabancı menkul kıymetlerinin, uluslararası menkul kıymetlerinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

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IMKB'nin açılımı nedir?

IMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kelimelerinin kısaltılmış hâlidir. Türkiye’nin borsa kurumu olarak yasal ve resmî şekilde görev yapar. IMKB’nin 2013 yılında isimi değişerek BIST yani Borsa İstanbul olmuştur. Uluslararası Borsacılıkta BIST kısaltması ile işlem görür. IMKB’nin temel görevi yürürlükteki kanunlar çerçevesinde borsada işlem görmekte olan menkul kıymetlerin pratik ve güvenli bir şekilde alım satımını sağlamaktır. Bu varlıkların alım satım emirlerini bir araya getirmek ve fiyat tespiti yapılması için çeşitli platformlar oluşturmak da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yeni adıyla Borsa İstanbul’un görevleri arasında bulunur.

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