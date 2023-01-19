SpaceX hissesi nasıl alınır? SpaceX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SpaceX'in kurulma amaçlarından bahsedecek olursak hava yollarında kullanılan uçaklar gibi yeniden kullanılabilen, basit ve uyguna mal olan roketlerin yapılması bu amaçlara örnek gösterilebilir. Bugüne kadarki başarılarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

2008 yılında Falcon 1 aracıyla özel sektör tarafından finanse edilip yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket olmuştur.

2009 yılında şirket içerisinde ‘‘SpaceX Astronot Güvenliği ve Görev Güvencesi’’ bölümü açılmıştır.

2010 yılında Dragon aracını uzaya göndermiş, yörüngeye oturtmuş ve başarılı bir şekilde Dünya’ya geri getirmiştir. Bunu yapan ilk özel şirkettir.

2012 yılında UUİ’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) erzak ve malzeme temin etme amacıyla bir uzay aracı (Dragon) göndermesiyle yine bunu yapan ilk özel şirket olarak tarihe geçmiştir.

2020 yılında UUİ’ye Crew Dragon’u göndererek insanlı görev gerçekleştiren ilk özel şirket olmuştur.

SpaceX’in roketlerinde ve uzay araçlarında kullandığı bileşenlerin büyük bir kısmı, kalite ve maliyeti denetlemek adına şirket içerisinde üretilmektedir. Merlin, Kestrel ve

Draco ilk araçları için üretilen ve kullanılan roket motorlarından bazılarıdır. Şirket, kendi ürettiği ürünler sayesinde en uygun fırlatma fiyatını verebilir duruma gelmiştir. Bunun yanında yeniden kullanılabilir fırlatma aracı teknolojisini de kendi sermayesiyle geliştirmiştir.

SpaceX hissesi nasıl alınır?

Şirketin halka açık bir konuma gelebilmesi 2013 yılı olarak tahmin edilmiş ancak Elon Musk halka arzı Mars Koloni Taşıyıcısı’nın düzenli uçuşa geçmesine kadar ertelemiştir. Musk, 2015 yılında ise açıklamasını değiştirerek SpaceX’in halka açılması için uzun yıllar geçmesi gerektiğini söylemiştir. SpaceX henüz halka açılmamış bir şirket olduğu için bu konunun biraz karmaşık olduğu söylenebilir. Birçok yatırımcı SpaceX hisse senedine yatırım yapmak istese de şu anda bu durumun çok mümkün olmadığı düşünülmektedir. Starlink uydu çalışmalarının tamamlanmasından sonra şirketin halka arz edileceği de tahminler arasında yer almaktadır.

SpaceX hissesi nereden alınır?

Elon Musk, SpaceX’i henüz halka arz etmediği için günümüz şartlarında bu şirkete herhangi bir yerden yatırım yapmanın olanaksız olduğu söylenebilir. Ancak ilerleyen yıllarda bu durumun değişmesi beklenmektedir. SpaceX halka arz edildiğinde ve hisse senedi alımının mümkün olduğu zamanlarda işlem yapılabilir. SpaceX hisse senedine yatırım yapmak için yine bir aracı kurum ile birlikte hisse senedi koduyla birlikte gerekli emirler ve işlemler yapılarak hisse senedi işlemleri sağlanabilir. Ancak şu an için SpaceX hisse senedine yatırım yapmak pek mümkün olmasa da alternatif hisse senetlerine yönelinebilir.



