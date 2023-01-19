FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SpaceX hissesi nasıl alınır? SpaceX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SpaceX hissesi nasıl alınır? SpaceX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

07.01.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation), 2002 yılında PayPal’ın kurucularından ve Tesla Motors’un CEO’su olan Elon Musk tarafından kurulmuştur. Uzay taşımacılığı şirketi olmasının yanında yatırımcılar tarafından rağbet gören bir kuruluştur. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan SpaceX, uzay taşımacılığı üzerine kurulmuş bir şirkettir. Bünyesinde bulundurduğu araçlara Falcon9, Falcon Heavy, Dragon Kargo, Crew Dragon ve Starship örnek verilebilir. Peki, SpaceX hissesi nasıl alınır?

SpaceX hissesi nasıl alınır? SpaceX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SpaceX'in kurulma amaçlarından bahsedecek olursak hava yollarında kullanılan uçaklar gibi yeniden kullanılabilen, basit ve uyguna mal olan roketlerin yapılması bu amaçlara örnek gösterilebilir. Bugüne kadarki başarılarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • 2008 yılında Falcon 1 aracıyla özel sektör tarafından finanse edilip yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket olmuştur.
  • 2009 yılında şirket içerisinde ‘‘SpaceX Astronot Güvenliği ve Görev Güvencesi’’ bölümü açılmıştır.
  • 2010 yılında Dragon aracını uzaya göndermiş, yörüngeye oturtmuş ve başarılı bir şekilde Dünya’ya geri getirmiştir. Bunu yapan ilk özel şirkettir.
  • 2012 yılında UUİ’ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) erzak ve malzeme temin etme amacıyla bir uzay aracı (Dragon) göndermesiyle yine bunu yapan ilk özel şirket olarak tarihe geçmiştir.
  • 2020 yılında UUİ’ye Crew Dragon’u göndererek insanlı görev gerçekleştiren ilk özel şirket olmuştur.

SpaceX’in roketlerinde ve uzay araçlarında kullandığı bileşenlerin büyük bir kısmı, kalite ve maliyeti denetlemek adına şirket içerisinde üretilmektedir. Merlin, Kestrel ve
Draco ilk araçları için üretilen ve kullanılan roket motorlarından bazılarıdır. Şirket, kendi ürettiği ürünler sayesinde en uygun fırlatma fiyatını verebilir duruma gelmiştir. Bunun yanında yeniden kullanılabilir fırlatma aracı teknolojisini de kendi sermayesiyle geliştirmiştir.

SpaceX hissesi nasıl alınır?

Şirketin halka açık bir konuma gelebilmesi 2013 yılı olarak tahmin edilmiş ancak Elon Musk halka arzı Mars Koloni Taşıyıcısı’nın düzenli uçuşa geçmesine kadar ertelemiştir. Musk, 2015 yılında ise açıklamasını değiştirerek SpaceX’in halka açılması için uzun yıllar geçmesi gerektiğini söylemiştir. SpaceX henüz halka açılmamış bir şirket olduğu için bu konunun biraz karmaşık olduğu söylenebilir. Birçok yatırımcı SpaceX hisse senedine yatırım yapmak istese de şu anda bu durumun çok mümkün olmadığı düşünülmektedir. Starlink uydu çalışmalarının tamamlanmasından sonra şirketin halka arz edileceği de tahminler arasında yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir

Amazon hissesi nasıl alınır?

Amazon hissesi nasıl alınır?

 Tesla hissesi nasıl alınır?

Tesla hissesi nasıl alınır?

Apple hissesi nasıl alınır?

Apple hissesi nasıl alınır?

 Netflix hissesi nasıl alınır?

Netflix hissesi nasıl alınır?

 Gazprom hissesi nasıl alınır?

Gazprom hissesi nasıl alınır?

Petrol hissesi nasıl alınır?

Petrol hissesi nasıl alınır?

SpaceX hissesi nereden alınır?

Elon Musk, SpaceX’i henüz halka arz etmediği için günümüz şartlarında bu şirkete herhangi bir yerden yatırım yapmanın olanaksız olduğu söylenebilir. Ancak ilerleyen yıllarda bu durumun değişmesi beklenmektedir. SpaceX halka arz edildiğinde ve hisse senedi alımının mümkün olduğu zamanlarda işlem yapılabilir. SpaceX hisse senedine yatırım yapmak için yine bir aracı kurum ile birlikte hisse senedi koduyla birlikte gerekli emirler ve işlemler yapılarak hisse senedi işlemleri sağlanabilir. Ancak şu an için SpaceX hisse senedine yatırım yapmak pek mümkün olmasa da alternatif hisse senetlerine yönelinebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsada işlemler geçici olarak durdurulduBorsada işlemler geçici olarak durduruldu
Yerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacakYerli otomobil için geri sayım! Türkiye bekliyor... Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam! Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!
Anahtar Kelimeler:
SpaceX hisse hisse nasıl alınır spacex hisse

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Emekli maaşı EYT için netleşti! Yüzde 60'ı...

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Gece saatlerinde dehşet! Lüks cipe kurşun yağdırdılar

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu! Tarih netleşti

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Merkez Bankası saat 14'te duyuracak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.