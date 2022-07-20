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Defter değeri nedir? Defter değeri hesaplama nasıl yapılır?

17.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defter değeri, şirketlerin muhasebe değerleridir. Muhasebe değeri ise şirketlere ait kayıtlı varlıklar anlamına gelir. Dolayısıyla defter değeri, şirketlerin bilanço değerlerini gösterir. Defter değeri içerisinde borsa yatırımları yer almaz. Şirketin geçmiş zamandan bugüne kadar yapmış olduğu yatırımları belirtir. Şirketlerin öz sermayesi, defter değeri ile ortaya çıkmış olur. Defter değeri nedir, defter değeri ile hesaplama nasıl yapılır?

Defter değeri nedir? Defter değeri hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Defter değeri nedir?
  • Defter değeri nasıl hesaplanır?
  • Defter değeri nasıl yorumlanır?
  • Defter değeri kaç olmalı?

Defter değeri hesaplama sırasında, şirketin sahip olduğu varlıklardan toplam borçları çıkarılır. Böylece kullanılabilir, öz sermaye ortaya çıkar. Öz sermayenin bulunması için şirketin ödemekle yükümlü olduğu tüm borçlar denklemden çıkarılır. Şirketin ödemekle yükümlü tüm borçları denklemden çıkarıldığı zaman sonuç negatif olabilir. Varlıkların negatif olduğu durumlarda, şirketlerin defter değeri hesaplanamaz. Defter değeri, muhasebe karşılığı olarak hesaplandığı için her zaman gerçeği yansıtmaz. Örneğin, şirketin almış olduğu patent ve fikirler doğrudan varlık olarak yazılmaz. Fakat önemli durumlarda şirket bu yollarla da maddi kazanç elde edebilir.

Defter değeri nedir?

Muhasebe değeri olarak da bilinen defter değeri, öz sermayeyi belirtir. Defter değeri hesaplaması yaparken, piyasa değerine de dikkat etmek gerekir. Piyasa değeri / defter değeri formülü, yatırımcılar tarafından kullanılır.

Piyasa değeri nedir? Piyasa değeri neyi ifade eder?Piyasa değeri nedir? Piyasa değeri neyi ifade eder?

Piyasa değeri, yatırımcıların belirlemiş olduğu şirketin finansal karşılığıdır. Özellikle hisse satın almayı düşünen yatırımcılar, piyasa değerinin defter değerine olan oranın 1 olması beklentisi içerisindedir. Bu tarz durumlarda şirketin hisselerinin olması gereken aralıkta olduğu düşünülür. Değerin 1’den yüksek olduğu durumlarda şirketlerin hisseleri olması gerekenden daha pahalı olabilir. Bu değerin 1’den küçük çıkması durumunda, yatırımcılar hisselerin ucuz olduğunu düşünür. Bu kavramlar şirketin durumuna göre değişmekle beraber, yatırımcıyı yanıltabilir.

Defter değeri nasıl hesaplanır?

Defter değeri hesaplaması yapılırken, ilk olarak bilanço ele alınır. Bilançoya bakılarak, defter değeri yani öz sermaye bulunur. Öz sermayenin bulunması için şirketin aktif varlıklarından borçların çıkarılması gerekir. Böylece elde kalan öz sermaye olur. Öz sermayenin negatif yani borçlarında fazla olduğu durumlarda, defter değeri ve piyasa değeri hesaplaması yapılamaz.

Bilanço nedir? Bilançoya neler yazılır, nasıl hazırlanır?Bilanço nedir? Bilançoya neler yazılır, nasıl hazırlanır?

Defter değeri nasıl yorumlanır?

Defter değerine ulaşmadan önce öz sermayeyi belirmek gerekir. Hesaplamadan sonra elde kalan kullanılabilir varlıklar defter değerine yazılır. Defter değeri yorumlaması yapılırken mutlaka pozitif bir değer olmalıdır. Aksi durumlarda defter değeri yorumlanamaz. Defter ve piyasa değerinin yorumlanamadığı durumlarda yatırımcı çekimser davranır.

Yatırımcı ve trader arasındaki farklar nelerdir? Trade etmek ne demek?Yatırımcı ve trader arasındaki farklar nelerdir? Trade etmek ne demek?

Defter değeri kaç olmalı?

Defter değerinin; yorumlanması ve şirket hisselerinin hesaplanması için pozitif bir değere sahip olması beklenir. Pozitif değerin bulunmadığı durumlarda, şirket değerinin borçları ağır basar. Böyle durumlarda şirketin içinde bulunmuş olduğu durum, yatırım yapmaya elverişli olmayabilir.


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