Altında 404 TL beklentisi! Altın son durum: 8 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından düşüşü sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu?

Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 8 Şubat 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte altının yeni rotası! 4 farklı uzmandan altın yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek? BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altının fiyatı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 410,95 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,03 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 8 Şubat 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 410,83 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 410,74 TL Gram altında 439 lira beklentisi: Uzman açıkladı! Altın yükselecek mi düşecek mi? İşte güncel altın grafiği! BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.811,22 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 682,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,15 hareketli başladı. Peki 8 Şubat 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 683,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 669,00 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. İngiliz Bankası analisti: "Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir" İşte çarpıcı 2021 altın tahmini! BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.715,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.18 artışla başladı. 8 Şubat 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?