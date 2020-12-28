Dolar düşüşle başladı... 28 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.57 civarinda fiyat belirliyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında çıkacak sonuç dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta 7.5 sınırında hareket eden dolar, 7.5708 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyordu. TCMB'nin kararının ardından dolar 7.5 civarında işlem görüyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki28 Aralık 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 28 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

28 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar... Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,5708 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,13 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,5762 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,5654 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,2513 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.17 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 28 Aralık 2020 Pazartesi euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,2580 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,2446 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,2725 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.04 hareketlilik oldu. Peki 28 Aralık 2020 Pazartesi sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,2840 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,2612 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün açıklaması: "Bu ülke için yüksek kur mu yoksa yüksek faiz mi daha tehlikeli derseniz %100 yüksek kur derim. İlk amaç kuru düşürmek olmalı. Kur düşünce enflasyon da baskılanır. Fakat başka yerlerden patlak vermemek lazım. O zaman başa sarıyoruz.Dolar kuruna geniş açıdan bakalım. Faiz geçti. Artık teknik bakma zamanı. 7.50 çok kritik. 7.50 kırılırsa TL'de güçlenme devam eder. Sonrasında 7.30'lar kadar düşüş potansiyeli görebiliriz." dedi. DOLAR YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ