Dolar tahminleriyle... Dolar kaç TL? 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki1 Aralık 2020 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 1 Aralık 2020 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 1 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 1 Aralık Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8260 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,02 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,8268 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,8254 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,3649 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.37 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 1 Aralık 2020 Salı euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,3706 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,3593 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,4598 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.36 hareketlilik oldu. Peki 1 Aralık 2020 Salı sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,4705 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,4493 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİĞİ! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yapılan dolar tahminlerinde dev banka HSBC, 2021 dolar tahminini tekrar güncelledi. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

2021'DE DOLAR NE OLUR? DEV BANKADAN 2021 DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ! HSBC, yayımladığı raporunda, Türk Lirası için pozitif değerlendirmeler yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararını geleneksel bir yöntem olduğunu vurgulayarak olumlu karşıladığını belirtti. HSBC bankası önceki açıklamalarında 2021 dolar/TL tahminini 7,70 olarak notlarında paylaşmıştı. Koronavirüsün ikinci dalgasının gelmesi ve ABD'de teşvik kaynaklarının azalmasının ardından dolar düşmeye başlamıştı. Son gelişmelerden sonra HSBC, 2021 dolar beklentisini 7,10’a düşürdü. HCBC yayımladığı raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,8470 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,4024 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,4781'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...