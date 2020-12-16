Fed kararı sonrası dolar... Dolar kaç TL? 16 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında çıkacak sonuç dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki16 Aralık 2020 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 16 Aralık 2020 Çarşmaba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 16 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 16 Aralık Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8354 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.06 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,8409 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,8299 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,5363 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.12 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,5452 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,5274 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,5433 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.11 hareketlilik oldu. Peki 16 Aralık 2020 Çarşamba sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,5561 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,5306 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son olarak yapılan dolar tahminlerinde Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel dolar tahminini paylaştı. Baştürk önceki günlerde yaptığı açıklamasında, doların kritik seviyesini 7.75 olarak vermişti. Yeni açıklamasında ise bugün sonuçlanacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına değinerek; "Dolar endeksi.Grafik çalışmaya devam ediyor.Sarı çizgiler önemlidir. Hareketi uzatıyorlar.Yarın akşam FED ile belli eder kendini... dedi. Dolar endeksi...



Grafik çalışmaya devam ediyor...



Sarı çizgiler önemlidir...



Hareketi uzatıyorlar...



Yarın akşam FED ile belli eder kendini... pic.twitter.com/qklmSrEzMQ — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 15, 2020 CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,8632 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,5431 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,4797'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...