ŞOK'a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok market, her hafta olduğu gibi geniş bir seçkiyle karşımıza çıkıyor. Şok aktüel kataloğunda yer alan şık mobilyalardan çocukların favorisi oyuncaklara kadar pek çok seçenek var. Şokta bu hafta öne çıkan şok aktüel ürünler, modern TV ünitelerinden tekstil ürünlerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Özellikle şok ta bu hafta geçerli olan fırsatları kaçırmamak için şok ta hafta sonu indirimleri görmek için bizi takip etmeyi unutmayın!

ŞOK marketin bu hafta sonu kataloğunda çocuklar için Cca lisanslı araçlar, Pufu figürlü koltuklar ve Gokidy markalı eğitici setler öne çıkarken yetişkinler için Slazenger eşofman takımları ve Dinarsu banyo tekstili gibi konfor odaklı ürünler yer alıyor. Ayrıca "İste Gelsin" avantajıyla sunulan Just Home ve Dienni markalı şık kitaplıklar, çok amaçlı dolaplar ve TV üniteleriyle evini yenilemek isteyenlere modern çözümler var. İşte ŞOK hafta sonu kataloğu!

Cca lisanslı tekli araba 129 TL

ŞOK a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Cca lisanslı tekli araba 129 TL
  • Pufu tavşan/timsah figürlü çocuk açılır koltuk 1,290 TL
  • Flexfigs sonic aksiyon figürü 399 TL
  • Goo jit zu figür 599 TL
  • Mega yarış arabası taşıyıcı 349 TL
  • Zoe 1000 parça puzzle 89 TL
  • Hello kitty and friends sürpriz kutu 129 TL
  • Global toys roza ağlayan bebek 399 TL
  • Çlk toys spor araba 100 TL
  • Dede geometrik puzzle 48 parça 249 TL
  • Win 4x4 uzaktan kumandalı araba 599 TL
  • Gokidy melisa'nın bisikleti 159 TL
  • Askılı makyaj çantası 119 TL
  • Kurbağa top yakalama oyunu 179 TL
  • Gokidy stick oyun hamuru 10'lu 100 TL
  • Tren seti küçük 249 TL
  • Cabrio spor araba 199 TL
  • Dönüşen metal araba 149 TL

Kasa arkası indirimleri:

  • Ülker albeni karamel tablet 55 TL
  • Tat ketçap 900 g 80 TL
  • Sole yüzey temizlik havlusu 65 TL
  • Clear şampuan çeşitleri 179 TL
  • Süper maylo dev havlu 3'lü 40 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dinarsu 2'li bubble banyo paspas takımı 399 TL

ŞOK a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Dinarsu 2'li bubble banyo paspas takımı 399 TL
  • Jakarlı ayak havlusu 79 TL
  • Yüz havlusu 79 TL
  • Slazenger kadın kaşkorse geniş paça tek alt 399 TL
  • Slazenger erkek pantolon görünümlü eşofman altı 399 TL
  • Slazenger sweatshirt içi polarlı 349 TL
  • Kadın polar tek alt 199 TL
  • Letoon erkek trekking ayakkabı 649 TL
  • Chantale kadın/erkek bambu sneaker çorap 44 TL
  • Bambu çocuk çorap 24 TL
  • Bambu kadın patik/soket çorap 27 TL
  • Erkek bambu soket çorap 42 TL
  • Fincan/kupa 200 cc 30 TL
  • Sahil kapaklı kase 32 TL
  • Su bardağı 6'lı 81 TL
  • Çay bardağı 6'lı 64 TL
  • Büyük çay bardağı 6'lı 112 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL

ŞOK a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL
  • Just home athena askılıklı vestiyer atlantik çam 1,799 TL
  • Lina 4 kapaklı çok amaçlı dolap beyaz 2,599 TL
  • Simba metalli çekmeceli raflı çalışma masası atlantik çam/siyah 3,399 TL
  • Fleet white wall shelf side table 1,199 TL
  • Nesli kapaklı raflı duvara monte komodin atlantik çam 1,199 TL
  • Just home athena 5 raflı geniş metal kitaplık 2,499 TL
  • Just home athena 5 raflı metal kitaplık 2,499 TL
  • Just home lidya modern tv ünitesi atlantik çam 3,299 TL
  • Neptün metalli tv ünitesi atlantik çam 2,399 TL
  • Mayan ahşap ayaklı orta sehpa siyah/atlantik çam 1,099 TL

ŞOK a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Çok amaçlı dolap 2 kapaklı 1 çekmeceli beyaz 1,999 TL
  • Çok amaçlı dolap 3 kapaklı beyaz 3,499 TL
  • Çok amaçlı dolap 4 kapaklı beyaz 2,799 TL
  • Komodin tek çekmeceli raflı beyaz 1,099 TL
  • Komodin kapaklı ve çekmeceli beyaz 1,499 TL
  • Gardırop 2 kapaklı askılı ve raflı beyaz 4,299 TL
  • Şifonyer 3 çekmeceli raflı beyaz 2,499 TL
  • Şifonyer 4 çekmeceli beyaz 2,199 TL
  • Tv ünitesi 6 kapaklı beyaz 3,499 TL
  • Tv ünitesi 4 kapaklı beyaz 2,699 TL
  • Tv ünitesi 2 kapaklı beyaz 2,499 TL
  • Konsol 4 kapaklı beyaz 2,999 TL

Sizin için indirimli mobilyalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 27 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta
