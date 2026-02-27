ŞOK'a televizyon ünitesi geliyor! 28 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK marketin bu hafta sonu kataloğunda çocuklar için Cca lisanslı araçlar, Pufu figürlü koltuklar ve Gokidy markalı eğitici setler öne çıkarken yetişkinler için Slazenger eşofman takımları ve Dinarsu banyo tekstili gibi konfor odaklı ürünler yer alıyor. Ayrıca "İste Gelsin" avantajıyla sunulan Just Home ve Dienni markalı şık kitaplıklar, çok amaçlı dolaplar ve TV üniteleriyle evini yenilemek isteyenlere modern çözümler var. İşte ŞOK hafta sonu kataloğu!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Cca lisanslı tekli araba 129 TL

Pufu tavşan/timsah figürlü çocuk açılır koltuk 1,290 TL

Flexfigs sonic aksiyon figürü 399 TL

Goo jit zu figür 599 TL

Mega yarış arabası taşıyıcı 349 TL

Zoe 1000 parça puzzle 89 TL

Hello kitty and friends sürpriz kutu 129 TL

Global toys roza ağlayan bebek 399 TL

Çlk toys spor araba 100 TL

Dede geometrik puzzle 48 parça 249 TL

Win 4x4 uzaktan kumandalı araba 599 TL

Gokidy melisa'nın bisikleti 159 TL

Askılı makyaj çantası 119 TL

Kurbağa top yakalama oyunu 179 TL

Gokidy stick oyun hamuru 10'lu 100 TL

Tren seti küçük 249 TL

Cabrio spor araba 199 TL

Dönüşen metal araba 149 TL

Kasa arkası indirimleri:

Ülker albeni karamel tablet 55 TL

Tat ketçap 900 g 80 TL

Sole yüzey temizlik havlusu 65 TL

Clear şampuan çeşitleri 179 TL

Süper maylo dev havlu 3'lü 40 TL

Dinarsu 2'li bubble banyo paspas takımı 399 TL

Jakarlı ayak havlusu 79 TL

Yüz havlusu 79 TL

Slazenger kadın kaşkorse geniş paça tek alt 399 TL

Slazenger erkek pantolon görünümlü eşofman altı 399 TL

Slazenger sweatshirt içi polarlı 349 TL

Kadın polar tek alt 199 TL

Letoon erkek trekking ayakkabı 649 TL

Chantale kadın/erkek bambu sneaker çorap 44 TL

Bambu çocuk çorap 24 TL

Bambu kadın patik/soket çorap 27 TL

Erkek bambu soket çorap 42 TL

Fincan/kupa 200 cc 30 TL

Sahil kapaklı kase 32 TL

Su bardağı 6'lı 81 TL

Çay bardağı 6'lı 64 TL

Büyük çay bardağı 6'lı 112 TL

Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL

Just home athena askılıklı vestiyer atlantik çam 1,799 TL

Lina 4 kapaklı çok amaçlı dolap beyaz 2,599 TL

Simba metalli çekmeceli raflı çalışma masası atlantik çam/siyah 3,399 TL

Fleet white wall shelf side table 1,199 TL

Nesli kapaklı raflı duvara monte komodin atlantik çam 1,199 TL

Just home athena 5 raflı geniş metal kitaplık 2,499 TL

Just home lidya modern tv ünitesi atlantik çam 3,299 TL

Neptün metalli tv ünitesi atlantik çam 2,399 TL

Mayan ahşap ayaklı orta sehpa siyah/atlantik çam 1,099 TL

Çok amaçlı dolap 2 kapaklı 1 çekmeceli beyaz 1,999 TL

Çok amaçlı dolap 3 kapaklı beyaz 3,499 TL

Çok amaçlı dolap 4 kapaklı beyaz 2,799 TL

Komodin tek çekmeceli raflı beyaz 1,099 TL

Komodin kapaklı ve çekmeceli beyaz 1,499 TL

Gardırop 2 kapaklı askılı ve raflı beyaz 4,299 TL

Şifonyer 3 çekmeceli raflı beyaz 2,499 TL

Şifonyer 4 çekmeceli beyaz 2,199 TL

Tv ünitesi 6 kapaklı beyaz 3,499 TL

Tv ünitesi 4 kapaklı beyaz 2,699 TL

Tv ünitesi 2 kapaklı beyaz 2,499 TL

Konsol 4 kapaklı beyaz 2,999 TL

Bu içerik 27 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

