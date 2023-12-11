2024 asgari ücreti ne zaman açıklanır? 2024 asgari ücreti ne zaman belli olur?

Asgari ücret çalışanların tam zamanlı olarak çalıştıkları iş yerlerinden almaları gereken minimum hizmet ödemesini ifade eden bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu ücretin hangi dönemlerde artırıldığı ve ne gibi unsurlara bağlı olarak zamlandığı açıklanmalıdır. Buna ek olarak 2023 senesinde birden fazla kez zam yapılarak, 2 defa artırılan asgari ücret miktarının 2024'te ne kadar artacağı da pek çok kişi için merak konusudur. Bu konuda henüz net bir bilgi bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalardan yola çıkılarak bazı detaylar sunulabilir. Böylece 2024 asgari ücret miktarının ne zaman açıklanıp maaşlara yansıtılacağı konusundaki soru işaretleri giderilmiş olacaktır.

Asgari ücret zammı ne zaman yapılır?

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çalışanlara ödenen bu minimum maaş tutarının kaç TL olması gerektiği belirlenir. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına yönelik olarak bilgi sunulduğu bilinir. Asgari ücrete yılda kaç defa zam yapılacağı ise değişkenlik gösterebilen bir durumdur. Asgari ücret zammı normal şartlarda yılda 1 defa olmak kaydıyla yapılır. Ancak yılda 1 defa olmak kaydıyla yapılan asgari ücret zammı ara dönemde de artış gösterebilir. Örneğin, 2023 yılında asgari ücrete ara zam uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla yapılan asgari ücrete ara zam uygulamalarına bir örnek olarak 2023 yılı gösterilebilir. Bu noktada 2023 yılında ilki yılın başında, ikincisi temmuz ayında olmak üzere, 2 defa asgari ücret zammı yapıldığı belirtilebilir.

2024 senesi için ise asgari ücret zammının yalnızca ocak ayında olacak şekilde 1 defa artırılması ve maaşlara uygulanması beklenmektedir.

Bu nedenle asgari ücret zammının normal şartlarda sene başında açıklanıp maaşlara uygulandığı söylenmelidir. Ara zam açıklamalarının ise genellikle haziran ayında açıklanıp temmuz itibarıyla uygulamaya alındığı belirtilebilir.

2024 asgari ücreti ne zaman açıklanır?

Asgari ücret 2023 yılında 2 defa zamlanmıştır. Bu zamların ilki 2022 senesinin son ayında duyurularak ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2023'te asgari ücrete yapılan ara zammın duyurulduğu ay ise haziran olarak bilinir. Dolayısıyla Temmuz 2023 itibarıyla asgari ücretin ara zamlı haliyle alındığı belirtilebilir.

11 Aralık 2023 tarihi itibarıyla güncel asgari ücret miktarı Temmuz 2023'ten beri brüt 11.402 TL'dir. 2024 senesinde bu ücrete yapılacak olan zammın oranı ile miktarının ne olacağı ise henüz açıklanmamıştır. Ancak "Asgari ücret 2024 senesinde ne zaman zamlanır?" diyen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından da yola çıkılarak bilgi sunulabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 11 Aralık 2023’te asgari ücret zammına yönelik olan toplantılara başlanacağını duyurmuştur. Dolayısıyla "2024 asgari ücreti ne zaman belli olur?" diyen çalışanlara zam miktarı ile oranının yeni yıldan önce, yani Ocak 2024 öncesinde duyurulacağı belirtilebilir. Ocak ayından, yani yeni yıldan itibaren ise asgari ücretin yeni sene için belirlenen zamlı brüt haliyle alınacağı söylenmelidir.





