21 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’e bu hafta mutfak ihtiyaçlarından atıştırmalıklara zengin bir seçki geliyor. Alsan riviera zeytinyağı, Efsane pirinç ve Pastavilla lazanya gibi temel gıdaların yanı sıra Torku kangal sucuk, Yörsan süt ürünleri ile Banvit piliç çeşitleri öne çıkıyor. Çay saati ve ikramlar için Dr.Oetker puding, Ülker pötibör, Eti Çizi ve Haribo yumuşak şekerler raflarda yerini alıyor. Sıcak yaz günleri için VİP soğuk kahve, Le' Cola, Dimes ananaslı içecek gibi serinleticiler ile Lays, Ruffles ve Doritos cips çeşitleri de sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Soğuk kahve VİP 250 ml 35 TL

Soğuk kahve VİP 250 ml 35 TL

Kola & vişne aromalı gazlı içecek Le' Cola 330 ml 25 TL

Enerji içeceği Hotline 1 L 39 TL

Mısır çerezi Munchiz 107 g 34,50 TL

Patates cipsi Lays 193 g 75 TL

Patates cipsi Ruffles 193 g 75 TL

Mısır cipsi Doritos 218 g 75 TL

Karpuz & çilek aromalı soğuk çay Herby 1 L 52 TL

Karadutlu limonata Le Monatta 1 L 52 TL

Az şekerli portakallı gazoz Uludağ 2,5 L 72,50 TL

Ananas aromalı içecek Dimes 1 L 59 TL

Meyve bar Patiseath 35 g 45 TL

Çözünebilir hindiba kahve Harmana 150 g 275 TL

Şeftali & mango aromalı soğuk çay Sek 285 ml 32,50 TL

Vanilya aromalı marshmallow Haribo Chamallows piknik 300 g 69 TL

Fındık kremalı tam buğdaylı bisküvi Saklıköy 3x100 g 54 TL

Şeker kaplamalı kayısı soslu milföy Forno Bonomi 200 g 79 TL

Çifte kavrulmuş pötibör bisküvi Ülker 4x200 g 89 TL

Nane aromalı şekersiz draje sakız Mentos Pure Fresh 22 g 29,50 TL

Kakaolu fındık kremalı İzmir bombası Mixim 220 g 79 TL

Yumuşak şeker çeşitleri Haribo 130 g 45 TL

Portakallı kek Eti Topkek 40 g 11 TL

Peynir ve biftek aromalı kraker Ülker Çizi Çıtır 160 g 49 TL

Kakaolu fındık kreması Peripella 630 g 139 TL

Fındık kremalı yer fıstığı parçacıklı gofret Eti Bidolu 81 g 32 TL

Yer fıstığı ezmesi Nut Master 60 g 16 TL

İndirimli atıştırmalıklarda seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Dana kangal sucuk Torku 500 g 315 TL

Dana kangal sucuk Torku 500 g 315 TL

%0,5 yağlı süt Yörsan 1 L 39 TL

Çıtır piliç finger Banvit 1000 g 189 TL

Piliç baget Banvit 1000 g 69,90 TL

Çıtır piliç burger Gedik 1000 g 125 TL

Dana macar salam Namet 150 g 85 TL

Hindi salam Pınar 1000 g 159 TL

Hindi uzun sosis Pınar 430 g 89 TL

Dana döner dürüm Aytaç 180 g 79 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Gündoğdu 700 g 315 TL

Az tuzlu tulum peyniri Gündoğdu 350 g 199 TL

Izgara peyniri Yeşilada 250 g 89,50 TL

Labne Sek 3x180 g 179 TL

Süzme yoğurt Yörsan 900 g 129 TL

%0,6 yağlı yoğurt Yörsan 3000 g 145 TL

%3 yağlı yoğurt Sek 3000 g 179 TL

Yaban mersinli quark Sek 140 g 52,50 TL

Ayran Yörsan 2 L 79,50 TL

Kefir Pınar 1 L 79,50 TL

Kayısı & keten tohumlu kefir Altınkılıç 250 ml 42,50 TL

Yaban mersinli kefir Altınkılıç 250 ml 42,50 TL

Sade protein süt Pınar 1 L 95 TL

Probiyotik içecek ahududu & hibiskus İçim 250 ml 47,50 TL

Ananas & hindistan cevizi Adora mini 360 ml 215 TL

Kayısı & kavun Akdo 680 ml / 500 g 175 TL

Riviera zeytinyağı Alsan 5 L 899 TL

Yerli pilavlık pirinç Efsane 5 kg 275 TL

Makarna çeşitleri Mutlu 19,75 TL

Lazanya Pastavilla 500 g 115 TL

Bulgur çeşitleri Doyum 1 kg 39 TL

Noodle aşkı peynirli jalapeno Dudomi 80 g 32,50 TL

Geleneksel lavaş Uno 390 g 25 cm 69 TL

Gevrek ekmek sesam Wasa 200 g 99 TL

Glutensiz %100 karabuğday ekmeği Ridada 500 g 149 TL

Salata toping çeşitleri Yayla 150 g 37,50 TL

Üzüm sirkesi Ankara 5 Lt 175 TL

Siyah zeytin Zeytino 2 Kg 205 TL

Mandalina reçeli Lokman 1 Kg 79,50 TL

Haşlanmış konserve çeşitleri Yurttan 580 g 32,50 TL

Hindi konserve çeşitleri Ant Bahar 120 g 74,50 TL

Esmer şeker çeşitleri Doğa 500 g 64,50 TL

Salamura iri tuz Işıl 3 Kg 29,50 TL

Sos çeşitleri Seres 59,50 TL

Kahve şurubu çeşitleri Kent Boringer 200 ml 55 TL

Puding çeşitleri Dr.Oetker 39 TL

Waffle & çikolatalı sos Dr.Oetker 98 g 69 TL

Hindistan cevizi Green Life 120 g 49,50 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 13 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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