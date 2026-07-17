Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Temmuz bim aktüel kataloğu yayınlandı! Bim de bu hafta ev teknolojisinden kişisel bakıma, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alıyor. Avantajlı Bim aktüel ürünler için güncel bim katalog broşürlerini inceleyebilirsiniz. Bim market ve diğer market katalogları için bizi takip edebilisiniz!

26 Temmuz'dan itibaren BİM'e her ihtiyaca uygun teknolojik ve pratik ürünler geliyor. Evinizi yenilemek için Kumtel ankastre setler, TCL televizyonlar, klimalar ve soundbar sistemleri öne çıkıyor. Tecno ve Samsung akıllı telefonların yanı sıra tablet, powerbank ve şerit ledler de raflarda yerini alıyor. Ayrıca Segway elektrikli scooter, Arzum ütü, Sunny süpürge gibi elektrikli aletlerle hayat kolaylaşıyor. Çocuklar için eğitici kitaplar ve eğlenceli oyuncaklar sunulurken, outdoor tutkunları için de kaliteli termos çeşitleri geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

21 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

21 Temmuz BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 16 Temmuz A101 kataloğu

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 16 Temmuz A101 kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

BİM e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu 1

  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
  • Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL
  • TCL 12000 Btu/h inverterli split klima 31,500 TL
  • TCL 18000 Btu/h inverterli split klima 38,500 TL
  • TCL 9000 Btu portatif klima 14,500 TL
  • Erkek bakım burun kulak temizleme Tt teknoloji 345 TL
  • Sunny kablolu dik süpürge 1,290 TL
  • Segway elektrikli scooter E2 Plus II 17,900 TL
  • Arzum otomatik kapanmalı buharlı ütü Steampro 1,890 TL
  • Polosmart döner başlıklı şarjlı diş fırçası PSC110 399 TL
  • Polosmart şarjlı diş fırçası PSC112 399 TL
  • Polosmart şarjlı diş fırçası PSC111 399 TL
  • Valtech tartı AL 8080 SB 449 TL
  • Valtech maşa AL 7206 M 990 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL

BİM e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu 2

  • TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL
  • TCL 32 inç Full Hd Qled Android Tv 32S5K 9,900 TL
  • LG soundbar S30A 4,990 TL
  • Tecno Spark Slim 4g cep telefonu 13,990 TL
  • Samsung A17 5g cep telefonu 12,750 TL
  • TCL çocuk tableti Tab 7 L 1,999 TL
  • Realme Buds T100 Tws bluetooth kulaklık 990 TL
  • House Pratik Lcd elektronik yazı tahtası HP66 349 TL
  • Polosmart kablosuz kulak üstü çocuk kulaklık 479 TL
  • Polosmart powerbank 599 TL
  • Polosmart manyetik kablosuz fotoğraf çekim tutacağı 799 TL
  • Polosmart kablo çeşitleri 99 TL
  • Prolone telefon standı masa üzeri 129 TL
  • Umbrella led ampul E27 beyaz ışık 299 TL
  • Şerit led rgb uzaktan kumandalı 175 TL
  • Uzaktan kumandalı led ampul 99 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ebby outdoor termos 2,750 TL

BİM e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu 3

  • Ebby outdoor termos 2,750 TL
  • Ebby çelik termos 1,150 TL
  • North Pacific pipetli termos 899 TL
  • Dede rampalı yarış seti 259 TL
  • MGS Luna aşçılı mutfak seti 449 TL
  • Piccolo Mondi ışıklı sesli off road büyük teker araba 299 TL
  • Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy şampiyonları 299 TL
  • Yükselen Zeka konuşmayı geliştiren şarkılı masallar serisi 229 TL
  • Artenino boyama kitapları 39 TL
  • Birikim-harcama ajandası 599 TL
  • Polosmart animasyon balon seti 49 TL
  • Gololy eğlenceli refleks oyuncağı 199 TL
  • Şimşek Toys oyuncak Suzy bebek 349 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

 Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

 Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

 CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

 Hem sessiz hem tasarruflu: Pelonis kule fanda kaçırılmayacak fırsat

Hem sessiz hem tasarruflu: Pelonis kule fanda kaçırılmayacak fırsat

 Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirimi kaçırmayın

Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirimi kaçırmayın

 Under Armour ayakkabıda indirim var!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

Hem sessiz hem tasarruflu: Pelonis kule fanda kaçırılmayacak fırsat

Hem sessiz hem tasarruflu: Pelonis kule fanda kaçırılmayacak fırsat

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 16 Temmuz A101 kataloğu

A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 16 Temmuz A101 kataloğu

BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e buz makinesi geliyor! 19 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Maksimum UV koruması sunan Tommy Hilfiger gözlük indirimde!

Maksimum UV koruması sunan Tommy Hilfiger gözlük indirimde!

Maksimum UV koruması sunan Tommy Hilfiger gözlük indirimde!

Maksimum UV koruması sunan Tommy Hilfiger gözlük indirimde!

Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirimi kaçırmayın

Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirimi kaçırmayın

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Nespresso kahve makinesi geliyor!

Mini boyut maksimum rahatlama: SKG masaj aleti indirime girdi

Mini boyut maksimum rahatlama: SKG masaj aleti indirime girdi

Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

Stanley termoslardaki indirimi kaçırmayın!

Günün fırsatını yakalayın: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Günün fırsatını yakalayın: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e buzluk termos geliyor! 17 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

Kötü kokulara ve temizlik derdine son: Haustier Kedi Tuvaleti indirimi

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

Ayaklarınızı kuru ve güvende tutun: adidas Terrex ayakkabıda indirim

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

CAMPER ayakkabıda beklenen fırsat başladı!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Haziranda yılın en yüksek konut satışı! Kredili alımlar hızlandı

Haziranda yılın en yüksek konut satışı! Kredili alımlar hızlandı

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e mutfak ürünleri geliyor! 24 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Makinist eğitimleri için yerli simülasyon sistemi geliştirilecek

Makinist eğitimleri için yerli simülasyon sistemi geliştirilecek

Hazine haftaya 3 doğrudan satış ve 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine haftaya 3 doğrudan satış ve 2 ihale gerçekleştirecek

Yaz sıcakları satışları uçurdu! 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

Yaz sıcakları satışları uçurdu! 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.