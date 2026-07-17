BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu

26 Temmuz'dan itibaren BİM'e her ihtiyaca uygun teknolojik ve pratik ürünler geliyor. Evinizi yenilemek için Kumtel ankastre setler, TCL televizyonlar, klimalar ve soundbar sistemleri öne çıkıyor. Tecno ve Samsung akıllı telefonların yanı sıra tablet, powerbank ve şerit ledler de raflarda yerini alıyor. Ayrıca Segway elektrikli scooter, Arzum ütü, Sunny süpürge gibi elektrikli aletlerle hayat kolaylaşıyor. Çocuklar için eğitici kitaplar ve eğlenceli oyuncaklar sunulurken, outdoor tutkunları için de kaliteli termos çeşitleri geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

TCL 12000 Btu/h inverterli split klima 31,500 TL

TCL 18000 Btu/h inverterli split klima 38,500 TL

TCL 9000 Btu portatif klima 14,500 TL

Erkek bakım burun kulak temizleme Tt teknoloji 345 TL

Sunny kablolu dik süpürge 1,290 TL

Segway elektrikli scooter E2 Plus II 17,900 TL

Arzum otomatik kapanmalı buharlı ütü Steampro 1,890 TL

Polosmart döner başlıklı şarjlı diş fırçası PSC110 399 TL

Polosmart şarjlı diş fırçası PSC112 399 TL

Polosmart şarjlı diş fırçası PSC111 399 TL

Valtech tartı AL 8080 SB 449 TL

Valtech maşa AL 7206 M 990 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL

TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL

TCL 32 inç Full Hd Qled Android Tv 32S5K 9,900 TL

LG soundbar S30A 4,990 TL

Tecno Spark Slim 4g cep telefonu 13,990 TL

Samsung A17 5g cep telefonu 12,750 TL

TCL çocuk tableti Tab 7 L 1,999 TL

Realme Buds T100 Tws bluetooth kulaklık 990 TL

House Pratik Lcd elektronik yazı tahtası HP66 349 TL

Polosmart kablosuz kulak üstü çocuk kulaklık 479 TL

Polosmart powerbank 599 TL

Polosmart manyetik kablosuz fotoğraf çekim tutacağı 799 TL

Polosmart kablo çeşitleri 99 TL

Prolone telefon standı masa üzeri 129 TL

Umbrella led ampul E27 beyaz ışık 299 TL

Şerit led rgb uzaktan kumandalı 175 TL

Uzaktan kumandalı led ampul 99 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ebby outdoor termos 2,750 TL

Ebby outdoor termos 2,750 TL

Ebby çelik termos 1,150 TL

North Pacific pipetli termos 899 TL

Dede rampalı yarış seti 259 TL

MGS Luna aşçılı mutfak seti 449 TL

Piccolo Mondi ışıklı sesli off road büyük teker araba 299 TL

Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy şampiyonları 299 TL

Yükselen Zeka konuşmayı geliştiren şarkılı masallar serisi 229 TL

Artenino boyama kitapları 39 TL

Birikim-harcama ajandası 599 TL

Polosmart animasyon balon seti 49 TL

Gololy eğlenceli refleks oyuncağı 199 TL

Şimşek Toys oyuncak Suzy bebek 349 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.