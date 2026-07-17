BİM'e portatif klima geliyor! 26 Temmuz 2026 BİM kataloğu

26 Temmuz'dan itibaren BİM'e her ihtiyaca uygun teknolojik ve pratik ürünler geliyor. Evinizi yenilemek için Kumtel ankastre setler, TCL televizyonlar, klimalar ve soundbar sistemleri öne çıkıyor. Tecno ve Samsung akıllı telefonların yanı sıra tablet, powerbank ve şerit ledler de raflarda yerini alıyor. Ayrıca Segway elektrikli scooter, Arzum ütü, Sunny süpürge gibi elektrikli aletlerle hayat kolaylaşıyor. Çocuklar için eğitici kitaplar ve eğlenceli oyuncaklar sunulurken, outdoor tutkunları için de kaliteli termos çeşitleri geliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL
- TCL 12000 Btu/h inverterli split klima 31,500 TL
- TCL 18000 Btu/h inverterli split klima 38,500 TL
- TCL 9000 Btu portatif klima 14,500 TL
- Erkek bakım burun kulak temizleme Tt teknoloji 345 TL
- Sunny kablolu dik süpürge 1,290 TL
- Segway elektrikli scooter E2 Plus II 17,900 TL
- Arzum otomatik kapanmalı buharlı ütü Steampro 1,890 TL
- Polosmart döner başlıklı şarjlı diş fırçası PSC110 399 TL
- Polosmart şarjlı diş fırçası PSC112 399 TL
- Polosmart şarjlı diş fırçası PSC111 399 TL
- Valtech tartı AL 8080 SB 449 TL
- Valtech maşa AL 7206 M 990 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL
- TCL 65 inç 4k Qled Hdr Google Tv 65T61C 34,900 TL
- TCL 32 inç Full Hd Qled Android Tv 32S5K 9,900 TL
- LG soundbar S30A 4,990 TL
- Tecno Spark Slim 4g cep telefonu 13,990 TL
- Samsung A17 5g cep telefonu 12,750 TL
- TCL çocuk tableti Tab 7 L 1,999 TL
- Realme Buds T100 Tws bluetooth kulaklık 990 TL
- House Pratik Lcd elektronik yazı tahtası HP66 349 TL
- Polosmart kablosuz kulak üstü çocuk kulaklık 479 TL
- Polosmart powerbank 599 TL
- Polosmart manyetik kablosuz fotoğraf çekim tutacağı 799 TL
- Polosmart kablo çeşitleri 99 TL
- Prolone telefon standı masa üzeri 129 TL
- Umbrella led ampul E27 beyaz ışık 299 TL
- Şerit led rgb uzaktan kumandalı 175 TL
- Uzaktan kumandalı led ampul 99 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Ebby outdoor termos 2,750 TL
- Ebby outdoor termos 2,750 TL
- Ebby çelik termos 1,150 TL
- North Pacific pipetli termos 899 TL
- Dede rampalı yarış seti 259 TL
- MGS Luna aşçılı mutfak seti 449 TL
- Piccolo Mondi ışıklı sesli off road büyük teker araba 299 TL
- Hot Wheels Monster Trucks Bigfoot Trophy şampiyonları 299 TL
- Yükselen Zeka konuşmayı geliştiren şarkılı masallar serisi 229 TL
- Artenino boyama kitapları 39 TL
- Birikim-harcama ajandası 599 TL
- Polosmart animasyon balon seti 49 TL
- Gololy eğlenceli refleks oyuncağı 199 TL
- Şimşek Toys oyuncak Suzy bebek 349 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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