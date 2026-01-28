ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markette bu hafta mutfaktaki işleri kolaylaştıracak Emsan markalı hamur yoğurma makinesi ve Arzum’un pratik Shake'n Take blenderı yer alırken temizlikte Kiwi halı yıkama makinesi ve Macromax mop setleri öne çıkıyor. Ayrıca Lav ve Cambu markalı şık cam ürünleri ile banyo düzenleyici metal raflar evine yenilik katmak isteyenler için harika seçenekler sunuyor. Ayrıca LG 65 inç 4K Smart TV ve Samsung AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi gibi yüksek teknolojili ürünlerin yanında Sony PS5 kulaklık gibi oyunculara yönelik cihazlar da bu çarşamba ŞOK'ta yerini alıyor!

Haftanın gıda fırsatları

Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 g 81 TL

Mis labne 300 g 74,90 TL

Mis bisküvi aromalı süt 200 ml 10,90 TL

Teremyağ kase margarin 2x400 g 87,50 TL

Teremyağ gurme kaymaklı kase 400 g 70 TL

Teremyağ klasik paket margarin 250 g 37,73 TL

Ülker Hobby kakaolu krema 350 g 74,90 TL

Ülker İçim/Süzme ekmek üstü peynir 150 g 37,90 TL

Mis hazır salep 1 L 69,90 TL

Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 27,50 TL

Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 209 TL

Balparmak yayla ve ova çiçek balı 600 g 199 TL

Polonez piliç salam 800 g 33,90 TL

Polonez füme tavuk eti 150 g 19,90 TL

Dudomi köri/tavuk çeşnili bardak noodle 22,90 TL

Tat ketçap tatlı/acı 650 g 59,90 TL

Uno pastaban kakaolu 3 katlı 109 TL

Uno Anadolu gurme sandviç ekmeği 300 g 67,90 TL

Uno Anadolu tam buğdaylı tava ekmeği 520 g 67,90 TL

Dr. Oetker puding çeşitleri 54 TL

Lipton Earl Grey çay 500 g 149 TL

Dr. Oetker şekerli vanilin/hamur kabartma tozu 24 TL

Cafe Crown Matcha Latte/çilekli/vanilyalı 24,50 TL

Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 250 g 42 TL

Ülker çikolatalı gofret 4'lü 44 TL

Ülker 8 Kek orman meyveli 39 TL

Fuse Tea karpuz/böğürtlen/mango/şeftali 1,5 L 60 TL

Ozmo yumurta 19 TL

Eti Tutku 210 g 17,50 TL

Biscolata Stix sütlü 79,90 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimleri

Jacobs Monarch 100 g 150 TL

Sütaş çikolatalı/çilekli süt 6x180 ml 70 TL

Dimes karışık/şeftali nektarı 6x200 ml 70 TL

Superfresh klasik ton balığı 2x165 g 139 TL

Hacı Şakir hamam keyfi sabun 4x200 g 109 TL

Mis tam yağlı taze peynir 1500 g 379 TL

Vatan beyaz sirke 2 L 69,90 TL

Cipso/Patos mega boy çeşitleri 49 TL

Rixy/Munchies mısır çerezi çeşitleri 34,50 TL

Ülker mini tart kek/Kokoş mini 125 TL

Aktürk gofret 800 g 89,95 TL

Ülker Dido Trio XXL 129 TL

Kavaklıdere acılı şalgam suyu 3 L 59,90 TL

Gimy limonata/meyve aromalı içecek çeşitleri 3 L 49,95 TL

Erikli su 12x0,33 L 44,90 TL

Pril klasik bulaşık deterjanı 4 kg 159 TL

Bingo Oxyjen çamaşır suyu 3,5 L 169 TL

Ebru sıvı sabun çeşitleri 3 L 99,90 TL

Mintax matik toz deterjan 10 kg 299 TL

Mintax bulaşık makinesi tableti 100'lü 239 TL

Peros Soft yumuşatıcı çeşitleri 3 L 125 TL

Emsan Bella Gusto hamur yoğurma makinesi 4,399 TL

Arzum Shake'n Take Joy sürahi blender 1,699 TL

Arzum Tea Blend çay makinesi 1,399 TL

Alpina sürgülü aspiratör 999 TL

Kiwi şarjlı su pompası 279 TL

Kiwi halı yıkama makinesi 2,699 TL

Kiwi dikey elektrikli süpürge 999 TL

Win/Kiwi buharlı ütü 749 TL

Sinbo saç kurutma makinesi 999 TL

Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 399 TL

Aprilla başlıklı titreşimli diş fırçası 249 TL

Forever USB şarjlı dekoratif lamba 150 TL

S-link kablosuz kulaklık 349 TL

Philips AAA alkalin ince pil 4'lü 59,95 TL

Philips AA alkalin kalem pil 4'lü 59,95 TL

Lav espresso seti 6 parça 249 TL

Lav meşrubat bardağı 3'lü 119 TL

Lav sunum tabağı 25 TL

Lav kase 39,95 TL

Lav su bardağı 3'lü 100 TL

Lav renkli meşrubat bardağı 75 TL

Rakle Harry Potter lisanslı su bardağı 59,95 TL

Rakle Harry Potter lisanslı kupa bardağı 89,95 TL

My Little Pony/Transformers lisanslı pipetli matara 119 TL

Cambu mantar kapaklı borosilikat şişe 149 TL

Cambu renkli cam pipet 6'lı 50 TL

Cambu kahve karafı 179 TL

Cambu borosilikat renk değiştiren kupa 59,95 TL

Cambu borosilikat ölçü kabı 3'lü 149 TL

Cambu kulplu borosilikat cam kupa 34,95 TL

Saklama kabı 5 L 89,95 TL

Saklama kabı 3 L 59,95 TL

Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 1000 cc 85 TL

Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 500 cc 100 TL

Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 1500 cc 115 TL

Standlı kare cam tuzluk & baharatlık seti 119 TL

Otomatik temizlik seti 13 L 299 TL

Macromax tablet mop 299 TL

Spreyli cam silme aparatı 119 TL

Sprey mop 269 TL

Perilla metal tuvalet kağıtlığı 199 TL

Perilla metal 3'lü banyo köşeliği 199 TL

Perilla metal kapı arkası askı 100 TL

İki katlı tekerlekli organizer 149 TL

Cambu standlı sabunluk seti 349 TL

Yapışkanlı evye içi düzenleyici 100 TL

İp saplı metal banyo organizeri (küçük) 139 TL

İp saplı metal banyo organizeri (büyük) 169 TL

Latte fonksiyonel batarya ucu 69,95 TL

Latte duş başlığı seti 169 TL

Tuvalet fırçası 100 TL

Çöp kutusu 5 L 75 TL

Slim elbise askısı 9'lu 54,95 TL

Deri kulplu kapaklı kutu 30 L 149 TL

Dinarsu banyo paspas seti 2'li 299 TL

El havlusu 2'li 79,95 TL

Banyo havlusu 179 TL

Jakarlı ayak havlusu 79,95 TL

Yüz havlusu 79,95 TL

Kadın/Erkek pijama takımı 349 TL

Wellsoft tam fermuarlı sweatshirt 279 TL

Kadın ponponlu ev babeti 100 TL

Kadın nakışlı terlik 189 TL

Erkek polar gömlek 379 TL

Erkek oduncu gömlek 279 TL

Altis pratik kondisyon bisikleti 4,790 TL

Altis Spinair hava dirençli kondisyon bisikleti 5,990 TL

Hattrick Convert Pro-M masajlı eğimli koşu bandı 17,990 TL

Hattrick Convert Pro-F otomatik eğimli koşu bandı 17,990 TL

Altis Plus 70 kg çalışma istasyonu 17,990 TL

Hattrick manuel eğimli masajlı koşu bandı 21,990 TL

Hattrick Hyper Eclips eliptik bisiklet 8,490 TL

Hattrick 50 kg dambıl ağırlık seti 2,690 TL

Hattrick çekme lastikli mini stepper 1,690 TL

LG 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 39,599 TL

Sony PS5 Pulse 3D kulaklık 4,399 TL

Samsung AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 69,999 TL

Dijitsu Db 120 retro buzdolabı 6,999 TL

Homend Royaltea konuşan çay makinesi 3,199 TL

Homend Grilliant tost ve ızgara makinesi 3,499 TL

Karcher SC 1 dikey buharlı temizlik makinesi 3,199 TL

Bu içerik 28 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

