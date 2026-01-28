Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

28 Ocak şok katalog yayında! Avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için şok market rafları yine dopdolu. Şok aktüel fırsatlarının öne çıktığı bu haftada, evden mutfağa, oyundan dekorasyona kadar pek çok ürünü şokta bu hafta uygun fiyatlarla bulmak mümkün. Bizi takip ederek Şok aktüel ürünler sayesinde hem ihtiyaçlarınıza hem de hediyelik alternatiflerinize kolayca ulaşabilir, şok ta bu hafta gelen kampanyalarla bütçenizi zorlamadan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz!

ŞOK markette bu hafta mutfaktaki işleri kolaylaştıracak Emsan markalı hamur yoğurma makinesi ve Arzum’un pratik Shake'n Take blenderı yer alırken temizlikte Kiwi halı yıkama makinesi ve Macromax mop setleri öne çıkıyor. Ayrıca Lav ve Cambu markalı şık cam ürünleri ile banyo düzenleyici metal raflar evine yenilik katmak isteyenler için harika seçenekler sunuyor. Ayrıca LG 65 inç 4K Smart TV ve Samsung AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi gibi yüksek teknolojili ürünlerin yanında Sony PS5 kulaklık gibi oyunculara yönelik cihazlar da bu çarşamba ŞOK'ta yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 g 81 TL
  • Mis labne 300 g 74,90 TL
  • Mis bisküvi aromalı süt 200 ml 10,90 TL
  • Teremyağ kase margarin 2x400 g 87,50 TL
  • Teremyağ gurme kaymaklı kase 400 g 70 TL
  • Teremyağ klasik paket margarin 250 g 37,73 TL
  • Ülker Hobby kakaolu krema 350 g 74,90 TL
  • Ülker İçim/Süzme ekmek üstü peynir 150 g 37,90 TL
  • Mis hazır salep 1 L 69,90 TL
  • Anadolu Mutfağı pilavlık/köftelik bulgur 1 kg 27,50 TL
  • Superfresh Pizza King 4'lü 780 g 209 TL
  • Balparmak yayla ve ova çiçek balı 600 g 199 TL
  • Polonez piliç salam 800 g 33,90 TL
  • Polonez füme tavuk eti 150 g 19,90 TL
  • Dudomi köri/tavuk çeşnili bardak noodle 22,90 TL
  • Tat ketçap tatlı/acı 650 g 59,90 TL
  • Uno pastaban kakaolu 3 katlı 109 TL
  • Uno Anadolu gurme sandviç ekmeği 300 g 67,90 TL
  • Uno Anadolu tam buğdaylı tava ekmeği 520 g 67,90 TL
  • Dr. Oetker puding çeşitleri 54 TL
  • Lipton Earl Grey çay 500 g 149 TL
  • Dr. Oetker şekerli vanilin/hamur kabartma tozu 24 TL
  • Cafe Crown Matcha Latte/çilekli/vanilyalı 24,50 TL
  • Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 250 g 42 TL
  • Ülker çikolatalı gofret 4'lü 44 TL
  • Ülker 8 Kek orman meyveli 39 TL
  • Fuse Tea karpuz/böğürtlen/mango/şeftali 1,5 L 60 TL
  • Ozmo yumurta 19 TL
  • Eti Tutku 210 g 17,50 TL
  • Biscolata Stix sütlü 79,90 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde kasa arkası indirimleri

  • Jacobs Monarch 100 g 150 TL
  • Sütaş çikolatalı/çilekli süt 6x180 ml 70 TL
  • Dimes karışık/şeftali nektarı 6x200 ml 70 TL
  • Superfresh klasik ton balığı 2x165 g 139 TL
  • Hacı Şakir hamam keyfi sabun 4x200 g 109 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Mis tam yağlı taze peynir 1500 g 379 TL
  • Vatan beyaz sirke 2 L 69,90 TL
  • Cipso/Patos mega boy çeşitleri 49 TL
  • Rixy/Munchies mısır çerezi çeşitleri 34,50 TL
  • Ülker mini tart kek/Kokoş mini 125 TL
  • Aktürk gofret 800 g 89,95 TL
  • Ülker Dido Trio XXL 129 TL
  • Kavaklıdere acılı şalgam suyu 3 L 59,90 TL
  • Gimy limonata/meyve aromalı içecek çeşitleri 3 L 49,95 TL
  • Erikli su 12x0,33 L 44,90 TL
  • Pril klasik bulaşık deterjanı 4 kg 159 TL
  • Bingo Oxyjen çamaşır suyu 3,5 L 169 TL
  • Ebru sıvı sabun çeşitleri 3 L 99,90 TL
  • Mintax matik toz deterjan 10 kg 299 TL
  • Mintax bulaşık makinesi tableti 100'lü 239 TL
  • Peros Soft yumuşatıcı çeşitleri 3 L 125 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Emsan Bella Gusto hamur yoğurma makinesi 4,399 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Emsan Bella Gusto hamur yoğurma makinesi 4,399 TL
  • Arzum Shake'n Take Joy sürahi blender 1,699 TL
  • Arzum Tea Blend çay makinesi 1,399 TL
  • Alpina sürgülü aspiratör 999 TL
  • Kiwi şarjlı su pompası 279 TL
  • Kiwi halı yıkama makinesi 2,699 TL
  • Kiwi dikey elektrikli süpürge 999 TL
  • Win/Kiwi buharlı ütü 749 TL
  • Sinbo saç kurutma makinesi 999 TL
  • Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 399 TL
  • Aprilla başlıklı titreşimli diş fırçası 249 TL
  • Forever USB şarjlı dekoratif lamba 150 TL
  • S-link kablosuz kulaklık 349 TL
  • Philips AAA alkalin ince pil 4'lü 59,95 TL
  • Philips AA alkalin kalem pil 4'lü 59,95 TL

Küçük mutfak aletleri ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Lav espresso seti 6 parça 249 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Lav espresso seti 6 parça 249 TL
  • Lav meşrubat bardağı 3'lü 119 TL
  • Lav sunum tabağı 25 TL
  • Lav kase 39,95 TL
  • Lav su bardağı 3'lü 100 TL
  • Lav renkli meşrubat bardağı 75 TL
  • Rakle Harry Potter lisanslı su bardağı 59,95 TL
  • Rakle Harry Potter lisanslı kupa bardağı 89,95 TL
  • My Little Pony/Transformers lisanslı pipetli matara 119 TL
  • Cambu mantar kapaklı borosilikat şişe 149 TL
  • Cambu renkli cam pipet 6'lı 50 TL
  • Cambu kahve karafı 179 TL
  • Cambu borosilikat renk değiştiren kupa 59,95 TL
  • Cambu borosilikat ölçü kabı 3'lü 149 TL
  • Cambu kulplu borosilikat cam kupa 34,95 TL
  • Saklama kabı 5 L 89,95 TL
  • Saklama kabı 3 L 59,95 TL
  • Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 1000 cc 85 TL
  • Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 500 cc 100 TL
  • Bambu kapaklı çizgili cam kavanoz 1500 cc 115 TL
  • Standlı kare cam tuzluk & baharatlık seti 119 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Otomatik temizlik seti 13 L 299 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

  • Otomatik temizlik seti 13 L 299 TL
  • Macromax tablet mop 299 TL
  • Spreyli cam silme aparatı 119 TL
  • Sprey mop 269 TL
  • Perilla metal tuvalet kağıtlığı 199 TL
  • Perilla metal 3'lü banyo köşeliği 199 TL
  • Perilla metal kapı arkası askı 100 TL
  • İki katlı tekerlekli organizer 149 TL
  • Cambu standlı sabunluk seti 349 TL
  • Yapışkanlı evye içi düzenleyici 100 TL
  • İp saplı metal banyo organizeri (küçük) 139 TL
  • İp saplı metal banyo organizeri (büyük) 169 TL
  • Latte fonksiyonel batarya ucu 69,95 TL
  • Latte duş başlığı seti 169 TL
  • Tuvalet fırçası 100 TL
  • Çöp kutusu 5 L 75 TL
  • Slim elbise askısı 9'lu 54,95 TL
  • Deri kulplu kapaklı kutu 30 L 149 TL

Sizin için indirimli banyo ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Dinarsu banyo paspas seti 2'li 299 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • Dinarsu banyo paspas seti 2'li 299 TL
  • El havlusu 2'li 79,95 TL
  • Banyo havlusu 179 TL
  • Jakarlı ayak havlusu 79,95 TL
  • Yüz havlusu 79,95 TL
  • Kadın/Erkek pijama takımı 349 TL
  • Wellsoft tam fermuarlı sweatshirt 279 TL
  • Kadın ponponlu ev babeti 100 TL
  • Kadın nakışlı terlik 189 TL
  • Erkek polar gömlek 379 TL
  • Erkek oduncu gömlek 279 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Altis pratik kondisyon bisikleti 4,790 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • Altis pratik kondisyon bisikleti 4,790 TL
  • Altis Spinair hava dirençli kondisyon bisikleti 5,990 TL
  • Hattrick Convert Pro-M masajlı eğimli koşu bandı 17,990 TL
  • Hattrick Convert Pro-F otomatik eğimli koşu bandı 17,990 TL
  • Altis Plus 70 kg çalışma istasyonu 17,990 TL
  • Hattrick manuel eğimli masajlı koşu bandı 21,990 TL
  • Hattrick Hyper Eclips eliptik bisiklet 8,490 TL
  • Hattrick 50 kg dambıl ağırlık seti 2,690 TL
  • Hattrick çekme lastikli mini stepper 1,690 TL

Sizin için spor ve outdoor kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 39,599 TL

ŞOK a Samsung Akıllı Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! 28 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • LG 65 inç 4K Ultra HD Smart LED TV 39,599 TL
  • Sony PS5 Pulse 3D kulaklık 4,399 TL
  • Samsung AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 69,999 TL
  • Dijitsu Db 120 retro buzdolabı 6,999 TL
  • Homend Royaltea konuşan çay makinesi 3,199 TL
  • Homend Grilliant tost ve ızgara makinesi 3,499 TL
  • Karcher SC 1 dikey buharlı temizlik makinesi 3,199 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 28 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
