27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’de bu hafta kahvaltı sofralarından dondurulmuş gıdaya, atıştırmalıklardan temel ihtiyaçlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alıyor. Özellikle Teksüt, Aknaz ve Peysan gibi markaların peynir çeşitleri ile Efsane markasının 5 kilogramlık pirinci mutfak alışverişi yapacaklar için öne çıkan fırsatlar arasında. Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için Wefood yer fıstığı ezmesi ve Fellas granola barlar dikkat çekerken dondurulmuş gıda bölümünde Banvit ve Erpiliç ürünleri pratik çözümler sunuyor. Tatlı kaçamakları sevenleri ise Ülker, Eti ve Dr. Oetker’in sevilen atıştırmalıkları ile fındık kreması seçenekleri bekliyor.

Fellas granola bar çeşitleri 79,50 TL

Perfect Delight kuru kayısı çeşitleri 200 g 129 TL

Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 98 TL

Otamon kuru üzüm çeşitleri 30 g 12,50 TL

Mixmey meyve pestili çeşitleri 20 g 19 TL

Paşa çiğ karışık kuruyemiş 40 g 29,50 TL

Ülker Fındık Rüyası kakaolu fındık kreması 625 g 189 TL

Munchiz mısır çerezi çeşitleri 117 g 39 TL

Orvega karabuğday cipsi 50 g 34,50 TL

Patito patates cipsi 135 g 31 TL

Wefood yer fıstığı ezmesi 300 g 179 TL

Wefood glutensiz karabuğday patlağı 100 g 39 TL

Haribo Rubino çilek aromalı marshmallow 200 g 45 TL

Eti Popkek hindistan cevizi soslu kakao kaplamalı kek 10x18 g 47,50 TL

Ülker çokokrem kremalı pötibör sandviç bisküvi 229 g 44 TL

Biscolata Starz çikolata kaplamalı sütlü kremalı bisküvi 82 g 23,50 TL

Eti Crax Thins mexican chili aromalı çeşnili kraker 110 g 35 TL

Nestle Lion brownie aromalı kaplamalı gofret 40 g 25 TL

Ülker 9 Kat Kat fındıklı kremalı gofret 39 g 8 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 279 TL

Sinangil Alpa un 2 kg 55 TL

Pastavilla makarna çeşitleri 500 g 32,50 TL

Pastavilla lazanya 500 g 95 TL

Yayla bulgur çeşitleri 1 kg 35 TL

Kemal Öz Çorum mantısı 1.000 g 52,50 TL

Dudomi Kore usulü körili noodle 5x70 g 49 TL

Tat domates püresi 680 g 25 TL

Nevbağ temizleyici beyaz sirke 2 l 32,50 TL

Dr. Oetker 2'li puding çeşitleri 39,50 TL

Dr. Oetker tavada bazlama sade 440 g 58,50 TL

Dr. Oetker çikolatalı muffin 190 g 79,75 TL

Hasata Kadim maş fasulyesi karabuğday 500 g 49,50 TL

Hasata Kadim keten tohumu 250 g 31,50 TL

Hasata Kadim chia & kinoa tohumu 250 g 57,50 TL

Tunas tahin 1300 g 189 TL

Tunas pekmez 1500 g 199 TL

Rem siyah zeytin 1000 g 149 TL

Tat reçel çeşitleri 380 g 59,50 TL

Melis közlenmiş jalapeno biberli patlıcan salatası 510 g 64,50 TL

Tocco french fries sos 240 g 45 TL

Tat ketçap çeşitleri 54,50 TL

Gourmy değirmenli çeşni çeşitleri 49,50 TL

Eti Lifalif kuru elmalı-hurmalı granola 200 g 95 TL

Eti Lifalif kuru vişneli-fındıklı granola 200 g 95 TL

Aknaz az yağlı süzme peynir 1000 g 129 TL

Teksüt yarım yağlı taze kaşar 1000 g 299 TL

Taraklı tam yağlı taze örgü peyniri 350 g 139 TL

Sancak Kaymaklı Gurme tam yağlı taze ricotta peyniri 200 g 67,50 TL

Peymera krem peynir 400 g 79 TL

Peysan tulum peyniri 400 g 169 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 169 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 99,50 TL

Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 139 TL

Dost %0,5 yağlı süt 1 l 24,50 TL

İçim laktozsuz kefir 1 l 67,50 TL

Activia çilekli ve sade yoğurt 400 g 59,50 TL

Duranlar kaymak 150 g 69,50 TL

Pınar hindi salam 50 g 12,50 TL

Torku Miniki süt çeşitleri 6x180 ml 67,50 TL

Erpiliç piliç schnitzel 1000 g 129 TL

Banvit piliç çıtır kanat 1000 g 179 TL

Banvit piliç çıtır finger 1000 g 189 TL

Kajun Time tavuk burger 720 g 199 TL

Superfresh milföy hamuru 1 kg 109 TL

İff's vişne 350 g 209 TL

Taxim ıslak dana hamburger 2x135 g 85 TL

Akşeker çorba çeşitleri 300 g 175 TL

Bu içerik 27 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

