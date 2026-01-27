Ev Yaşam Ev Yaşam
27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
27 Ocak Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı atıştırmalıktan dondurulmuş gıdalara herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM’de bu hafta kahvaltı sofralarından dondurulmuş gıdaya, atıştırmalıklardan temel ihtiyaçlara kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alıyor. Özellikle Teksüt, Aknaz ve Peysan gibi markaların peynir çeşitleri ile Efsane markasının 5 kilogramlık pirinci mutfak alışverişi yapacaklar için öne çıkan fırsatlar arasında. Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için Wefood yer fıstığı ezmesi ve Fellas granola barlar dikkat çekerken dondurulmuş gıda bölümünde Banvit ve Erpiliç ürünleri pratik çözümler sunuyor. Tatlı kaçamakları sevenleri ise Ülker, Eti ve Dr. Oetker’in sevilen atıştırmalıkları ile fındık kreması seçenekleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Fellas granola bar çeşitleri 79,50 TL

27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Fellas granola bar çeşitleri 79,50 TL
  • Perfect Delight kuru kayısı çeşitleri 200 g 129 TL
  • Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 98 TL
  • Otamon kuru üzüm çeşitleri 30 g 12,50 TL
  • Mixmey meyve pestili çeşitleri 20 g 19 TL
  • Paşa çiğ karışık kuruyemiş 40 g 29,50 TL
  • Ülker Fındık Rüyası kakaolu fındık kreması 625 g 189 TL
  • Munchiz mısır çerezi çeşitleri 117 g 39 TL
  • Orvega karabuğday cipsi 50 g 34,50 TL
  • Patito patates cipsi 135 g 31 TL
  • Wefood yer fıstığı ezmesi 300 g 179 TL
  • Wefood glutensiz karabuğday patlağı 100 g 39 TL
  • Haribo Rubino çilek aromalı marshmallow 200 g 45 TL
  • Eti Popkek hindistan cevizi soslu kakao kaplamalı kek 10x18 g 47,50 TL
  • Ülker çokokrem kremalı pötibör sandviç bisküvi 229 g 44 TL
  • Biscolata Starz çikolata kaplamalı sütlü kremalı bisküvi 82 g 23,50 TL
  • Eti Crax Thins mexican chili aromalı çeşnili kraker 110 g 35 TL
  • Nestle Lion brownie aromalı kaplamalı gofret 40 g 25 TL
  • Ülker 9 Kat Kat fındıklı kremalı gofret 39 g 8 TL

Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 279 TL

27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kg 279 TL
  • Sinangil Alpa un 2 kg 55 TL
  • Pastavilla makarna çeşitleri 500 g 32,50 TL
  • Pastavilla lazanya 500 g 95 TL
  • Yayla bulgur çeşitleri 1 kg 35 TL
  • Kemal Öz Çorum mantısı 1.000 g 52,50 TL
  • Dudomi Kore usulü körili noodle 5x70 g 49 TL
  • Tat domates püresi 680 g 25 TL
  • Nevbağ temizleyici beyaz sirke 2 l 32,50 TL
  • Dr. Oetker 2'li puding çeşitleri 39,50 TL
  • Dr. Oetker tavada bazlama sade 440 g 58,50 TL
  • Dr. Oetker çikolatalı muffin 190 g 79,75 TL
  • Hasata Kadim maş fasulyesi karabuğday 500 g 49,50 TL
  • Hasata Kadim keten tohumu 250 g 31,50 TL
  • Hasata Kadim chia & kinoa tohumu 250 g 57,50 TL
  • Tunas tahin 1300 g 189 TL
  • Tunas pekmez 1500 g 199 TL
  • Rem siyah zeytin 1000 g 149 TL
  • Tat reçel çeşitleri 380 g 59,50 TL
  • Melis közlenmiş jalapeno biberli patlıcan salatası 510 g 64,50 TL
  • Tocco french fries sos 240 g 45 TL
  • Tat ketçap çeşitleri 54,50 TL
  • Gourmy değirmenli çeşni çeşitleri 49,50 TL
  • Eti Lifalif kuru elmalı-hurmalı granola 200 g 95 TL
  • Eti Lifalif kuru vişneli-fındıklı granola 200 g 95 TL

27 Ocak 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Aknaz az yağlı süzme peynir 1000 g 129 TL
  • Teksüt yarım yağlı taze kaşar 1000 g 299 TL
  • Taraklı tam yağlı taze örgü peyniri 350 g 139 TL
  • Sancak Kaymaklı Gurme tam yağlı taze ricotta peyniri 200 g 67,50 TL
  • Peymera krem peynir 400 g 79 TL
  • Peysan tulum peyniri 400 g 169 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 169 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 g 99,50 TL
  • Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 139 TL
  • Dost %0,5 yağlı süt 1 l 24,50 TL
  • İçim laktozsuz kefir 1 l 67,50 TL
  • Activia çilekli ve sade yoğurt 400 g 59,50 TL
  • Duranlar kaymak 150 g 69,50 TL
  • Pınar hindi salam 50 g 12,50 TL
  • Torku Miniki süt çeşitleri 6x180 ml 67,50 TL
  • Erpiliç piliç schnitzel 1000 g 129 TL
  • Banvit piliç çıtır kanat 1000 g 179 TL
  • Banvit piliç çıtır finger 1000 g 189 TL
  • Kajun Time tavuk burger 720 g 199 TL
  • Superfresh milföy hamuru 1 kg 109 TL
  • İff's vişne 350 g 209 TL
  • Taxim ıslak dana hamburger 2x135 g 85 TL
  • Akşeker çorba çeşitleri 300 g 175 TL

Bu içerik 27 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
