FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 972 lira daha eksik! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı tepkisi: “TÜİK rakamı baz alınsa bile” diyerek çağrı yaptılar

972 lira daha eksik! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı tepkisi: “TÜİK rakamı baz alınsa bile” diyerek çağrı yaptılar

17.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 bin TL olan 2024 en düşük emekli maaşı ve 5 puanlık ilave artış emeklileri memnun etmedi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün rakamın beklentilerin altında kaldığını dile getirdi. TÜİK rakamlarını işaret eden Ergün, “TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı” dedi. Nisan-Aralık döneminde TÜFE artışının yüzde 46,3 olduğunu ve maaşların 10.972 TL olması gerektiğini vurguladı.

972 lira daha eksik! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı tepkisi: “TÜİK rakamı baz alınsa bile” diyerek çağrı yaptılar

SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 37,57’den ilave 5 puan eklenerek yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 10.000 TL oldu. Açıklanan rakam birçok emekli tarafından yeterli bulunmadı. Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den geldi.

İlginizi Çekebilir

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

 Emekliye ek zam açıklandı, sırada emekli promosyonları var!

Emekliye ek zam açıklandı, sırada emekli promosyonları var!

Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu?

Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu?

 Zamlı emekli maaşı ödemeleri için takvim belli oldu

Zamlı emekli maaşı ödemeleri için takvim belli oldu

Milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkati çeken Ergün, “TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lira yapıldığı nisan-aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3 düzeyindeydi. Buna göre de en düşük aylık ödemesi 10 bin 972 lira olmalıydı” ifadelerini kullandı.

iStock-970829402

MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI FARKI İÇİN ÇAĞRI

Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir."

Ergün, temmuz ayı beklenmeden emekli aylıkları arasında oluşan makasın da bir an evvel kapatılmasını istedi.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zamlı emekli maaşı ödemeleri için takvim belli olduZamlı emekli maaşı ödemeleri için takvim belli oldu
Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu?Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu?
Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dediCem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Mutant virüs üretildi! Korkunç semptomlar...

Mutant virüs üretildi! Korkunç semptomlar...

Akaryakıta zam geliyor! Litresi o rakamı aşacak

Akaryakıta zam geliyor! Litresi o rakamı aşacak

"Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" dedi, Nagehan Alçı şaştı kaldı

"Her şey yarı yarıya, kira 500-600 TL" dedi, Nagehan Alçı şaştı kaldı

Parfüm fabrikasında yangın faciası! Ölü ve yaralılar var...

Parfüm fabrikasında yangın faciası! Ölü ve yaralılar var...

Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi

Cem Küçük itiraf etti, "Yanıldık" dedi

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Zamlı kök maaşlar tek tek hesaplandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.