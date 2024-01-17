972 lira daha eksik! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı tepkisi: “TÜİK rakamı baz alınsa bile” diyerek çağrı yaptılar

SSK Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 37,57’den ilave 5 puan eklenerek yüzde 42,6’ya yükseltildi. En düşük emekli maaşı 2024 yılı için 10.000 TL oldu. Açıklanan rakam birçok emekli tarafından yeterli bulunmadı. Konuya ilişkin açıklama ise Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’den geldi.

Milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı aldığına ve 10 bin liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının 14 bin lira olarak hesaplanan açlık sınırının bile altında olduğuna dikkati çeken Ergün, “TÜİK dahi geçen 6 aylık TÜFE oranını yüzde 37,57 olarak açıklamıştır. Yani TÜİK rakamı bile baz alınsa en düşük emekli aylığı 10 bin 318 lira olacaktı. Kaldı ki en düşük aylık ödemesinin 7 bin 500 lira yapıldığı nisan-aralık 2023 döneminde TÜFE artışı yüzde 46,3 düzeyindeydi. Buna göre de en düşük aylık ödemesi 10 bin 972 lira olmalıydı” ifadelerini kullandı.

MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI FARKI İÇİN ÇAĞRI

Ergün, düşük emekli aylığı rakamı ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına zam oranının gözden geçirilmesini talep ederek, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5'lik ilave artış, emeklilerin beklentilerinin altında kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yüce Meclisimizden beklentimiz, konunun tekrar değerlendirilmesi ve emeklinin zorlu yaşam mücadelesinde bir nebze de olsa nefes alabilmesini sağlayacak yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir."

Ergün, temmuz ayı beklenmeden emekli aylıkları arasında oluşan makasın da bir an evvel kapatılmasını istedi.







