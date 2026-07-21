ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK’a bu hafta her ihtiyaca hitap eden dolu dolu bir ürün yelpazesi geliyor! Oyuncular için Razer kulaklık ve klavyeler ile JBL hoparlörler öne çıkarken; ev teknolojisinde Sinbo tost makinesi, Aprilla vantilatör ve dekoratif solar aydınlatmalar dikkat çekiyor. Mutfakta Kumsal tencereler, Emaye ürünler ve Paşabahçe cam gereçler yerini alırken; Slazenger şortlar, piknik çantaları, atıştırmalıklar ve temel gıda ürünleri de cazip fiyatlarıyla raflarda sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL

Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL

Çift cidarlı cam borosilikat kupa 199 TL

Figürlü seramik kupa 350 TL

Cam renkli dondurma kaşığı seti 6'lı 299 TL

Çelik dondurma kaşığı 150 TL

Figürlü pipet 4'lü 150 TL

Gold tatlı kaşığı seti 4'lü 250 TL

Emaye kızartma tavası 450 TL

Rakle ayaklı su bardağı 2'li 275 TL

Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 299 TL

Lav kahve yanı su bardağı 6'lı 175 TL

Kesim panosu seti 2'li 225 TL

Yuvarlak metal tepsi 100 TL

Baharatlık seti 3'lü 150 TL

Perilla silikon buz kalıbı çeşitleri 75 TL

Perilla silikon kek ve muffin kalıbı çeşitleri 100 TL

Keramika kaşıklık 100 TL

Paşabahçe lale çay bardağı set 6'lı 199 TL

Paşabahçe heybeli çay takımı 8 parça 350 TL

Frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL

Frezya servis kasesi 175 TL

Borcam kase 125 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 1000 cc 22 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 17 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 15 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 300 cc 10 TL

Sarkap kavanoz kapağı 10'lu 39 TL

Yuvarlak kapaklı saklama kabı 100 TL

Solingen bıçak seti 3'lü 125 TL

Domates bıçağı 150 TL

Pirge yan soyacak 250 TL

Desenli emaye saklama kabı 3'lü 750 TL

Desenli emaye tencere 499 TL

Desenli emaye sos tavası 350 TL

Desenli emaye bakraç 599 TL

Kumsal derin tencere 599 TL

Kumsal tava 350 TL

Kumsal karnıyarık tenceresi 599 TL

Kumsal krep tava 299 TL

Kumsal kaçerola 299 TL

Kumsal wok tava 399 TL

Kumsal sahan 299 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Torima retro pikap hoparlör 799 TL

Torima retro pikap hoparlör 799 TL

Sinbo ssm-2587 tost makinesi 499 TL

Aprilla ayaklı vantilatör kfan-7426 1,099 TL

Forever deniz yıldızı şarjlı led gece lambası 899 TL

Kiwi otomatik karıştırıcı kmx-3600 249 TL

Forever dekoratif ledli ağaç 499 TL

Solar saplama led aydınlatma 50 TL

Figürlü solar saplama led aydınlatma 100 TL

Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma 75 TL

Renkli solar saplama led aydınlatma 175 TL

Happio şarjlı led kamp lambası 250 TL

Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 250 TL

Petrix solar mum efektli bahçe lambası 125 TL

Petrix 20'li midye led ışık zinciri 299 TL

Sensörlü solar duvar lambası 175 TL

S-link sf-tf264 64 gb micro sd kart bellek 165 TL

S-link u264 64 gb usb 2.0 flash bellek 165 TL

4w e14 filament led ampul 50 TL

Kochler solar mantar lamba 200 TL

Forever figürlü el vantilatörü 299 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Slazenger erkek şort kargo cepli 350 TL

Slazenger erkek şort kargo cepli 350 TL

Slazenger erkek şort 399 TL

Slazenger erkek terlik 350 TL

Kadın şort 350 TL

Erkek ham bez şort 225 TL

Erkek ham bez şort kargo cepli 299 TL

Kadın şort ham bez 225 TL

Kadın çift toka terlik 150 TL

Mounty termo piknik çantası 23 l 175 TL

Mounty termo piknik çantası 125 TL

Mounty termo askılı piknik çantası 125 TL

Mounty termo piknik çantası silindir model 9 l 150 TL

Çantalı minderli piknik seti 250 TL

Arkalıklı sandalye minderi 125 TL

Sandalye minderi 75 TL

Masa örtüsü pötikare 100 TL

Pvc masa örtüsü 100 TL

Pvc masa örtüsü 125 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Jbl clip5 bluetooth hoparlör ip67 2,899 TL

Jbl clip5 bluetooth hoparlör ip67 2,899 TL

Razer hammerhead hyperspeed tws 3,799 TL

Razer blackshark v3 x hyperspeed kablosuz siyah kulaklık 5,199 TL

Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı 7,999 TL

Razer blackwidow v4 rgb green switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,699 TL

Bilgisayar kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 21 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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