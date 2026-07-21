ŞOK'a JBL hoparlör geliyor! 22 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK’a bu hafta her ihtiyaca hitap eden dolu dolu bir ürün yelpazesi geliyor! Oyuncular için Razer kulaklık ve klavyeler ile JBL hoparlörler öne çıkarken; ev teknolojisinde Sinbo tost makinesi, Aprilla vantilatör ve dekoratif solar aydınlatmalar dikkat çekiyor. Mutfakta Kumsal tencereler, Emaye ürünler ve Paşabahçe cam gereçler yerini alırken; Slazenger şortlar, piknik çantaları, atıştırmalıklar ve temel gıda ürünleri de cazip fiyatlarıyla raflarda sizleri bekliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Haftanın gıda fırsatları
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL
- Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL
- Çift cidarlı cam borosilikat kupa 199 TL
- Figürlü seramik kupa 350 TL
- Cam renkli dondurma kaşığı seti 6'lı 299 TL
- Çelik dondurma kaşığı 150 TL
- Figürlü pipet 4'lü 150 TL
- Gold tatlı kaşığı seti 4'lü 250 TL
- Emaye kızartma tavası 450 TL
- Rakle ayaklı su bardağı 2'li 275 TL
- Rakle desenli ayaklı tatlı/dondurma kasesi 3'lü 299 TL
- Lav kahve yanı su bardağı 6'lı 175 TL
- Kesim panosu seti 2'li 225 TL
- Yuvarlak metal tepsi 100 TL
- Baharatlık seti 3'lü 150 TL
- Perilla silikon buz kalıbı çeşitleri 75 TL
- Perilla silikon kek ve muffin kalıbı çeşitleri 100 TL
- Keramika kaşıklık 100 TL
- Paşabahçe lale çay bardağı set 6'lı 199 TL
- Paşabahçe heybeli çay takımı 8 parça 350 TL
- Frezya tatlı tabağı 6'lı 350 TL
- Frezya servis kasesi 175 TL
- Borcam kase 125 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 1000 cc 22 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 17 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 15 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 300 cc 10 TL
- Sarkap kavanoz kapağı 10'lu 39 TL
- Yuvarlak kapaklı saklama kabı 100 TL
- Solingen bıçak seti 3'lü 125 TL
- Domates bıçağı 150 TL
- Pirge yan soyacak 250 TL
- Desenli emaye saklama kabı 3'lü 750 TL
- Desenli emaye tencere 499 TL
- Desenli emaye sos tavası 350 TL
- Desenli emaye bakraç 599 TL
- Kumsal derin tencere 599 TL
- Kumsal tava 350 TL
- Kumsal karnıyarık tenceresi 599 TL
- Kumsal krep tava 299 TL
- Kumsal kaçerola 299 TL
- Kumsal wok tava 399 TL
- Kumsal sahan 299 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Torima retro pikap hoparlör 799 TL
- Torima retro pikap hoparlör 799 TL
- Sinbo ssm-2587 tost makinesi 499 TL
- Aprilla ayaklı vantilatör kfan-7426 1,099 TL
- Forever deniz yıldızı şarjlı led gece lambası 899 TL
- Kiwi otomatik karıştırıcı kmx-3600 249 TL
- Forever dekoratif ledli ağaç 499 TL
- Solar saplama led aydınlatma 50 TL
- Figürlü solar saplama led aydınlatma 100 TL
- Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma 75 TL
- Renkli solar saplama led aydınlatma 175 TL
- Happio şarjlı led kamp lambası 250 TL
- Petrix solar ledli askılı bahçe aplik lambası 250 TL
- Petrix solar mum efektli bahçe lambası 125 TL
- Petrix 20'li midye led ışık zinciri 299 TL
- Sensörlü solar duvar lambası 175 TL
- S-link sf-tf264 64 gb micro sd kart bellek 165 TL
- S-link u264 64 gb usb 2.0 flash bellek 165 TL
- 4w e14 filament led ampul 50 TL
- Kochler solar mantar lamba 200 TL
- Forever figürlü el vantilatörü 299 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Slazenger erkek şort kargo cepli 350 TL
- Slazenger erkek şort kargo cepli 350 TL
- Slazenger erkek şort 399 TL
- Slazenger erkek terlik 350 TL
- Kadın şort 350 TL
- Erkek ham bez şort 225 TL
- Erkek ham bez şort kargo cepli 299 TL
- Kadın şort ham bez 225 TL
- Kadın çift toka terlik 150 TL
- Mounty termo piknik çantası 23 l 175 TL
- Mounty termo piknik çantası 125 TL
- Mounty termo askılı piknik çantası 125 TL
- Mounty termo piknik çantası silindir model 9 l 150 TL
- Çantalı minderli piknik seti 250 TL
- Arkalıklı sandalye minderi 125 TL
- Sandalye minderi 75 TL
- Masa örtüsü pötikare 100 TL
- Pvc masa örtüsü 100 TL
- Pvc masa örtüsü 125 TL
Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Jbl clip5 bluetooth hoparlör ip67 2,899 TL
- Jbl clip5 bluetooth hoparlör ip67 2,899 TL
- Razer hammerhead hyperspeed tws 3,799 TL
- Razer blackshark v3 x hyperspeed kablosuz siyah kulaklık 5,199 TL
- Razer blackshark v2 pro kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı 7,999 TL
- Razer blackwidow v4 rgb green switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,699 TL
Bilgisayar kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 21 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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