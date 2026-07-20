A101'e Seiko saat geliyor! 23 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpaze var. iPhone 17 serisi ve Samsung Galaxy akıllı telefonlar, Nordmende ve Samsung televizyonlar ile Seiko kol saatleri öne çıkıyor. Mutfakta Fissler düdüklü tencere ve Philips espresso makineleri yer alırken; Dyson dikey süpürge ve Airwrap setleri dikkat çekiyor. Ayrıca Segway ve Xiaomi scooter’lar, Birkenstock ile Crocs terlikler, Yohe kasklar ve Evdemo mobilyalar da raflarda yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL
- Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL
- Onvo 55VQ90F3UA 55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19,999 TL
- Toshiba 50UV2363DT-50UV1563DT 50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18,499 TL
- Hi-Level HL43QFMLN-A14S 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12,999 TL
- Nordmende Q75NM1105 4K Ultra HD Google QLED TV 33,999 TL
- Samsung UE55U8000HUXTK 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart LED TV 41,999 TL
- Samsung UE65M70HAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Cep Telefonu 147,499 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Cep Telefonu 125,499 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu 124,999 TL
- Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu 119,999 TL
- Apple iPhone 17 256 GB Cep Telefonu 54,299 TL
- Samsung Z Flip7 12/256 GB Cep Telefonu 62,499 TL
- Samsung Galaxy A57 8/256 GB Cep Telefonu 31,299 TL
- Samsung Galaxy A37 8/128 GB Cep Telefonu 20,499 TL
- Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G Cep Telefonu 20,499 TL
- Samsung Galaxy A26 6/128 GB 5G Cep Telefonu 15,999 TL
- Samsung Galaxy A26 8/256 GB 5G Cep Telefonu 16,999 TL
- Samsung Galaxy A17 4/128 GB Cep Telefonu 11,999 TL
- Samsung Galaxy A07 4/128 GB Cep Telefonu 10,799 TL
- Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB Cep Telefonu 15,799 TL
- Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB Cep Telefonu 13,899 TL
- Oppo A5 8/256 GB 5G Cep Telefonu 14,699 TL
- Realme 12 Lite 8/256 GB Cep Telefonu 9,999 TL
- Tecno Spark Go 2 4/128 GB Cep Telefonu 8,199 TL
- Omix O1 Neo 6/128 GB Cep Telefonu 7,799 TL
- General Mobile Era 30 4/128 GB Cep Telefonu 7,499 TL
- Piranha 4530 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL
- Piranha 7325 Çantalı Retro Pikap 2,499 TL
- Piranha 2052 Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL
- Piranha 2051 iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL
- GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık 399 TL
- Piranha 2219 Bluetooth Kulaklık 439 TL
- Piranha 7854 Bluetooth Hoparlör 399 TL
- Hilfe HLF-SCT-11 Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL
- Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL
- Goodwest Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9,999 TL
- Sinbo SCM 2984 Türk Kahvesi Makinesi 1,199 TL
- Kiwi KTM-2921 Retro Çay Makinesi 1,699 TL
- Kiwi KCW-1223 Şarjlı Çırpıcı 249 TL
- Hometech LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL
- Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL
- Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi 499 TL
- Kiwi KSI-6316 Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL
- Kiwi KFAN-7681 Tavan Tipi Fan 999 TL
- Kiwi KFAN-7460 Sirkülasyonlu Vantilatör 1,599 TL
- Kiwi KFAN 7604 Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL
- Kiwi KFAN-7603 Şarjlı El Fanı 249 TL
- Kiwi KVC4108 Dik Süpürge 1,099 TL
- Samsung RB50DG601ES9TR Kombi No-Frost Buzdolabı 44,999 TL
- Samsung RB50DG601EWWTR Kombi No-Frost Buzdolabı 42,999 TL
- Altus AL 362 NE No-Frost Buzdolabı 26,999 TL
- DemirDöküm DT4 Titanium Digital Termosifon 65 L 16,999 TL
- Altus AL 1128 Su Sebili 4,799 TL
- Altus AL 305 BE 85 L KH Tezgah Seviyesi Buzdolabı 5,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR60F12C1KW/SK 12000 BTU Klima 34,499 TL
- Baymak Elegant Eco 18 18000 BTU Klima 44,999 TL
- Altus AL CM 71045 R Çamaşır Makinesi 16,499 TL
- Samsung WW90CGC04DAEAH Çamaşır Makinesi 24,999 TL
- Grundig GPWM 102643 Çamaşır Makinesi 23,999 TL
- Hoover H9A2TE-17 Çamaşır Kurutma Makinesi 15,499 TL
- Altus AL 434 P Bulaşık Makinesi 15,499 TL
- Samsung DW60DG540FWQTR Bulaşık Makinesi 18,499 TL
- Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere Seti 6+3,5 L 16,999 TL
- Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 8 L 15,499 TL
- Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6 L 11,499 TL
- Korkmaz Perla A1609 9 Parça Tencere Seti 5,999 TL
- DeLonghi Magnifica Start ECAM12.121.B Tam Otomatik Espresso Makinesi 14,999 TL
- Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi 24,999 TL
- Philips Azur 8000 Serisi DST8030/70 Buharlı Ütü 5,299 TL
- Philips HD9350/90 Daily Collection Çelik Kettle 1,999 TL
- Philips HomeRun 5000 Serisi XU5100/10 Robot Süpürge 18,999 TL
- Dreame L40 Ultra CE Çöp İstasyonlu Robot Süpürge 32,999 TL
- Dreame L40 Ultra AE Robot Süpürge 40,999 TL
- Kärcher WV 2 Black Edition Cam Temizleme Makinesi 3,499 TL
- Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition Buharlı Temizlik Makinesi 9,999 TL
- Philips 7000 Serisi AquaTrio XW7263/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 14,999 TL
- Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 26,999 TL
- Dyson V15 Piston Animal Submarine Kablosuz Dikey Süpürge 49,999 TL
- Dyson Cyclone V10 Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 23,199 TL
- Dyson V8 Advanced Şarjlı Dikey Süpürge 20,999 TL
- Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 15,499 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL
- Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL
- Volta EV1 Elektrikli Araç 239,990 TL
- Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69,990 TL
- Yohe 988 Kask 2,599 TL
- Yohe OF880 Kask 1,699 TL
- Yohe 988 Kask 2,599 TL
- Yohe OF880 Kask 1,799 TL
- Yohe OF852 Kask 1,799 TL
- Yohe 935SV Kask 3,199 TL
- Yohe Kask 2,999 TL
Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL
- Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL
- Nehir Mini Tencere Seti 1,699 TL
- Keramika Seramik Kupa 99,50 TL
- Keramika Seramik Fincan 3'lü 229 TL
- Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
- Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL
- Borosilikat Pipetli Ayıcıklı Bardak 149 TL
- Çubuk Buzluk 29,50 TL
- 3 Bölmeli Çerezlik 119 TL
- 2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL
- Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 199 TL
- Helen Çerezlik Adet 39,50 TL
- Lav Galata Su Bardağı 34,50 TL
- Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL
- Yeşillik Saklama Kabı 109 TL
- Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 2'li 69,50 TL
- Rendeli Saklama Kabı 249 TL
- Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 3'lü 179 TL
- Piknik Seti 31 Parça 249 TL
- Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL
- Metaltex Peçetelik ve Nihale Çeşitleri Adet 149 TL
- Saklama Kabı ve Kase Set 4'lü 79,50 TL
- 5 Parça Rende Seti 209 TL
- Desenli Mutfak Makası 59,50 TL
- 7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL
- Yapay Bahar Çiçeği 169 TL
- Vip Ahmet Plastik Ürünler Adet 35 TL
Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL
- Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL
- Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1,999 TL
- Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL
- Pilsan Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti Adet 399 TL
- Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL
- Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon 249 TL
- Oyuncak Hafriyat Araçları Adet 139 TL
- Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları 99,50 TL
- Oyuncak Römorklu Safari Aracı 159 TL
- Oyuncak İtfaiye 149 TL
- Oyuncak Dinozor Taşıyıcı Araç 159 TL
- Oyuncak Sahil Arabası Çekçek 229 TL
- Oyuncak Fileli Pota 159 TL
- Oyuncak Doktor Çantası 149 TL
- Boyama Örtüsü 279 TL
- Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL
- Çıkartmalı Boyama Kitabı Adet 45 TL
- 9" Krom Balon 5'li 32,50 TL
- Pilsan Oyuncak Midi Bowling 229 TL
- Oyuncak Pretty Bebekli Araba Seti 149 TL
- Oyuncak Almira Valizli Tatil Seti 269 TL
Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Kaymaz Taban Yolluk 299 TL
- Kaymaz Taban Yolluk 299 TL
- Pike Tek Kişilik Adet 299 TL
- Askılı Şortlu Takım 299 TL
- Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL
- Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL
- Pierre Cardin Silikon Yastık 249 TL
- Punch Kırlent Kılıfı Adet 169 TL
- Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L 229 TL
- King Konserve Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL
- King Konserve Somonlu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL
- King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 KG 149 TL
- Tavuk, Ördek & Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL
- Tavuk, Ördek & Somon Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL
- Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2,999 TL
Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL
- Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL
- Kadın Kemerli Terlik 99,50 TL
- Kadın Eva Kapalı Terlik 99,50 TL
- Lisa Kadın Yüksek Taban Tek Toka Terlik 129 TL
- Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL
- Erkek Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL
- Kadın Yüksek Taban Sandalet 189 TL
- Kanz Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 199 TL
- Çocuk Eva Kapalı Terlik 87,50 TL
- Çocuk Eva Kapalı Terlik 85 TL
- Erkek Çocuk Hot Wheels Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL
- Kız Çocuk Barbie Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL
- Kraulquappen 0022-KQ-F İleri Seviye Kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0011-KQ-A Başlangıç Seviye Kolluk 1,199 TL
- Crocs Crocband Glow Confetti Band 212523 Çocuk Terlik 2,299 TL
- Crocs Classic Clog 206990 Çocuk Terlik 1,499 TL
- Crocs Frozen Baya 210352 Çocuk Terlik 1,999 TL
- Crocs Classic Chunky Glitter Clog T 211939 Çocuk Terlik 2,299 TL
- Crocs Classic Iam Horse Clog T 211371 Çocuk Terlik 2,299 TL
- Crocs Bayaband 205089 Kadın/Erkek Terlik 2,199 TL
- Crocs Classic 10001 Kadın/Erkek Terlik 1,999 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964 Kadın/Erkek Terlik 2,599 TL
- Crocs Crocband 11016 Kadın/Erkek Terlik 2,299 TL
- Crocs Crocband 11016 Kadın Terlik 2,599 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964 Kadın/Erkek Terlik 2,599 TL
- Birkenstock Arizona 151183 Kadın Terlik 3,999 TL
- Birkenstock Florida Fresh 1029385 Kadın Terlik 3,999 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031283 Kadın Terlik 2,499 TL
- Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1029287 Kadın Terlik 5,499 TL
- Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1026693 Kadın Terlik 4,999 TL
- Birkenstock Mogami Terra BF 1027161 Kadın/Erkek Terlik 3,199 TL
İndirimli terliklere buradan ulaşabilirsiniz.
Navee ST3 Pro Elektrikli Scooter 37,499 TL
- Navee ST3 Pro Elektrikli Scooter 37,499 TL
- Navee V50i Pro 2 Elektrikli Scooter 19,999 TL
- Xiaomi 4 Pro Elektrikli Scooter 23,499 TL
- Piranha 5010-K 500 W 36 V 7.8 Elektrikli Scooter 12,799 TL
- 3 Tekerlekli Frenli Sepetli Çocuk Scooter 599 TL
- Lajser HB305 Elektrikli Kaykay 9,999 TL
- Segway Ninebot Cube 1000 Taş Güç Kaynağı 38,999 TL
- Segway Ninebot Max G2 Scooter 32,299 TL
- Segway Ninebot Go Kart Pro 149,999 TL
- Segway Ninebot Max G3 Scooter 63,499 TL
- Belderia MTX7100 27,5 Jant Bisiklet 12,999 TL
- Belderia Paradise 28 Jant Bisiklet 9,499 TL
- Belderia 700C Guida Bisiklet 9,999 TL
- Bisan Serenity 28 Jant Bisiklet 10,999 TL
- Bisan Paradise-S 28 Jant Bisiklet 8,999 TL
- Bisan TRX 8100 700C Bisiklet 11,999 TL
Sizin için indirimli spor ve outdoor ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Evdemo Eren Rattan Puflu Bahçe/Balkon Takımı 23,999 TL
- Evdemo Eren Rattan Puflu Bahçe/Balkon Takımı 23,999 TL
- Cevap Yatak Aura Çift Kişilik Yatak + Baza + Başlık Seti 28,999 TL
- Cevap Yatak Bohem Prime Ortopedik Çift Kişilik Yatak Destek Süngeri 8,499 TL
- Cevap Yatak Bohem Prime Tek Kişilik Premium Ortopedik Pocket Yaylı Yatak 5,099 TL
- Cevap Yatak Bohem Prime Tek Kişilik Pocket Yaylı Yatak + Sandıklı Baza + Başlık Seti 15,899 TL
- Sihirli Fonksiyonel Orta Sehpa 2,499 TL
- Evdemo Batısta Kahve Köşesi / Çok Amaçlı Dolap 3,749 TL
- KZY Mertcan Çok Amaçlı Ayakkabılık / Portmanto 3,499 TL
- KZY Urla Çok Amaçlı Mutfak / Erzak Dolabı 3,299 TL
- KZY Bohem Çok Amaçlı Konsol 3,399 TL
- KZY Bohem Ahşap Ayaklı Dekoratif Yan Sehpa 1,999 TL
- KZY Bohem Yatak Odası / Çocuk Odası 2 Çekmeceli Komodin 1,349 TL
- KZY 10R 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2,349 TL
- Evdemo Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 2,099 TL
- Evdemo Panik Gold / Metal Çerçeveli Ayaklı Oval Boy Aynası 1,749 TL
- KZY Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1,699 TL
Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Seiko SRPL85K1 Erkek Kol Saati 21,999 TL
- Seiko SRPL85K1 Erkek Kol Saati 21,999 TL
- Seiko SRPL83K1 Erkek Kol Saati 20,999 TL
- Seiko SRPL57K1 Erkek Kol Saati 20,999 TL
- Seiko SRPL59K1 Erkek Kol Saati 19,999 TL
- Seiko SSB387P1 Erkek Kol Saati 18,999 TL
- Seiko SRPL55K1 Erkek Kol Saati 18,999 TL
- Seiko SRPL79K1 Erkek Kol Saati 16,999 TL
- Seiko 5 SNKK19J1 Erkek Kol Saati 13,999 TL
- Seiko SRK047P1 Erkek Kol Saati 13,999 TL
- Seiko 5 SNKD97J1 Erkek Kol Saati 13,499 TL
- Seiko 5 SNKE01J1 Erkek Kol Saati 13,499 TL
- Seiko 5 SNKK35J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL
- Seiko 5 SNK567J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL
- Seiko 5 SNKS63J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL
- Seiko 5 SNK559J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL
- Seiko 5 SNKN13J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL
- Seiko 5 SNK381K1 Erkek Kol Saati 11,999 TL
- Seiko 5 SNKK11J1 Erkek Kol Saati 11,999 TL
- Seiko 5 SNK357K1 Erkek Kol Saati 11,999 TL
- Seiko 5 SNKL41J1 Erkek Kol Saati 11,999 TL
Seiko saatlere buradan ulaşabilirsiniz.
Bu içerik 23 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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