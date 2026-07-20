A101'e Seiko saat geliyor! 23 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpaze var. iPhone 17 serisi ve Samsung Galaxy akıllı telefonlar, Nordmende ve Samsung televizyonlar ile Seiko kol saatleri öne çıkıyor. Mutfakta Fissler düdüklü tencere ve Philips espresso makineleri yer alırken; Dyson dikey süpürge ve Airwrap setleri dikkat çekiyor. Ayrıca Segway ve Xiaomi scooter’lar, Birkenstock ile Crocs terlikler, Yohe kasklar ve Evdemo mobilyalar da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD Vidaa TV 30,999 TL

Onvo 55VQ90F3UA 55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19,999 TL

Toshiba 50UV2363DT-50UV1563DT 50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18,499 TL

Hi-Level HL43QFMLN-A14S 43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12,999 TL

Nordmende Q75NM1105 4K Ultra HD Google QLED TV 33,999 TL

Samsung UE55U8000HUXTK 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart LED TV 41,999 TL

Samsung UE65M70HAUXTK 4K UHD Mini LED TV 49,999 TL

Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB Cep Telefonu 147,499 TL

Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB Cep Telefonu 125,499 TL

Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Cep Telefonu 124,999 TL

Apple iPhone 17 Pro 256 GB Cep Telefonu 119,999 TL

Apple iPhone 17 256 GB Cep Telefonu 54,299 TL

Samsung Z Flip7 12/256 GB Cep Telefonu 62,499 TL

Samsung Galaxy A57 8/256 GB Cep Telefonu 31,299 TL

Samsung Galaxy A37 8/128 GB Cep Telefonu 20,499 TL

Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G Cep Telefonu 20,499 TL

Samsung Galaxy A26 6/128 GB 5G Cep Telefonu 15,999 TL

Samsung Galaxy A26 8/256 GB 5G Cep Telefonu 16,999 TL

Samsung Galaxy A17 4/128 GB Cep Telefonu 11,999 TL

Samsung Galaxy A07 4/128 GB Cep Telefonu 10,799 TL

Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB Cep Telefonu 15,799 TL

Xiaomi Redmi Note 14 8/256 GB Cep Telefonu 13,899 TL

Oppo A5 8/256 GB 5G Cep Telefonu 14,699 TL

Realme 12 Lite 8/256 GB Cep Telefonu 9,999 TL

Tecno Spark Go 2 4/128 GB Cep Telefonu 8,199 TL

Omix O1 Neo 6/128 GB Cep Telefonu 7,799 TL

General Mobile Era 30 4/128 GB Cep Telefonu 7,499 TL

Piranha 4530 4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

Piranha 7325 Çantalı Retro Pikap 2,499 TL

Piranha 2052 Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL

Piranha 2051 iOS Lightning Kablolu Kulak İçi Kulaklık 119 TL

GoSmart GS-TWS-30 Bluetooth Kulaklık 399 TL

Piranha 2219 Bluetooth Kulaklık 439 TL

Piranha 7854 Bluetooth Hoparlör 399 TL

Hilfe HLF-SCT-11 Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL

Kiwi KWP-8575 Gizli Damacanalı ve 3 Musluklu Su Sebili 8,999 TL

Goodwest Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9,999 TL

Sinbo SCM 2984 Türk Kahvesi Makinesi 1,199 TL

Kiwi KTM-2921 Retro Çay Makinesi 1,699 TL

Kiwi KCW-1223 Şarjlı Çırpıcı 249 TL

Hometech LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 649 TL

Aprilla AHC-5023 Saç Kesme Makinesi 499 TL

Kiwi KSI-6316 Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

Kiwi KFAN-7681 Tavan Tipi Fan 999 TL

Kiwi KFAN-7460 Sirkülasyonlu Vantilatör 1,599 TL

Kiwi KFAN 7604 Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

Kiwi KFAN-7603 Şarjlı El Fanı 249 TL

Kiwi KVC4108 Dik Süpürge 1,099 TL

Samsung RB50DG601ES9TR Kombi No-Frost Buzdolabı 44,999 TL

Samsung RB50DG601EWWTR Kombi No-Frost Buzdolabı 42,999 TL

Altus AL 362 NE No-Frost Buzdolabı 26,999 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Digital Termosifon 65 L 16,999 TL

Altus AL 1128 Su Sebili 4,799 TL

Altus AL 305 BE 85 L KH Tezgah Seviyesi Buzdolabı 5,999 TL

Samsung WindFree Premium AR60F12C1KW/SK 12000 BTU Klima 34,499 TL

Baymak Elegant Eco 18 18000 BTU Klima 44,999 TL

Altus AL CM 71045 R Çamaşır Makinesi 16,499 TL

Samsung WW90CGC04DAEAH Çamaşır Makinesi 24,999 TL

Grundig GPWM 102643 Çamaşır Makinesi 23,999 TL

Hoover H9A2TE-17 Çamaşır Kurutma Makinesi 15,499 TL

Altus AL 434 P Bulaşık Makinesi 15,499 TL

Samsung DW60DG540FWQTR Bulaşık Makinesi 18,499 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere Seti 6+3,5 L 16,999 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 8 L 15,499 TL

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 6 L 11,499 TL

Korkmaz Perla A1609 9 Parça Tencere Seti 5,999 TL

DeLonghi Magnifica Start ECAM12.121.B Tam Otomatik Espresso Makinesi 14,999 TL

Philips 5500 Serisi LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi 24,999 TL

Philips Azur 8000 Serisi DST8030/70 Buharlı Ütü 5,299 TL

Philips HD9350/90 Daily Collection Çelik Kettle 1,999 TL

Philips HomeRun 5000 Serisi XU5100/10 Robot Süpürge 18,999 TL

Dreame L40 Ultra CE Çöp İstasyonlu Robot Süpürge 32,999 TL

Dreame L40 Ultra AE Robot Süpürge 40,999 TL

Kärcher WV 2 Black Edition Cam Temizleme Makinesi 3,499 TL

Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition Buharlı Temizlik Makinesi 9,999 TL

Philips 7000 Serisi AquaTrio XW7263/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 14,999 TL

Dyson Airwrap i.d. Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 26,999 TL

Dyson V15 Piston Animal Submarine Kablosuz Dikey Süpürge 49,999 TL

Dyson Cyclone V10 Submarine Şarjlı Dikey Süpürge 23,199 TL

Dyson V8 Advanced Şarjlı Dikey Süpürge 20,999 TL

Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 15,499 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL

Re-Volt RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89,990 TL

Volta EV1 Elektrikli Araç 239,990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69,990 TL

Yohe 988 Kask 2,599 TL

Yohe OF880 Kask 1,699 TL

Yohe 988 Kask 2,599 TL

Yohe OF880 Kask 1,799 TL

Yohe OF852 Kask 1,799 TL

Yohe 935SV Kask 3,199 TL

Yohe Kask 2,999 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL

Tefal Selection Serisi Döküm Izgara Tava 1,999 TL

Nehir Mini Tencere Seti 1,699 TL

Keramika Seramik Kupa 99,50 TL

Keramika Seramik Fincan 3'lü 229 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL

Borosilikat Pipetli Ayıcıklı Bardak 149 TL

Çubuk Buzluk 29,50 TL

3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

Borosilikat 4 Parça Fincan Takımı 199 TL

Helen Çerezlik Adet 39,50 TL

Lav Galata Su Bardağı 34,50 TL

Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

Yeşillik Saklama Kabı 109 TL

Vip Ahmet Oval Kahvaltılık 2'li 69,50 TL

Rendeli Saklama Kabı 249 TL

Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 3'lü 179 TL

Piknik Seti 31 Parça 249 TL

Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

Metaltex Peçetelik ve Nihale Çeşitleri Adet 149 TL

Saklama Kabı ve Kase Set 4'lü 79,50 TL

5 Parça Rende Seti 209 TL

Desenli Mutfak Makası 59,50 TL

7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

Yapay Bahar Çiçeği 169 TL

Vip Ahmet Plastik Ürünler Adet 35 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1,999 TL

Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

Pilsan Oyuncak Çantalı Makyaj / Tamir Seti Adet 399 TL

Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

Monster Jam 1:64 Ölçekli Canavar Kamyon 249 TL

Oyuncak Hafriyat Araçları Adet 139 TL

Büyük Kucaklama Hikaye Kitapları 99,50 TL

Oyuncak Römorklu Safari Aracı 159 TL

Oyuncak İtfaiye 149 TL

Oyuncak Dinozor Taşıyıcı Araç 159 TL

Oyuncak Sahil Arabası Çekçek 229 TL

Oyuncak Fileli Pota 159 TL

Oyuncak Doktor Çantası 149 TL

Boyama Örtüsü 279 TL

Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

Çıkartmalı Boyama Kitabı Adet 45 TL

9" Krom Balon 5'li 32,50 TL

Pilsan Oyuncak Midi Bowling 229 TL

Oyuncak Pretty Bebekli Araba Seti 149 TL

Oyuncak Almira Valizli Tatil Seti 269 TL

Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Kaymaz Taban Yolluk 299 TL

Kaymaz Taban Yolluk 299 TL

Pike Tek Kişilik Adet 299 TL

Askılı Şortlu Takım 299 TL

Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

Pierre Cardin Silikon Yastık 249 TL

Punch Kırlent Kılıfı Adet 169 TL

Proline Marsilya Sabunlu Kedi Kumu 10 L 229 TL

King Konserve Tavuklu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Konserve Somonlu Yetişkin Kedi Maması 400 g 49,50 TL

King Biftekli Yetişkin Kedi Maması 1,2 KG 149 TL

Tavuk, Ördek & Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Tavuk, Ördek & Somon Balıklı Yaş Kedi Maması 85 g 39,50 TL

Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2,999 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL

Erkek Eva Kapalı Terlik 119 TL

Kadın Kemerli Terlik 99,50 TL

Kadın Eva Kapalı Terlik 99,50 TL

Lisa Kadın Yüksek Taban Tek Toka Terlik 129 TL

Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL

Erkek Eva Çift Tokalı Terlik 99,50 TL

Kadın Yüksek Taban Sandalet 189 TL

Kanz Kadın Poli Tek Bantlı Gold Terlik 199 TL

Çocuk Eva Kapalı Terlik 87,50 TL

Çocuk Eva Kapalı Terlik 85 TL

Erkek Çocuk Hot Wheels Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL

Kız Çocuk Barbie Lisanslı Atlas Sandalet 219 TL

Kraulquappen 0022-KQ-F İleri Seviye Kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0011-KQ-A Başlangıç Seviye Kolluk 1,199 TL

Crocs Crocband Glow Confetti Band 212523 Çocuk Terlik 2,299 TL

Crocs Classic Clog 206990 Çocuk Terlik 1,499 TL

Crocs Frozen Baya 210352 Çocuk Terlik 1,999 TL

Crocs Classic Chunky Glitter Clog T 211939 Çocuk Terlik 2,299 TL

Crocs Classic Iam Horse Clog T 211371 Çocuk Terlik 2,299 TL

Crocs Bayaband 205089 Kadın/Erkek Terlik 2,199 TL

Crocs Classic 10001 Kadın/Erkek Terlik 1,999 TL

Crocs Inmotion Clog 209964 Kadın/Erkek Terlik 2,599 TL

Crocs Crocband 11016 Kadın/Erkek Terlik 2,299 TL

Crocs Crocband 11016 Kadın Terlik 2,599 TL

Crocs Inmotion Clog 209964 Kadın/Erkek Terlik 2,599 TL

Birkenstock Arizona 151183 Kadın Terlik 3,999 TL

Birkenstock Florida Fresh 1029385 Kadın Terlik 3,999 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle Eva 1031283 Kadın Terlik 2,499 TL

Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1029287 Kadın Terlik 5,499 TL

Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1026693 Kadın Terlik 4,999 TL

Birkenstock Mogami Terra BF 1027161 Kadın/Erkek Terlik 3,199 TL

İndirimli terliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Navee ST3 Pro Elektrikli Scooter 37,499 TL

Navee ST3 Pro Elektrikli Scooter 37,499 TL

Navee V50i Pro 2 Elektrikli Scooter 19,999 TL

Xiaomi 4 Pro Elektrikli Scooter 23,499 TL

Piranha 5010-K 500 W 36 V 7.8 Elektrikli Scooter 12,799 TL

3 Tekerlekli Frenli Sepetli Çocuk Scooter 599 TL

Lajser HB305 Elektrikli Kaykay 9,999 TL

Segway Ninebot Cube 1000 Taş Güç Kaynağı 38,999 TL

Segway Ninebot Max G2 Scooter 32,299 TL

Segway Ninebot Go Kart Pro 149,999 TL

Segway Ninebot Max G3 Scooter 63,499 TL

Belderia MTX7100 27,5 Jant Bisiklet 12,999 TL

Belderia Paradise 28 Jant Bisiklet 9,499 TL

Belderia 700C Guida Bisiklet 9,999 TL

Bisan Serenity 28 Jant Bisiklet 10,999 TL

Bisan Paradise-S 28 Jant Bisiklet 8,999 TL

Bisan TRX 8100 700C Bisiklet 11,999 TL

Sizin için indirimli spor ve outdoor ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Evdemo Eren Rattan Puflu Bahçe/Balkon Takımı 23,999 TL

Evdemo Eren Rattan Puflu Bahçe/Balkon Takımı 23,999 TL

Cevap Yatak Aura Çift Kişilik Yatak + Baza + Başlık Seti 28,999 TL

Cevap Yatak Bohem Prime Ortopedik Çift Kişilik Yatak Destek Süngeri 8,499 TL

Cevap Yatak Bohem Prime Tek Kişilik Premium Ortopedik Pocket Yaylı Yatak 5,099 TL

Cevap Yatak Bohem Prime Tek Kişilik Pocket Yaylı Yatak + Sandıklı Baza + Başlık Seti 15,899 TL

Sihirli Fonksiyonel Orta Sehpa 2,499 TL

Evdemo Batısta Kahve Köşesi / Çok Amaçlı Dolap 3,749 TL

KZY Mertcan Çok Amaçlı Ayakkabılık / Portmanto 3,499 TL

KZY Urla Çok Amaçlı Mutfak / Erzak Dolabı 3,299 TL

KZY Bohem Çok Amaçlı Konsol 3,399 TL

KZY Bohem Ahşap Ayaklı Dekoratif Yan Sehpa 1,999 TL

KZY Bohem Yatak Odası / Çocuk Odası 2 Çekmeceli Komodin 1,349 TL

KZY 10R 8 Raflı 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 2,349 TL

Evdemo Kilitli 4 Kapaklı Metal Ayakkabılık 2,099 TL

Evdemo Panik Gold / Metal Çerçeveli Ayaklı Oval Boy Aynası 1,749 TL

KZY Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1,699 TL

Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Seiko SRPL85K1 Erkek Kol Saati 21,999 TL

Seiko SRPL85K1 Erkek Kol Saati 21,999 TL

Seiko SRPL83K1 Erkek Kol Saati 20,999 TL

Seiko SRPL57K1 Erkek Kol Saati 20,999 TL

Seiko SRPL59K1 Erkek Kol Saati 19,999 TL

Seiko SSB387P1 Erkek Kol Saati 18,999 TL

Seiko SRPL55K1 Erkek Kol Saati 18,999 TL

Seiko SRPL79K1 Erkek Kol Saati 16,999 TL

Seiko 5 SNKK19J1 Erkek Kol Saati 13,999 TL

Seiko SRK047P1 Erkek Kol Saati 13,999 TL

Seiko 5 SNKD97J1 Erkek Kol Saati 13,499 TL

Seiko 5 SNKE01J1 Erkek Kol Saati 13,499 TL

Seiko 5 SNKK35J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL

Seiko 5 SNK567J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL

Seiko 5 SNKS63J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL

Seiko 5 SNK559J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL

Seiko 5 SNKN13J1 Erkek Kol Saati 12,999 TL

Seiko 5 SNK381K1 Erkek Kol Saati 11,999 TL

Seiko 5 SNKK11J1 Erkek Kol Saati 11,999 TL

Seiko 5 SNK357K1 Erkek Kol Saati 11,999 TL

Seiko 5 SNKL41J1 Erkek Kol Saati 11,999 TL

Seiko saatlere buradan ulaşabilirsiniz.

Bu içerik 23 Temmuz 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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