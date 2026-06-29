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A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu
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A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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A101 market, bu hafta da geniş ürün yelpazesine sahip. A101 aktüel ürünler kataloğu, televizyonlardan beyaz eşyalara, klimalardan mutfak gereçlerine kadar onlarca fırsat sunuyor. A101 online platformu üzerinden de inceleyebileceğiniz a101 katalog bu hafta dolu içeriğiyle öne çıkıyor. A101 bu hafta listesi için bizi takip edebilirsiniz.

2 Temmuz'da A101'e geniş ekran Samsung, Toshiba ve Onvo televizyonlar geliyor. Evini yenileyenler için Seg buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makineleri ile Goodwest ankastre set; sıcak yaz günlerine özel Webesten portatif klima, çeşitli vantilatörler, Volta elektrikli moped ve bisikletler öne çıkıyor. Mutfakta Paşabahçe züccaciye ürünleri ve hazırlık aletleri yer alırken, ev tekstilinde şık pikelere, çocuklara özel onlarca eğlenceli oyuncağa çeşitli ürünler yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 1

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 2

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 3

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 4

  • Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL
  • Samsung 50U8000F 50" 4k ultra smart led tv 24,999 TL
  • Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL
  • Onvo 65VQ90F3UA 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL
  • Piranha 7866 bluetooth hoparlör 499 TL
  • Piranha 7856 bluetooth hoparlör 349 TL
  • Piranha 9986 bluetooth kulak içi kulaklık 799 TL
  • Piranha 5519 şarjlı mini el fanı 179 TL
  • Piranha 7897 rgb ışıklı bluetooth parti hoparlörü 899 TL
  • Noona non-024 telefon tutucu 179 TL
  • Notebook soğutucu 349 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 5

  • Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL
  • Seg LF 2831 buzdolabı 14,999 TL
  • Seg BM 501S0 D bulaşık makinesi 13,999 TL
  • Seg CM 711 7 kg çamaşır makinesi 14,999 TL
  • Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL
  • Goodwest GW 1414 fırın, cam ocak, davlumbaz 8,499 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 6

  • Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL
  • English Home TKM6100 türk kahve makinesi 1,399 TL
  • Aprilla AMC-7707 otomatik makyaj fırçası temizleyici 299 TL
  • Schafer Swift pro el mikseri 1,099 TL
  • Kiwi KCW-1224 şarjlı çırpıcı 269 TL
  • Schafer Chef mix çubuk blender 1,099 TL
  • Sinbo SK-8042 dijital su ısıtıcısı 999 TL
  • Kiwi KFAN-7473 endüstriyel fan 1,599 TL
  • Kiwi KFAN-7494 evaporatif hava soğutucu 2,399 TL
  • Kiwi KFAN-7618 şarjlı masaüstü vantilatör 439 TL
  • Grundig GIC453 kule tipi vantilatör 5,999 TL
  • Philips EP3349/70 espresso makinesi 18,499 TL
  • Philips XC4240/10 şarjlı dik süpürge 12,499 TL

Küçük mutfak aletlerinde indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 7

  • Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
  • Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL
  • Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL
  • Belderia 29 jant çift amortisörlü bisiklet 8,499 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 8

  • Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL
  • Piranha+ benzinli ve lpg'li jeneratör 11,490 TL
  • Piranha şarjlı vidalama 899 TL
  • Piranha şarjlı zımba ve çivi makinesi 1,169 TL
  • Piranha+ şarjlı avuç taşlama 1,249 TL
  • Kiwi KGGT-625 şarjlı çit/çim kesme makinesi 999 TL
  • Şeritli aydınlatma 399 TL
  • Askılı şarjlı fener 199 TL
  • Metal jet rüzgar çakmağı 34,50 TL
  • Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 389 TL
  • Organizerli takım çantası 549 TL
  • Aprilla para sayma makinesi 3,750 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 9

  • Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL
  • Yuvarlak metal kutu 79,50 TL
  • Metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL
  • Yuvarlak metal kaşıklık 249 TL
  • Ahşap ayaklı metal kase 349 TL
  • Metal ayaklı sunumluk 2'li 449 TL
  • Lav bloom 7 parça su takımı 229 TL
  • Kütahya porselen fincan adet 75 TL
  • Paşabahçe Stella kristalin şekerlik 249 TL
  • Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL
  • Paşabahçe Echo kase 4'lü 119 TL
  • Paşabahçe Aurora oval tabak 99,50 TL
  • Emaye kızartma tenceresi 449 TL
  • Ahşap kulplu emaye sosluk 299 TL
  • English Home Patisserie kek kalıbı çeşitleri adet 429 TL
  • Ahşap kek fanusu 199 TL
  • Borosilikat ölçü kabı 3'lü 179 TL
  • Contalı yuvarlak saklama kabı 3 l 179 TL
  • Contalı kare saklama kabı 2 l 169 TL
  • Saklama kabı 4'lü 139 TL
  • Saklama kabı seti 7'li 179 TL
  • Baharatlık 400 ml adet 20 TL
  • Pratik limon sıkacağı 19,50 TL
  • Seramik fırın kabı çeşitleri adet 179 TL
  • Çilek şekilli buzluk adet 49,50 TL
  • Şekilli buz aküsü 350 ml adet 29,50 TL
  • Seta buz aküsü 350 ml adet 24,50 TL
  • Hazneli bas çıkar buzluk 32'li 199 TL
  • Dondurma kalıbı 4 bölmeli 49,50 TL
  • Yapışmaz buzluk 21,50 TL
  • Sevimli pipet 4'lü 59,50 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 10

  • Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL
  • Oyuncak piyanolu makyaj masası 1,199 TL
  • Oyuncak büyük kamyon 549 TL
  • Hot wheels Monster trucks 1:43 kükreyen arabalar 599 TL
  • Barbie Barbie tatilde bebekleri adet 319 TL
  • Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 269 TL
  • Beybaba ahşap şut ve gol oyunu 319 TL
  • Dolu oyuncak el arabalı plaj seti 299 TL
  • Oyuncak almira bebek ve safari dünyası 219 TL
  • Oyuncak potalı yuvarlama kulesi 229 TL
  • Mini blok çeşitleri 75 TL
  • Sessiz top 249 TL
  • Oyuncak mikser seti 269 TL
  • Oyuncak alışveriş arabası 339 TL
  • Oyuncak sürtmeli inşaat araçları adet 265 TL
  • Oyuncak formula araba 179 TL
  • Köpük tabancası adet 259 TL
  • Oyuncak ikili iş araçları 169 TL
  • Oyuncak yarış motoru 139 TL
  • Buldum buldum su bombası 30'lu 29,50 TL
  • Oyuncak pretty bebekli pırpır uçak 199 TL
  • Barbie Mini barbieland bebek ve oyun seti adet 95 TL
  • Işık oyuncak ambulans/polis/itfaiye adet 129 TL
  • Oyuncak doktor seti 229 TL
  • Kulaklar ve kuyruklar keçe kitapları 149 TL
  • Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL
  • Bebeğimin ilk 100 kelimesi 129 TL
  • Mıknatıslı yapbozlar 179 TL
  • Duo kart oyunu 119 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Brillant çift kişilik pike 499 TL

A101 e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu 11

  • Brillant çift kişilik pike 499 TL
  • Brillant tek kişilik pike 399 TL
  • Dijital baskılı yolluk 749 TL
  • Çocuk güneş gözlükleri adet 149 TL
  • Dieppe yetişkin güneş gözlükleri adet 149 TL
  • Kadın/erkek safari şapka adet 139 TL
  • Çocuk merserize şapka adet 139 TL
  • Erkek/kadın ayarlanabilir bermuda şapka adet 199 TL
  • Kız çocuk pullu şapka adet 99,50 TL
  • Dijital baskılı plaj çantası adet 299 TL
  • Gecelik elbise 279 TL
  • Silk&blue erkek patik çorap 3'lü 49,50 TL
  • Silk&blue kadın patik çorap 3'lü 49,50 TL
  • Bolero kadın/erkek konçsuz patik çorap 3'lü 85 TL
  • Kadın eva çift tokalı terlik 119 TL
  • Juno erkek eva çift tokalı terlik 119 TL
  • Açılabilir kaşıklık 99,50 TL
  • Katlanır kasa 2 l 49,50 TL
  • Kapı stoperi 2'li 29,50 TL
  • English Home bambu çamaşır sepeti 699 TL
  • Cam küllük 49,50 TL
  • Kapı arkası askı 44,50 TL
  • Metal banyo/mutfak rafları 159 TL
  • Lavabo süzgeci 2'li adet 15 TL
  • Stantlı sıvı sabunluk seti 2'li 299 TL
  • Askılı sıvı sabunluk 119 TL
  • Asılabilir saksılı yapay ağaç adet 169 TL
  • Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL
  • Mandal toka 2'li adet 99,50 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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