A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

2 Temmuz'da A101'e geniş ekran Samsung, Toshiba ve Onvo televizyonlar geliyor. Evini yenileyenler için Seg buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makineleri ile Goodwest ankastre set; sıcak yaz günlerine özel Webesten portatif klima, çeşitli vantilatörler, Volta elektrikli moped ve bisikletler öne çıkıyor. Mutfakta Paşabahçe züccaciye ürünleri ve hazırlık aletleri yer alırken, ev tekstilinde şık pikelere, çocuklara özel onlarca eğlenceli oyuncağa çeşitli ürünler yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL

Samsung 58U8000F 58" uhd smart tv 31,999 TL

Samsung 50U8000F 50" 4k ultra smart led tv 24,999 TL

Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL

Onvo 65VQ90F3UA 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Piranha 7866 bluetooth hoparlör 499 TL

Piranha 7856 bluetooth hoparlör 349 TL

Piranha 9986 bluetooth kulak içi kulaklık 799 TL

Piranha 5519 şarjlı mini el fanı 179 TL

Piranha 7897 rgb ışıklı bluetooth parti hoparlörü 899 TL

Noona non-024 telefon tutucu 179 TL

Notebook soğutucu 349 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL

Seg NFK42720S0D no-frost buzdolabı 25,999 TL

Seg LF 2831 buzdolabı 14,999 TL

Seg BM 501S0 D bulaşık makinesi 13,999 TL

Seg CM 711 7 kg çamaşır makinesi 14,999 TL

Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL

Goodwest GW 1414 fırın, cam ocak, davlumbaz 8,499 TL

Pierre cardin 10 başlıklı masaj aleti 1,599 TL

English Home TKM6100 türk kahve makinesi 1,399 TL

Aprilla AMC-7707 otomatik makyaj fırçası temizleyici 299 TL

Schafer Swift pro el mikseri 1,099 TL

Kiwi KCW-1224 şarjlı çırpıcı 269 TL

Schafer Chef mix çubuk blender 1,099 TL

Sinbo SK-8042 dijital su ısıtıcısı 999 TL

Kiwi KFAN-7473 endüstriyel fan 1,599 TL

Kiwi KFAN-7494 evaporatif hava soğutucu 2,399 TL

Kiwi KFAN-7618 şarjlı masaüstü vantilatör 439 TL

Grundig GIC453 kule tipi vantilatör 5,999 TL

Philips EP3349/70 espresso makinesi 18,499 TL

Philips XC4240/10 şarjlı dik süpürge 12,499 TL

Küçük mutfak aletlerinde indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Apec APX7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL

Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Belderia 29 jant çift amortisörlü bisiklet 8,499 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL

Webesten taşınabilir portatif klima 18,999 TL

Piranha+ benzinli ve lpg'li jeneratör 11,490 TL

Piranha şarjlı vidalama 899 TL

Piranha şarjlı zımba ve çivi makinesi 1,169 TL

Piranha+ şarjlı avuç taşlama 1,249 TL

Kiwi KGGT-625 şarjlı çit/çim kesme makinesi 999 TL

Şeritli aydınlatma 399 TL

Askılı şarjlı fener 199 TL

Metal jet rüzgar çakmağı 34,50 TL

Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 389 TL

Organizerli takım çantası 549 TL

Aprilla para sayma makinesi 3,750 TL

Yapı market ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Yuvarlak metal kutu 79,50 TL

Metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL

Yuvarlak metal kaşıklık 249 TL

Ahşap ayaklı metal kase 349 TL

Metal ayaklı sunumluk 2'li 449 TL

Lav bloom 7 parça su takımı 229 TL

Kütahya porselen fincan adet 75 TL

Paşabahçe Stella kristalin şekerlik 249 TL

Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL

Paşabahçe Echo kase 4'lü 119 TL

Paşabahçe Aurora oval tabak 99,50 TL

Emaye kızartma tenceresi 449 TL

Ahşap kulplu emaye sosluk 299 TL

English Home Patisserie kek kalıbı çeşitleri adet 429 TL

Ahşap kek fanusu 199 TL

Borosilikat ölçü kabı 3'lü 179 TL

Contalı yuvarlak saklama kabı 3 l 179 TL

Contalı kare saklama kabı 2 l 169 TL

Saklama kabı 4'lü 139 TL

Saklama kabı seti 7'li 179 TL

Baharatlık 400 ml adet 20 TL

Pratik limon sıkacağı 19,50 TL

Seramik fırın kabı çeşitleri adet 179 TL

Çilek şekilli buzluk adet 49,50 TL

Şekilli buz aküsü 350 ml adet 29,50 TL

Seta buz aküsü 350 ml adet 24,50 TL

Hazneli bas çıkar buzluk 32'li 199 TL

Dondurma kalıbı 4 bölmeli 49,50 TL

Yapışmaz buzluk 21,50 TL

Sevimli pipet 4'lü 59,50 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL

Sevimli hayvanlar sesli kitaplar adet 239 TL

Oyuncak piyanolu makyaj masası 1,199 TL

Oyuncak büyük kamyon 549 TL

Hot wheels Monster trucks 1:43 kükreyen arabalar 599 TL

Barbie Barbie tatilde bebekleri adet 319 TL

Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 269 TL

Beybaba ahşap şut ve gol oyunu 319 TL

Dolu oyuncak el arabalı plaj seti 299 TL

Oyuncak almira bebek ve safari dünyası 219 TL

Oyuncak potalı yuvarlama kulesi 229 TL

Mini blok çeşitleri 75 TL

Sessiz top 249 TL

Oyuncak mikser seti 269 TL

Oyuncak alışveriş arabası 339 TL

Oyuncak sürtmeli inşaat araçları adet 265 TL

Oyuncak formula araba 179 TL

Köpük tabancası adet 259 TL

Oyuncak ikili iş araçları 169 TL

Oyuncak yarış motoru 139 TL

Buldum buldum su bombası 30'lu 29,50 TL

Oyuncak pretty bebekli pırpır uçak 199 TL

Barbie Mini barbieland bebek ve oyun seti adet 95 TL

Işık oyuncak ambulans/polis/itfaiye adet 129 TL

Oyuncak doktor seti 229 TL

Kulaklar ve kuyruklar keçe kitapları 149 TL

Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL

Bebeğimin ilk 100 kelimesi 129 TL

Mıknatıslı yapbozlar 179 TL

Duo kart oyunu 119 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant tek kişilik pike 399 TL

Dijital baskılı yolluk 749 TL

Çocuk güneş gözlükleri adet 149 TL

Dieppe yetişkin güneş gözlükleri adet 149 TL

Kadın/erkek safari şapka adet 139 TL

Çocuk merserize şapka adet 139 TL

Erkek/kadın ayarlanabilir bermuda şapka adet 199 TL

Kız çocuk pullu şapka adet 99,50 TL

Dijital baskılı plaj çantası adet 299 TL

Gecelik elbise 279 TL

Silk&blue erkek patik çorap 3'lü 49,50 TL

Silk&blue kadın patik çorap 3'lü 49,50 TL

Bolero kadın/erkek konçsuz patik çorap 3'lü 85 TL

Kadın eva çift tokalı terlik 119 TL

Juno erkek eva çift tokalı terlik 119 TL

Açılabilir kaşıklık 99,50 TL

Katlanır kasa 2 l 49,50 TL

Kapı stoperi 2'li 29,50 TL

English Home bambu çamaşır sepeti 699 TL

Cam küllük 49,50 TL

Kapı arkası askı 44,50 TL

Metal banyo/mutfak rafları 159 TL

Lavabo süzgeci 2'li adet 15 TL

Stantlı sıvı sabunluk seti 2'li 299 TL

Askılı sıvı sabunluk 119 TL

Asılabilir saksılı yapay ağaç adet 169 TL

Döner başlıklı askı 4'lü 49,50 TL

Mandal toka 2'li adet 99,50 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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