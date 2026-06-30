ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok market raflarında şokta bu hafta Keramika porselenler ve Sümbül saksılar yer alıyor. Güncel şok katalog bülteninde rahat yazlık giyim ürünleri ile ev tekstili öne çıkıyor. Teknoloji meraklıları için hazırlanan şok aktüel ürünler arasında ise Torima elektronikler ve güçlü Lenovo bilgisayarlar dikkat çekiyor. Yaz sıcaklarına özel Samsung klima ve Dijitsu vantilatörler de listede.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dijital print fotoğraf makinesi seti TRM-CMR15 PRO 1,199 TL

Dijital print fotoğraf makinesi seti TRM-CMR15 PRO 1,199 TL

Torima 7 in 1 makaralı priz 3 m RPS-01 599 TL

Para sayma makinesi MNY-01 2,399 TL

Kablosuz çift kollu oyun oyun konsolu GC-05 999 TL

Çift kollu oyun konsolu GC-012 499 TL

Oyun konsolu GC-019 129 TL

Şarjlı boyun fanı F-04 299 TL

Kumandalı tripod L16 PRO 699 TL

Nostaljik radyo hoparlör D58 999 TL

Şarjlı el fanı F-62 100 TL

Kablosuz akıllı kapı zili X9 599 TL

Panda & ayı figürlü telefon tutucu 299 TL

Kristal gece lambası LW-1 399 TL

Rgb led ışıklı kablosuz bluetooth hoparlör D-73 249 TL

Rgb wireless klavye mouse seti TMK-09 399 TL

HD-90 kablosuz kulaklık 329 TL

HD-100 kablosuz kulaküstü kulaklık 249 TL

Led karaoke mikrofon Kidmic 08 499 TL

Aksesuarlı tws kulaklık G102 499 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın ip askılı desenli şortlu takım S-M, L-XL 399 TL

Kadın ip askılı desenli şortlu takım S-M, L-XL 399 TL

Kadın ip askılı şortlu takım kurdele aksesuarlı S-M, L-XL 399 TL

Win koltuk örtüsü 170x210 cm 199 TL

Kadın desenli slip 2'li S-M, L-XL 125 TL

Kadın ribanalı bato slip 2'li S-M, L-XL 129 TL

Dinarsu kilim 80x150 cm 349 TL

Kırlent kılıfı 45x45 cm 149 TL

Kadın desenli viskon şort S-M, L-XL 199 TL

Kadın krinkıl kumaş şort S-M, L-XL 199 TL

Kadın desenli patik çorap 2'li 75 TL

Erkek desenli bambu patik çorap 3'lü 40-44 numara 119 TL

Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL

Erkek terlik 41-44 numara 149 TL

Kadın taşlı tek bant terlik 37-40 numara 149 TL

Kadın taşlı terlik 37-40 numara 179 TL

Ejdo ile Duygular Büyüyor kitap çeşitleri 199 TL

Moda kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Elit Rattan desen koltuk 999 TL

Elit Rattan desen koltuk 999 TL

Elit Rattan desen sehpa 45x45x40 cm 249 TL

Sümbül saksı no 1 19,95 TL

Sümbül saksı no 2 25 TL

Sümbül saksı no 3 39,95 TL

Sümbül saksı no 4 50 TL

Rattan desen tabure 199 TL

Rattan saksı no 1 14,95 TL

Rattan saksı no 2 29,95 TL

Rattan saksı no 3 50 TL

Rattan saksı no 4 69,95 TL

Plastik kollu sandalye 299 TL

Dekoratif yusufçuk saksı süsü 10'lu 5,5 cm 100 TL

Dekoratif kelebek saksı süsü 10'lu 12 cm 129 TL

Dekoratif renkli kuş 55 cm 100 TL

Dekoratif renkli kuş 25 cm 149 TL

Maya Rattan desen koltuk 750 TL

Tabure 129 TL

Greenway bitki besini çeşitleri 500 ml 100 TL

Figürlü renkli dekoratif saksı 13 cm 199 TL

Figürlü renkli dekoratif saksı 10 cm 169 TL

Bahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Keramika marine porselen desenli kahve fincan takımı 4 parça 299 TL

Keramika marine porselen desenli kahve fincan takımı 4 parça 299 TL

Keramika marine kase 15 cm 100 TL

Keramika cosmos çerezlik 12 cm 39,95 TL

Keramika inci desenli servis tabağı 27 cm 100 TL

Güral Porselen 6'lı porselen çay tabağı 399 TL

Rakle desenli cam bardak 390 ml 75 TL

Win sulu kum saati panda figürlü 329 TL

Kayık cam tabak 21 cm 199 TL

Cam kase 9 cm 75 TL

Çizgili tepsi cam tabak 21 cm 100 TL

Lav renkli su bardağı 340 cc 169 TL

Sarkap 6'lı metal desenli kapaklı kavanoz 40 cc 75 TL

Sarkap 4'lü metal desenli çerezlik 10 cm 100 TL

Sizin için indirimli mutfak kategorisinde seçtiklerimiz burada.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 38,999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 38,999 TL

Dijitsu VN11 130W iyonizerli hava soğutucu 9,399 TL

Dijitsu VN35 buharlı kule tipi vantilatör 5,599 TL

Dijitsu VN55 kule tipi vantilatör 5,999 TL

Altus kule tipi vantilatör AL 30 TF 1,999 TL

Altus AL 38 BFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3,799 TL

Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Lenovo IP slim 3 core i5 işlemci 512GB laptop - 83K100UFTR 25,999 TL

Lenovo IP slim 3 core i5 işlemci 512GB laptop - 83K100UFTR 25,999 TL

Lenovo LOQ 15IRX10 - i5 işlemci 512GB laptop - 83JE00K1TR 74,999 TL

Lenovo Case B210 15.6" notebook sırt çantası siyah - GX40Q17225 599 TL

Lenovo Yoga slim 7 core ultra 5125H 512GB 14" laptop - 83CV008RTR 43,999 TL

Lenovo 300 wireless compact mouse gri - GY51L15678 249 TL

Lenovo KB331U multi device kablosuz klavye - ZG38C05807 1,299 TL

Lenovo T210 15.6 laptop çantası tote siyah - GX40Q17229 629 TL

Sizin için indirimli Lenovo ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.