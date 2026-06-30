Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şok market, bu hafta mutfaktan teknolojiye kadar her ihtiyaca hitap eden şok aktüel ürünler ile dolup taşıyor. Yeni şok katalog detaylarında Keramika mutfak gereçleri, bahçe mobilyaları, saksılar ve yazlık tekstil ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca şokta bu hafta Samsung klima, Dijitsu vantilatörler ve Lenovo bilgisayarlar gibi büyük fırsatlar da var. Siz de şok aktüel avantajlarını kaçırmamak için şok ta bu hafta kataloğunu inceleyebilirsiniz.

Şok market raflarında şokta bu hafta Keramika porselenler ve Sümbül saksılar yer alıyor. Güncel şok katalog bülteninde rahat yazlık giyim ürünleri ile ev tekstili öne çıkıyor. Teknoloji meraklıları için hazırlanan şok aktüel ürünler arasında ise Torima elektronikler ve güçlü Lenovo bilgisayarlar dikkat çekiyor. Yaz sıcaklarına özel Samsung klima ve Dijitsu vantilatörler de listede.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM'e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Dijital print fotoğraf makinesi seti TRM-CMR15 PRO 1,199 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Dijital print fotoğraf makinesi seti TRM-CMR15 PRO 1,199 TL
  • Torima 7 in 1 makaralı priz 3 m RPS-01 599 TL
  • Para sayma makinesi MNY-01 2,399 TL
  • Kablosuz çift kollu oyun oyun konsolu GC-05 999 TL
  • Çift kollu oyun konsolu GC-012 499 TL
  • Oyun konsolu GC-019 129 TL
  • Şarjlı boyun fanı F-04 299 TL
  • Kumandalı tripod L16 PRO 699 TL
  • Nostaljik radyo hoparlör D58 999 TL
  • Şarjlı el fanı F-62 100 TL
  • Kablosuz akıllı kapı zili X9 599 TL
  • Panda & ayı figürlü telefon tutucu 299 TL
  • Kristal gece lambası LW-1 399 TL
  • Rgb led ışıklı kablosuz bluetooth hoparlör D-73 249 TL
  • Rgb wireless klavye mouse seti TMK-09 399 TL
  • HD-90 kablosuz kulaklık 329 TL
  • HD-100 kablosuz kulaküstü kulaklık 249 TL
  • Led karaoke mikrofon Kidmic 08 499 TL
  • Aksesuarlı tws kulaklık G102 499 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kadın ip askılı desenli şortlu takım S-M, L-XL 399 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Kadın ip askılı desenli şortlu takım S-M, L-XL 399 TL
  • Kadın ip askılı şortlu takım kurdele aksesuarlı S-M, L-XL 399 TL
  • Win koltuk örtüsü 170x210 cm 199 TL
  • Kadın desenli slip 2'li S-M, L-XL 125 TL
  • Kadın ribanalı bato slip 2'li S-M, L-XL 129 TL
  • Dinarsu kilim 80x150 cm 349 TL
  • Kırlent kılıfı 45x45 cm 149 TL
  • Kadın desenli viskon şort S-M, L-XL 199 TL
  • Kadın krinkıl kumaş şort S-M, L-XL 199 TL
  • Kadın desenli patik çorap 2'li 75 TL
  • Erkek desenli bambu patik çorap 3'lü 40-44 numara 119 TL
  • Terlik aksesuarı 6'lı 34,95 TL
  • Erkek terlik 41-44 numara 149 TL
  • Kadın taşlı tek bant terlik 37-40 numara 149 TL
  • Kadın taşlı terlik 37-40 numara 179 TL
  • Ejdo ile Duygular Büyüyor kitap çeşitleri 199 TL

Moda kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Elit Rattan desen koltuk 999 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 5

  • Elit Rattan desen koltuk 999 TL
  • Elit Rattan desen sehpa 45x45x40 cm 249 TL
  • Sümbül saksı no 1 19,95 TL
  • Sümbül saksı no 2 25 TL
  • Sümbül saksı no 3 39,95 TL
  • Sümbül saksı no 4 50 TL
  • Rattan desen tabure 199 TL
  • Rattan saksı no 1 14,95 TL
  • Rattan saksı no 2 29,95 TL
  • Rattan saksı no 3 50 TL
  • Rattan saksı no 4 69,95 TL
  • Plastik kollu sandalye 299 TL
  • Dekoratif yusufçuk saksı süsü 10'lu 5,5 cm 100 TL
  • Dekoratif kelebek saksı süsü 10'lu 12 cm 129 TL
  • Dekoratif renkli kuş 55 cm 100 TL
  • Dekoratif renkli kuş 25 cm 149 TL
  • Maya Rattan desen koltuk 750 TL
  • Tabure 129 TL
  • Greenway bitki besini çeşitleri 500 ml 100 TL
  • Figürlü renkli dekoratif saksı 13 cm 199 TL
  • Figürlü renkli dekoratif saksı 10 cm 169 TL

Bahçe ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Keramika marine porselen desenli kahve fincan takımı 4 parça 299 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 6

  • Keramika marine porselen desenli kahve fincan takımı 4 parça 299 TL
  • Keramika marine kase 15 cm 100 TL
  • Keramika cosmos çerezlik 12 cm 39,95 TL
  • Keramika inci desenli servis tabağı 27 cm 100 TL
  • Güral Porselen 6'lı porselen çay tabağı 399 TL
  • Rakle desenli cam bardak 390 ml 75 TL
  • Win sulu kum saati panda figürlü 329 TL
  • Kayık cam tabak 21 cm 199 TL
  • Cam kase 9 cm 75 TL
  • Çizgili tepsi cam tabak 21 cm 100 TL
  • Lav renkli su bardağı 340 cc 169 TL
  • Sarkap 6'lı metal desenli kapaklı kavanoz 40 cc 75 TL
  • Sarkap 4'lü metal desenli çerezlik 10 cm 100 TL

Sizin için indirimli mutfak kategorisinde seçtiklerimiz burada.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 38,999 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 7

  • Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 38,999 TL
  • Dijitsu VN11 130W iyonizerli hava soğutucu 9,399 TL
  • Dijitsu VN35 buharlı kule tipi vantilatör 5,599 TL
  • Dijitsu VN55 kule tipi vantilatör 5,999 TL
  • Altus kule tipi vantilatör AL 30 TF 1,999 TL
  • Altus AL 38 BFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör 3,799 TL

Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Lenovo IP slim 3 core i5 işlemci 512GB laptop - 83K100UFTR 25,999 TL

ŞOK a para sayma makinesi geliyor! 1 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 8

  • Lenovo IP slim 3 core i5 işlemci 512GB laptop - 83K100UFTR 25,999 TL
  • Lenovo LOQ 15IRX10 - i5 işlemci 512GB laptop - 83JE00K1TR 74,999 TL
  • Lenovo Case B210 15.6" notebook sırt çantası siyah - GX40Q17225 599 TL
  • Lenovo Yoga slim 7 core ultra 5125H 512GB 14" laptop - 83CV008RTR 43,999 TL
  • Lenovo 300 wireless compact mouse gri - GY51L15678 249 TL
  • Lenovo KB331U multi device kablosuz klavye - ZG38C05807 1,299 TL
  • Lenovo T210 15.6 laptop çantası tote siyah - GX40Q17229 629 TL

Sizin için indirimli Lenovo ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 30 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel ŞOK markette bu hafta şok çarşamba aktüel
İş birliği İçerikleri
Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirim bugün bitiyor

Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirim bugün bitiyor

Fiyat performansta favori: Hava kompresöründe indirimi kaçırmayın

Fiyat performansta favori: Hava kompresöründe indirimi kaçırmayın

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sessiz ve güçlü soğutma: PELONIS Fan indirime girdi

Sessiz ve güçlü soğutma: PELONIS Fan indirime girdi

Stanley termoslarda Prime Day indirimi için bugün son şans!

Stanley termoslarda Prime Day indirimi için bugün son şans!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

A101'e para sayma makinesi geliyor! 2 Temmuz 2026 A101 kataloğu

Prime Day’in son gününe özel: Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

Prime Day’in son gününe özel: Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

Fırsat için bugün son: Samsonite valizde Prime Day indirimi

Fırsat için bugün son: Samsonite valizde Prime Day indirimi

Tarzına önem veren erkeklere: Seiko'da Prime Day fırsatı

Tarzına önem veren erkeklere: Seiko'da Prime Day fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirim bugün bitiyor

Süre azalıyor: Tchibo kahvelerde indirim bugün bitiyor

Fiyat performansta favori: Hava kompresöründe indirimi kaçırmayın

Fiyat performansta favori: Hava kompresöründe indirimi kaçırmayın

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sessiz ve güçlü soğutma: PELONIS Fan indirime girdi

Sessiz ve güçlü soğutma: PELONIS Fan indirime girdi

Stanley termoslarda Prime Day indirimi için bugün son şans!

Stanley termoslarda Prime Day indirimi için bugün son şans!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Restoran, berber, inşaat, tekstil: Arıyor ama çalışan bulamıyor

Restoran, berber, inşaat, tekstil: Arıyor ama çalışan bulamıyor

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat

Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat

TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş

TEGE verileri açıklandı: Sebze fiyatlarında dikkat çeken düşüş

Trafik sigortasında yeni dönem: Doğrudan erişim, şeffaf tazminat

Trafik sigortasında yeni dönem: Doğrudan erişim, şeffaf tazminat

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Yarın tüm Türkiye'de başlıyor: Cüzdanda para birikecek

Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün

Bulgaristan’da leva dönemi kapanıyor: Ücretsiz değişimde son gün

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.