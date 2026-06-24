30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM aktüel kataloğunda bu hafta kişisel bakım, temizlik, atıştırmalık ve şarküteri ürünleri öne çıkıyor. Peros yumuşatıcı, Nivea cilt bakım ürünleri ve Fairy sıvı sabun gibi hijyen malzemeleri raflardaki yerini alıyor. Atıştırmalık grubunda Haribo yumuşak şeker, Ülker bisküvileri ve Züber fındık ezmesi dikkat çekerken; şarküteri tarafında kangal sucuk ve süt ürünleri gibi birçok temel gıda seçeneği avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 169 TL

Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 169 TL

Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 195 TL

Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı 5 L 195 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı sirke 1100 ml 75 TL

Molped hijyenik ped Max gece 79 TL

Molped günlük ped Hijyen Max 49 TL

Queen el yüz havlusu 45 TL

Lavanta vazo set oda kokusu 100 ml 209 TL

Signal White diş macunu 75 ml + diş fırçası 89 TL

Mis İp kürdanlı diş ipi 55 TL

Foot Doctor ayak koruma ürünleri 65 TL

Porçöz çok amaçlı temizleyici 750 ml 69 TL

Cif yüzey temizleyici 2,5 L 119 TL

Porçöz sıvı tuvalet temizleyici 750 ml 69 TL

Quickdish renkli bambu bez 59 TL

Off sinek kovar sprey 100 ml 155 TL

Raid ayarlanabilir elektrolikit 30 gece 259 TL

Raid ayarlanabilir elektrolikit yedek şişe 45 gece 259 TL

Soft mini sunum peçete 24x24 cm 49 TL

Tereson terleme önleyici solüsyon 50 ml 109 TL

Anyong yüz bakım maskesi 7 ml 29 TL

Shela roll-on 50 ml 69 TL

Capitol saç maskesi 25 ml 24,50 TL

Fairy sıvı sabun 750 ml 99 TL

Dushy duş jeli 1000 ml 89 TL

Nivea micellar makyaj temizleme suyu 400 ml 159 TL

Nivea hyaluronik asit dolgunlaştırıcı serum 30 ml 199 TL

Nivea kırışıklık karşıtı uv korumalı nemlendirici krem 40 ml 199 TL

Aqua Di Polo parfüm 90 ml 219 TL

Korean Care kağıt yüz bakım maskesi 42,50 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı karışık yumuşak şeker 200 g 49 TL

Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı karışık yumuşak şeker 200 g 49 TL

Simbat mısır kavurga 200 g 27,50 TL

Hazarbey kuru erik 200 g 115 TL

Hazarbey hünnap kurusu 100 g 47,50 TL

Frema Torku kakao fındıklı krema 1000 g 196 TL

Züber kakaolu yer fıstığı kreması & %100 yer fıstığı ezmesi 2x315 g 390 TL

Aktürk muzlu kremalı gofret 430 g 67,50 TL

Ülker Dore sütlü çikolatalı kremalı bisküvi 3x86 g 69 TL

New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 175 g 89 TL

Luppo Antep fıstıklı sandviç kek 182 g 99 TL

Çizmeci fındık kremalı rulo gofret teneke kutu 250 g 99 TL

Eti Burçak fesleğenli tahıllı kraker 40 g 18 TL

Ülker 9 Kat Tat fındık kremalı gofret 39 g 9 TL

Torku Kıtraklı sriracha çeşnili kraker 55 g 15 TL

Biscolata Nirvana Roll sütlü çikolata kaplamalı rulo gofret 24,5 g 12 TL

Eti tuzlu karamel sos dolgulu marshmallow bisküvi 20 g 5,50 TL

Eti Topkek çilekli kek 40 g 11 TL

Eti Popkek portakallı kek 60 g 12 TL

Ülker şekersiz pastil çeşitleri 22,4 g 37,50 TL

Olips Extra dolgulu bonbon şekerleme çeşitleri 45 g 17,50 TL

Bonart oyuncaklı lolipop şeker 11 g 59 TL

Bebeto Pick&Mix karışık yumuşak şeker 650 g 149 TL

Ülker Yupo şeftali aromalı yumuşak şekerleme 200 g 49 TL

Jelibon Sour Patch Kids karışık meyve aromalı ekşili yumuşak şeker 130 g 29,50 TL

Atıştımalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sultan dana kangal sucuk 500 g 319 TL

Sultan dana kangal sucuk 500 g 319 TL

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 399 TL

Namet hindi fıstıklı salam 2x50 g 29,75 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 89 TL

Namet dana döner 4x250 g 699 TL

Lezita piliç döner 1000 g 249 TL

Aytaç tavuk dürüm tantuni 165 g 59 TL

İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 149 TL

Anka dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL

Binvezir eritme peyniri 1000 g 349 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 79,50 TL

Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 450 g 209 TL

Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 159 TL

Aknaz frambuazlı cheesecake aromalı taze peynir 180 g 59 TL

Bizim %20 bitkisel yağlı kremsos 200 ml 24,50 TL

Dost İtalyan karamelli pastörize süt 1 L 59 TL

İçim %0,5 yağlı süt 1 L 39 TL

Pınar laktozsuz süt 1 L 59 TL

İçim ayran 200 ml 9,50 TL

İçim ayran 1,5 L 74,50 TL

İçim şeftali&ananaslı kefir 1 L 92,50 TL

Feast patates churros 1000 g 115 TL

Artmac makaron 135 g 159 TL

Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 159 TL

Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 24 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.