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30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!
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30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM katalog listesinde, temizlik malzemelerinden atıştırmalıklara kadar her ihtiyaca yönelik seçenekler yer alıyor. BİM market fırsatlarını yakalamak, BİM'de bu hafta öne çıkan avantajları kaçırmamak ve güncel BİM salı aktüel broşüründeki indirimleri incelemek için listemize göz atabilirsiniz.

BİM aktüel kataloğunda bu hafta kişisel bakım, temizlik, atıştırmalık ve şarküteri ürünleri öne çıkıyor. Peros yumuşatıcı, Nivea cilt bakım ürünleri ve Fairy sıvı sabun gibi hijyen malzemeleri raflardaki yerini alıyor. Atıştırmalık grubunda Haribo yumuşak şeker, Ülker bisküvileri ve Züber fındık ezmesi dikkat çekerken; şarküteri tarafında kangal sucuk ve süt ürünleri gibi birçok temel gıda seçeneği avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 169 TL

30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 1

  • Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 169 TL
  • Yumoş sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 195 TL
  • Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı 5 L 195 TL
  • Pril sıvı bulaşık deterjanı sirke 1100 ml 75 TL
  • Molped hijyenik ped Max gece 79 TL
  • Molped günlük ped Hijyen Max 49 TL
  • Queen el yüz havlusu 45 TL
  • Lavanta vazo set oda kokusu 100 ml 209 TL
  • Signal White diş macunu 75 ml + diş fırçası 89 TL
  • Mis İp kürdanlı diş ipi 55 TL
  • Foot Doctor ayak koruma ürünleri 65 TL
  • Porçöz çok amaçlı temizleyici 750 ml 69 TL
  • Cif yüzey temizleyici 2,5 L 119 TL
  • Porçöz sıvı tuvalet temizleyici 750 ml 69 TL
  • Quickdish renkli bambu bez 59 TL
  • Off sinek kovar sprey 100 ml 155 TL
  • Raid ayarlanabilir elektrolikit 30 gece 259 TL
  • Raid ayarlanabilir elektrolikit yedek şişe 45 gece 259 TL
  • Soft mini sunum peçete 24x24 cm 49 TL
  • Tereson terleme önleyici solüsyon 50 ml 109 TL
  • Anyong yüz bakım maskesi 7 ml 29 TL
  • Shela roll-on 50 ml 69 TL
  • Capitol saç maskesi 25 ml 24,50 TL
  • Fairy sıvı sabun 750 ml 99 TL
  • Dushy duş jeli 1000 ml 89 TL
  • Nivea micellar makyaj temizleme suyu 400 ml 159 TL
  • Nivea hyaluronik asit dolgunlaştırıcı serum 30 ml 199 TL
  • Nivea kırışıklık karşıtı uv korumalı nemlendirici krem 40 ml 199 TL
  • Aqua Di Polo parfüm 90 ml 219 TL
  • Korean Care kağıt yüz bakım maskesi 42,50 TL

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı karışık yumuşak şeker 200 g 49 TL

30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 2

  • Haribo Altın Ayıcık orman meyveleri aromalı karışık yumuşak şeker 200 g 49 TL
  • Simbat mısır kavurga 200 g 27,50 TL
  • Hazarbey kuru erik 200 g 115 TL
  • Hazarbey hünnap kurusu 100 g 47,50 TL
  • Frema Torku kakao fındıklı krema 1000 g 196 TL
  • Züber kakaolu yer fıstığı kreması & %100 yer fıstığı ezmesi 2x315 g 390 TL
  • Aktürk muzlu kremalı gofret 430 g 67,50 TL
  • Ülker Dore sütlü çikolatalı kremalı bisküvi 3x86 g 69 TL
  • New Yorkers çikolata kremalı yumuşak kurabiye 175 g 89 TL
  • Luppo Antep fıstıklı sandviç kek 182 g 99 TL
  • Çizmeci fındık kremalı rulo gofret teneke kutu 250 g 99 TL
  • Eti Burçak fesleğenli tahıllı kraker 40 g 18 TL
  • Ülker 9 Kat Tat fındık kremalı gofret 39 g 9 TL
  • Torku Kıtraklı sriracha çeşnili kraker 55 g 15 TL
  • Biscolata Nirvana Roll sütlü çikolata kaplamalı rulo gofret 24,5 g 12 TL
  • Eti tuzlu karamel sos dolgulu marshmallow bisküvi 20 g 5,50 TL
  • Eti Topkek çilekli kek 40 g 11 TL
  • Eti Popkek portakallı kek 60 g 12 TL
  • Ülker şekersiz pastil çeşitleri 22,4 g 37,50 TL
  • Olips Extra dolgulu bonbon şekerleme çeşitleri 45 g 17,50 TL
  • Bonart oyuncaklı lolipop şeker 11 g 59 TL
  • Bebeto Pick&Mix karışık yumuşak şeker 650 g 149 TL
  • Ülker Yupo şeftali aromalı yumuşak şekerleme 200 g 49 TL
  • Jelibon Sour Patch Kids karışık meyve aromalı ekşili yumuşak şeker 130 g 29,50 TL

Atıştımalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sultan dana kangal sucuk 500 g 319 TL

30 Haziran 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında! 3

  • Sultan dana kangal sucuk 500 g 319 TL
  • Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 399 TL
  • Namet hindi fıstıklı salam 2x50 g 29,75 TL
  • Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 89 TL
  • Namet dana döner 4x250 g 699 TL
  • Lezita piliç döner 1000 g 249 TL
  • Aytaç tavuk dürüm tantuni 165 g 59 TL
  • İçim tam yağlı süzme peynir 2x250 g 149 TL
  • Anka dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL
  • Binvezir eritme peyniri 1000 g 349 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 g 79,50 TL
  • Teksüt olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 450 g 209 TL
  • Peysan az yağlı beyaz peynir 800 g 159 TL
  • Aknaz frambuazlı cheesecake aromalı taze peynir 180 g 59 TL
  • Bizim %20 bitkisel yağlı kremsos 200 ml 24,50 TL
  • Dost İtalyan karamelli pastörize süt 1 L 59 TL
  • İçim %0,5 yağlı süt 1 L 39 TL
  • Pınar laktozsuz süt 1 L 59 TL
  • İçim ayran 200 ml 9,50 TL
  • İçim ayran 1,5 L 74,50 TL
  • İçim şeftali&ananaslı kefir 1 L 92,50 TL
  • Feast patates churros 1000 g 115 TL
  • Artmac makaron 135 g 159 TL
  • Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 159 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3000 g 129 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 24 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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