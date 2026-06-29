7 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM’e bu hafta sporcu takviyelerinden temel gıdaya, şarküteriden atıştırmalıklara uzanan zengin bir seçki geliyor. Proteinocean kolajen, protein tozu ve fıstık ezmesi gibi sporcu ürünleri öne çıkarken; Ayçiçek yağı, pirinç ve salça ile sucuk ve süt ürünleri gibi mutfak ihtiyaçları da raflarda yerini alıyor. Ayrıca bisküviler, soslar, dondurulmuş lezzetler ve Eti ürünleri de haftanın cazip seçenekleri arasında.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dana kangal sucuk Maret 500 g 315 TL

Dana kangal sucuk Maret 500 g 315 TL

%0,5 yağlı süt Sek 1 L 39,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri İçim 1000 g 339 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Sümeli 400 g 229 TL

Rendelenmiş İtalyan makarna peyniri Cheese Time 150 g 89,50 TL

Labne Pınar 3x180 g 189 TL

Tam yağlı klasik Edirne beyaz peyniri Peysan 425 g 229 TL

Yarım yağlı süzme peynir Peysan 600 g 139 TL

Krem peynir Peysan 300 g 72,50 TL

%0,6 yağlı yoğurt Sek 3000 g 147,50 TL

Süzme yoğurt Sek 400 g 67,50 TL

Probiyotik yoğurt Activia 8x100 g 159 TL

Ayran Sek 2 L 84,50 TL

Orman meyveli kefir Altınkılıç 1 L 109,50 TL

Ayran Binvezir 250 ml 19,50 TL

Ayran Sek 200 ml 10 TL

Protein süt pro+ Pınar 500 ml 87,50 TL

Piliç göynük köfte Erpiliç 500 g 89 TL

Çıtır tavuk parçaları Banvit 700 g 199 TL

Dana steak burger Bonfilet 120x3 g 289 TL

Bütün piliç Banvit kg 69,90 TL

Pizza tost Superfresh 200 g 79,50 TL

Piliç jumbo sosis Banvit 330 g 69 TL

Hindi salam Pınar 50 g 14,50 TL

Tombik et döner Frozen Kitchen 200 g 139 TL

Hindistan cevizli Fair Gold 430 ml 169 TL

Ayçiçek yağı Emek 5 L 425 TL

Osmancık pirinç Efsane 5 kg 339 TL

Riviera zeytinyağı Kristal 2 L 475 TL

Siyah zeytin Namlı 2 kg 215 TL

Tam buğday unu Nora 2 kg 67,50 TL

Makarna çeşitleri Makaroma 500 g 29,75 TL

Mısır&pirinç makarna çeşitleri Yayla 400 g 45 TL

Bulgur çeşitleri Duru 1 kg 49,75 TL

Domates salçası Tamek 1500 g 129 TL

Beyaz sirke Ankara 5 L 75 TL

Karbonat Kent 1 kg 55 TL

İyotlu tuz Salina 1,5 kg 19,50 TL

Lavaş ekmeği Söke 360 g 20 cm 35 TL

Kakaolu tahıl gevreği Nesquik 2x700 g 189 TL

Topping sos çeşitleri Gülsan 350 g 65 TL

Ketçap Tukaş 1000 g 52,50 TL

Mayonez Tukaş 840 g 58,50 TL

Ranch sos xl Calve 380 g 89,50 TL

Cool dream çilekli/kakaolu Dr. Oetker 32 TL

Pasta süsü kakaolu karışım Dr. Oetker 10 g 20 TL

Spoonful kaşık tatlısı Dr. Oetker 354 g 99 TL

Değirmen baharat çeşitleri Çekik 89,50 TL

Magnolia puding Pakmaya 125 g 32,50 TL

Bardak noodle çeşitleri Dudomi 60 g 29,75 TL

Çikolatalı kruvasan Original Gourmet 45 g 15 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Şeftali aromalı kolajen Proteinocean 250 g 399 TL

Şeftali aromalı kolajen Proteinocean 250 g 399 TL

Çikolata aromalı protein tozu Proteinocean 400 g 799 TL

Limon cheesecake aromalı pirinç kreması Proteinocean 1500 g 369 TL

Ahududu aromalı bcaa+/glutamine Proteinocean 180 g 299 TL

Yeşil elma aromalı pre-workout/kreatin Proteinocean 250 g 299 TL

Protein bar Proteinocean 50 g (Tiramisu aromalı) 59 TL

Protein bar Proteinocean 50 g (Soğuk baklava aromalı) 59 TL

Fıstık ezmesi Proteinocean 330 g 149 TL

Magnezyum Flava 45 kapsül 219 TL

Omega 3 Flava 45 kapsül 329 TL

B-complex vitamin Flava 45 kapsül 199 TL

Kakaolu fındık ezmesi Sarelle 700 g 228 TL

Sütlü çikolatalı karamel dolgulu bisküvi Albeni Kurabiyem Ekstra 185 g 88 TL

Piknik paketi Master 250 TL

Çikolatalı mini bisküvi Milka 110 g 99 TL

Çilekli marshmallowlu bisküvi Çokomel 420 g 135 TL

Kavun aromalı kremalı gofret Eti Hoşbeş 142 g 55 TL

Sütlü çikolata kaplamalı vişne soslu kremalı yaş pasta Ülker Dankek 245 g 98 TL

Karabuğday patlağı Muni 100 g 39 TL

Çikolata kaplamalı kek Eti Browni Mousse 48 g 27,50 TL

Mısır çerezi Yayla Notto 55 g 49 TL

Ayva lokumu Osmaneli 400 g 99 TL

Sütlü kakaolu kaplamalı pirinç patlağı Eti Gong 30 g 19,75 TL

Meyve bar Züber 30 g 45 TL

İndirimli atıştırmalıklar için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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