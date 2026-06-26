BİM'e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu

BİM’e bu hafta Stanley ve Ebby kamp termosları, plaj çantaları, hasır şapkalar ile güneş gözlükleri yer alıyor. Teknolojiseverler için televizyon, cep telefonu, projeksiyon cihazı ve dron; ankastre set, klima, vantilatör ve pratik mutfak gereçleri de raflarda yerini alıyor. Ayrıca ev tekstili ürünleri ve çocukları sevindirecek pek çok eğlenceli oyuncak çeşidi bu cuma BİM'de.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 21,500 TL

Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 21,500 TL

TCL 32 inç Full HD QLED Android TV 32S5K 9,900 TL

Strong 43 inç Whaleos 10 Full HD TV 11,750 TL

Havit Android projeksiyon cihazı PJ245 Pro 3,990 TL

Xiaomi akıllı kamera C201 1,390 TL

Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL

Omix O1 Icon cep telefonu 8GB/256GB 10,900 TL

Prolone retro telefon ahizesi 390 TL

Polosmart TWS kablosuz kulaklık FS115 690 TL

Kumtel led lambalı vantilatör drone pervaneli 890 TL

Polosmart kablosuz kulak üstü kulaklık FS116 690 TL

Polosmart kablosuz HDMI ses ve görüntü aktarıcı PSH09 449 TL

House Pratik kafa lambası HP100 450 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Rks RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27,500 TL

Kumtel 7000 BTU portatif klima 9,900 TL

Philips Azur ütü DST7510 3,990 TL

Fakir Fobem su ısıtıcı kettle 590 TL

Kumtel inox set üstü ocak 3,500 TL

Kumtel mini fırın 2,500 TL

Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 890 TL

Fakir Execute 2 Blade 15i bir arada çantalı erkek bakım seti 1,490 TL

Onvo 10in1 erkek bakım seti OVMC1500 990 TL

Onvo saç kurutma makinesi OVHC01 1,690 TL

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Corby Drones Recon-X CX037 2,990 TL

Corby Drones Recon-X CX037 2,990 TL

Piccolo Mondi örümceğe dönüşen robot 299 TL

Piccolo Mondi oyuncak iş araçları 89 TL

Piccolo Mondi kurmalı banyo oyuncağı 119 TL

Piccolo Mondi tenis oyun seti 429 TL

Oyuncak piknik sepeti çeşitleri 179 TL

Işıklı köpük tabancası 229 TL

Elena pelüş civciv Soli 479 TL

Luna'nın oyun setleri 399 TL

Plaj setli ilk çek çek aracım 429 TL

Osisus ahşap saksı damacana veya tüp altlığı 349 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 69 TL

Barbie kariyer bebeği pop yıldızı 429 TL

Barbie lisanslı tekli köpük balon 17 TL

Barbie lisanslı top 119 TL

Thomas ve Arkadaşları tren seti 899 TL

Helix hulahop 49 TL

Ebby tekli oyun hamuru 35 TL

Yeşilay Yayınları boyama ve aktivite kitapları 39 TL

Piccolo Mondi oyuncak su atıcısı 249 TL

North Pacific catchball seti 119 TL

Piccolo Mondi katlanır plaj oyun seti 359 TL

Piccolo Mondi ışıklı su atıcısı 449 TL

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Casilda Home çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 469 TL

Casilda Home çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 469 TL

Casilda Home tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü 389 TL

Dagi kadın şortlu takım 499 TL

Dagi erkek şortlu takım 499 TL

Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 249 TL

Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL

Tek kişilik baskılı pike 299 TL

Çift kişilik baskılı pike 349 TL

Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 319 TL

Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL

Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 85 TL

Silikon yastık 149 TL

Molinella yastık kılıfı 2'li 79 TL

Hambez elbise 429 TL

Gabardin şort erkek 379 TL

Saç kurutma bonesi 99 TL

Casilda Home banyo paspas seti 2'li 399 TL

Banyo paspası 99 TL

Casilda sütyen 549 TL

Patik çorap çeşitleri kadın/erkek 3'lü 65 TL

Krinkıl telefon çantası 249 TL

Bos bağ bahçe bıçkısı çeşitleri ~23.5 cm 119 TL

Bos bağ bahçe bıçkısı çeşitleri ~27 cm 139 TL

Bext plastik örgü tabure 135 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri adet 33 TL

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri adet 33 TL

Glass in Love cam meşrubat bardağı 3'lü 179 TL

Glass in Love rimli kahve yanı su bardağı 3'lü 189 TL

Akasya kapaklı desenli baharatlık 199 TL

Akasya kapaklı standlı baharatlık seti 2'li 209 TL

Kare cam tatlı kasesi 55 TL

Renkli cam su şişesi 199 TL

Cam gravürlü borosilikat kupa 89 TL

Çok amaçlı meyvelik 59 TL

Saklama kabı seti çeşitleri 4'lü 199 TL

Gold uzun tatlı kaşığı 6'lı 279 TL

Benante bambu sunumluk çeşitleri 159 TL

Benante dondurma kaşığı 109 TL

Okyanus kapaklı organizer kutu seti 2'li 239 TL

Okyanus bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti 2'li 219 TL

Desenli yuvarlak tepsi 109 TL

Tutma saplı çelik kesme panosu 599 TL

Tırtıklı mutfak bıçağı 109 TL

Şeffaf kapaklı saklama kabı seti 3'lü 199 TL

Dondurma kalıbı 6'lı 39 TL

Poşet yapıştırıcısı 75 TL

Çemberli badya 69 TL

Hobby Life soğan/patates saklama kabı 209 TL

Ahşap görünümlü askı 3'lü 65 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Stanley Quencher termos ~0.89 L 1,790 TL

Stanley Quencher termos ~0.89 L 1,790 TL

Stanley Quencher termos ~1.18 L 1,990 TL

Ebby kamp termos ~2 L 1,990 TL

Ebby kamp termos ~1.5 L 1,790 TL

Pvc masa örtüsü 159 TL

Plaj hasırı 169 TL

Yetişkin güneş gözlüğü 99 TL

Çocuk güneş gözlüğü 99 TL

Kappa plaj çantası 329 TL

Articolo anahtarlık 99 TL

Hasır şapka erkek 169 TL

Hasır şapka kadın 179 TL

Aksesuarlı şapka çocuk 149 TL

Merserize şapka kız çocuk 99 TL

Rakle renkli su bardağı 2'li 169 TL

Colorina kayık gondol servis tabağı 199 TL

Colorina desenli ayaklı servis tabağı 399 TL

Colorina desenli pasta tabağı 4'lü 449 TL

Keramika desenli kupa 79 TL

Lav Odin renkli çerezlik 3'lü 149 TL

Deniz kabuğu şekilli kase/çerezlik 69 TL

Balık şekilli derin kase 199 TL

İndirimli Stanley termoslar için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.