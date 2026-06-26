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BİM'e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu
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BİM'e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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3 Temmuz bim kataloğu nihayet yayınlandı! Her dönem büyük ilgi gören bim aktüel listesinde, bu cuma da ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar pek çok cazip seçenek yer alıyor. Bu hafta BİM market raflarında yazlık ihtiyaçlardan mutfak araç gereçlerine, onlarca ürün yer alıyor. Siz de bim de bu hafta neler olduğunu görmek ve bim aktüel ürünler seçeneklerini kaçırmamak için güncel broşüre göz atmayı unutmayın!

BİM’e bu hafta Stanley ve Ebby kamp termosları, plaj çantaları, hasır şapkalar ile güneş gözlükleri yer alıyor. Teknolojiseverler için televizyon, cep telefonu, projeksiyon cihazı ve dron; ankastre set, klima, vantilatör ve pratik mutfak gereçleri de raflarda yerini alıyor. Ayrıca ev tekstili ürünleri ve çocukları sevindirecek pek çok eğlenceli oyuncak çeşidi bu cuma BİM'de.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 21,500 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 1

  • Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 21,500 TL
  • TCL 32 inç Full HD QLED Android TV 32S5K 9,900 TL
  • Strong 43 inç Whaleos 10 Full HD TV 11,750 TL
  • Havit Android projeksiyon cihazı PJ245 Pro 3,990 TL
  • Xiaomi akıllı kamera C201 1,390 TL
  • Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL
  • Omix O1 Icon cep telefonu 8GB/256GB 10,900 TL
  • Prolone retro telefon ahizesi 390 TL
  • Polosmart TWS kablosuz kulaklık FS115 690 TL
  • Kumtel led lambalı vantilatör drone pervaneli 890 TL
  • Polosmart kablosuz kulak üstü kulaklık FS116 690 TL
  • Polosmart kablosuz HDMI ses ve görüntü aktarıcı PSH09 449 TL
  • House Pratik kafa lambası HP100 450 TL

İndirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 2

  • Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
  • Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL
  • Rks RSI X Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27,500 TL
  • Kumtel 7000 BTU portatif klima 9,900 TL
  • Philips Azur ütü DST7510 3,990 TL
  • Fakir Fobem su ısıtıcı kettle 590 TL
  • Kumtel inox set üstü ocak 3,500 TL
  • Kumtel mini fırın 2,500 TL
  • Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 890 TL
  • Fakir Execute 2 Blade 15i bir arada çantalı erkek bakım seti 1,490 TL
  • Onvo 10in1 erkek bakım seti OVMC1500 990 TL
  • Onvo saç kurutma makinesi OVHC01 1,690 TL

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Corby Drones Recon-X CX037 2,990 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 3

  • Corby Drones Recon-X CX037 2,990 TL
  • Piccolo Mondi örümceğe dönüşen robot 299 TL
  • Piccolo Mondi oyuncak iş araçları 89 TL
  • Piccolo Mondi kurmalı banyo oyuncağı 119 TL
  • Piccolo Mondi tenis oyun seti 429 TL
  • Oyuncak piknik sepeti çeşitleri 179 TL
  • Işıklı köpük tabancası 229 TL
  • Elena pelüş civciv Soli 479 TL
  • Luna'nın oyun setleri 399 TL
  • Plaj setli ilk çek çek aracım 429 TL
  • Osisus ahşap saksı damacana veya tüp altlığı 349 TL
  • Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hikaye kitapları 69 TL
  • Barbie kariyer bebeği pop yıldızı 429 TL
  • Barbie lisanslı tekli köpük balon 17 TL
  • Barbie lisanslı top 119 TL
  • Thomas ve Arkadaşları tren seti 899 TL
  • Helix hulahop 49 TL
  • Ebby tekli oyun hamuru 35 TL
  • Yeşilay Yayınları boyama ve aktivite kitapları 39 TL
  • Piccolo Mondi oyuncak su atıcısı 249 TL
  • North Pacific catchball seti 119 TL
  • Piccolo Mondi katlanır plaj oyun seti 359 TL
  • Piccolo Mondi ışıklı su atıcısı 449 TL

Oyuncak kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Casilda Home çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 469 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 4

  • Casilda Home çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü 469 TL
  • Casilda Home tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü 389 TL
  • Dagi kadın şortlu takım 499 TL
  • Dagi erkek şortlu takım 499 TL
  • Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 249 TL
  • Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL
  • Tek kişilik baskılı pike 299 TL
  • Çift kişilik baskılı pike 349 TL
  • Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 319 TL
  • Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
  • Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 85 TL
  • Silikon yastık 149 TL
  • Molinella yastık kılıfı 2'li 79 TL
  • Hambez elbise 429 TL
  • Gabardin şort erkek 379 TL
  • Saç kurutma bonesi 99 TL
  • Casilda Home banyo paspas seti 2'li 399 TL
  • Banyo paspası 99 TL
  • Casilda sütyen 549 TL
  • Patik çorap çeşitleri kadın/erkek 3'lü 65 TL
  • Krinkıl telefon çantası 249 TL
  • Bos bağ bahçe bıçkısı çeşitleri ~23.5 cm 119 TL
  • Bos bağ bahçe bıçkısı çeşitleri ~27 cm 139 TL
  • Bext plastik örgü tabure 135 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri adet 33 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 5

  • Hobby Life tek fiyat plastik ürün çeşitleri adet 33 TL
  • Glass in Love cam meşrubat bardağı 3'lü 179 TL
  • Glass in Love rimli kahve yanı su bardağı 3'lü 189 TL
  • Akasya kapaklı desenli baharatlık 199 TL
  • Akasya kapaklı standlı baharatlık seti 2'li 209 TL
  • Kare cam tatlı kasesi 55 TL
  • Renkli cam su şişesi 199 TL
  • Cam gravürlü borosilikat kupa 89 TL
  • Çok amaçlı meyvelik 59 TL
  • Saklama kabı seti çeşitleri 4'lü 199 TL
  • Gold uzun tatlı kaşığı 6'lı 279 TL
  • Benante bambu sunumluk çeşitleri 159 TL
  • Benante dondurma kaşığı 109 TL
  • Okyanus kapaklı organizer kutu seti 2'li 239 TL
  • Okyanus bambu tepsili cam sıvı sabunluk seti 2'li 219 TL
  • Desenli yuvarlak tepsi 109 TL
  • Tutma saplı çelik kesme panosu 599 TL
  • Tırtıklı mutfak bıçağı 109 TL
  • Şeffaf kapaklı saklama kabı seti 3'lü 199 TL
  • Dondurma kalıbı 6'lı 39 TL
  • Poşet yapıştırıcısı 75 TL
  • Çemberli badya 69 TL
  • Hobby Life soğan/patates saklama kabı 209 TL
  • Ahşap görünümlü askı 3'lü 65 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Stanley Quencher termos ~0.89 L 1,790 TL

BİM e Stanley termos geliyor! 3 Temmuz 2026 BİM kataloğu 6

  • Stanley Quencher termos ~0.89 L 1,790 TL
  • Stanley Quencher termos ~1.18 L 1,990 TL
  • Ebby kamp termos ~2 L 1,990 TL
  • Ebby kamp termos ~1.5 L 1,790 TL
  • Pvc masa örtüsü 159 TL
  • Plaj hasırı 169 TL
  • Yetişkin güneş gözlüğü 99 TL
  • Çocuk güneş gözlüğü 99 TL
  • Kappa plaj çantası 329 TL
  • Articolo anahtarlık 99 TL
  • Hasır şapka erkek 169 TL
  • Hasır şapka kadın 179 TL
  • Aksesuarlı şapka çocuk 149 TL
  • Merserize şapka kız çocuk 99 TL
  • Rakle renkli su bardağı 2'li 169 TL
  • Colorina kayık gondol servis tabağı 199 TL
  • Colorina desenli ayaklı servis tabağı 399 TL
  • Colorina desenli pasta tabağı 4'lü 449 TL
  • Keramika desenli kupa 79 TL
  • Lav Odin renkli çerezlik 3'lü 149 TL
  • Deniz kabuğu şekilli kase/çerezlik 69 TL
  • Balık şekilli derin kase 199 TL

İndirimli Stanley termoslar için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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