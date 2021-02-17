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"Altının yönü pozitif olabilir"17 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.02.2021 07:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftayı yatay seyirle kapatan altın fiyatları yeni haftaya düşey seyirle başladı. Jerome Powell'ın ABD istihdam piyasası açıklamasının ardından yatay seyreden altın fiyatları, dolar/TL'deki yatay seyirden de etkileniyor. Yeni ayın ikinci haftasına hızlı başlayan gram altının üçüncü haftada nasıl bir yön izleyeceği teşvik paketleri ile belirleneceği öngörülüyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum:17 Şubat 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları son durumu... Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz hafta ilk günlerde güzel çıkış yakalayan gram altın fiyatların haftasının son günlerinde düşüş trendine geçti. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 17 Şubat 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın haftanın son günlerinde itibaren düşüşe geçti.

Gram altının önceki kapanış fiyatı 403,64 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.06 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 17 Şubat 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 403,38 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 403,29 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları bu haftaya yatay seyirde başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.793,57 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 675,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne 0.01 hareketle başladı. Peki 17 Şubat 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 675,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 657,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.679,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0,07 artışla başladı. 17 Şubat 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.677,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.621,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.793,57 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

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"GRAM ALTIN 395 TL'YE DÜŞEBİLİR"

Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesinden dolayı bu senenin başında yüzde 4 düşüş yaşamıştı. Geleneksel güvenli liman altına olan talep ise yeni teşvik paketinin enflasyonist bir etki yaratarak, dolar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinden destek buluyor. Dolar/TL’deki düşüşten dolayı 28 Ocak’tan sonra ayrışan gram altın ve ons altın fiyatları, geçen hafta dolar/TL’nin değişmemesiyle paralel seyretti. Gram altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken analistlerden yorum gelmeye devam ediyor. Commonwealt Bank of Australia Analisti Vivek Dhar gram altın yorumlarına ilişkin yaptığı açıklamada altın fiyatları için olumlu konuşarak; "Altın, 2021 yılında zayıflayan dolardan biraz destek bulabilir. Altın fiyatlarının, artan tahvil faizlerinin dolardaki enflasyon riskini dengelemesiyle önümüzdeki aylarda 1.800-1.900 dolar arasında seyretmesini bekliyoruz." dedi.

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı. Ons altının yatay seyirde olduğunu belirten Baştürk, dolar kurunun düşüşte olduğunu vurgularak, "Dolayısıyla gram altın aşağıda. Gördüğüm kritik yer 395'tir. Bir ihtimal o bölge civarından bir toparlanma gelir..." dedi.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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