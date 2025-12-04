FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar asgari ücret zammına kilitlenmişken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi de belli oldu. Şimdi gözler 12 Aralık'a çevrildi. 2026 asgari ücret rakamı için farklı senaryolar ve zam ihtimalleri konuşulmaya devam ediyor. Son olarak yeni asgari ücret için Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci'den çarpıcı bir çıkış geldi. İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar, yeni yılda uygulanacak asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Gözler toplantıdan çıkacak rakama çevrildi. Bir yandan da asgari ücret zammı için olası senaryolar konuşuluyor. Uzmanlardan yeni asgari ücret için farklı tahminler gelmeye devam ederken son olarak 2026 asgari ücreti ile ilgili yine bir dikkat çeken çıkış geldi. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Asgari ücrette tahtadaki rakama Niye böyle yazdınız sorusu: Beklentim 1

"YÜZDE 28,5 ZAM GELİRSE 28 BİN 404 TL OLUR"

Sözcü TV'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci "Asgari ücret nedir? Asgari ücret bir kişinin bir ay boyunca temel ihtiyaçlarını en azami tutarda seviyede karşılayabileceği ve bunun karşılığında aldığı ücret. Bunda kira, yakacak, giyinme, barınma, sağlık, eğitim var. Bu rakam brüt 26 bin 2025 yılı için, net ise 22 bin 104 TL 67 kuruştur. Asgari ücrete eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücretimiz 26 bin 524 TL olur. Eğer ki yüzde 28.50 zam gelirse 28 bin 404 TL olur. Yüzde 30 zam gelir ise 28 bin 753 TL olur" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi 'Adaletli olan budur' diyerek asgari ücret için kimsenin konuşmadığı rakamı söyledi

Asgari ücrette tahtadaki rakama Niye böyle yazdınız sorusu: Beklentim 2

"BUNU NİYE YÜZDE 28,5 OLARAK YAZDINIZ?"

Sonrasında "Bunu niye yüzde 28,5 olarak yazdığınızı da sorayım. Niye yüzde 27 değil 28 değil?" sorusu üzerine Cenkci "Beklentimiz yüzde 28.50 zam olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu kendi iradesiyle 30'a tamamlayabilir diye düşünüyoruz. İşte bu beklenen enflasyon, gerçekleşen enflasyon. Bu arada beklenen enflasyon nedir? Bunu da anlamış değiliz. Hedeflenen enflasyon. Yani hedeflenen enflasyon diye bir şey olmaz. Realitede enflasyon vardır ve bu rakamlar açıklanır" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücrette 'yüzde 25'in üzerine çıkar mı derseniz' deyip net konuştu Asgari ücrette 'yüzde 25'in üzerine çıkar mı derseniz' deyip net konuştu

Asgari ücrette tahtadaki rakama Niye böyle yazdınız sorusu: Beklentim 3

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor. Türk-İş'in asgari ücret ve komisyonun yapısıyla alakalı eleştirileri sonrası Bakanlık, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Pazarlık maratonu başlıyor Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Pazarlık maratonu başlıyor

Asgari ücrette tahtadaki rakama Niye böyle yazdınız sorusu: Beklentim 4

Asgari ücret, 2025 yılı için halen net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret pazarlığı öncesi merak edilen soruya yanıt geldi Asgari ücret pazarlığı öncesi merak edilen soruya yanıt geldi

Asgari ücrette tahtadaki rakama Niye böyle yazdınız sorusu: Beklentim 5

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!Araç muayenesinde yeni dönem başlayacak!
Türkiye'nin yanı başında dev altın keşfiTürkiye'nin yanı başında dev altın keşfi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret zammı yeni asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.