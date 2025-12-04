Asgari ücrette tahtadaki rakama 'Niye böyle yazdınız' sorusu: 'Beklentim'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar, yeni yılda uygulanacak asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Gözler toplantıdan çıkacak rakama çevrildi. Bir yandan da asgari ücret zammı için olası senaryolar konuşuluyor. Uzmanlardan yeni asgari ücret için farklı tahminler gelmeye devam ederken son olarak 2026 asgari ücreti ile ilgili yine bir dikkat çeken çıkış geldi. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

"YÜZDE 28,5 ZAM GELİRSE 28 BİN 404 TL OLUR"

Sözcü TV'de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci "Asgari ücret nedir? Asgari ücret bir kişinin bir ay boyunca temel ihtiyaçlarını en azami tutarda seviyede karşılayabileceği ve bunun karşılığında aldığı ücret. Bunda kira, yakacak, giyinme, barınma, sağlık, eğitim var. Bu rakam brüt 26 bin 2025 yılı için, net ise 22 bin 104 TL 67 kuruştur. Asgari ücrete eğer yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücretimiz 26 bin 524 TL olur. Eğer ki yüzde 28.50 zam gelirse 28 bin 404 TL olur. Yüzde 30 zam gelir ise 28 bin 753 TL olur" dedi.

"BUNU NİYE YÜZDE 28,5 OLARAK YAZDINIZ?"

Sonrasında "Bunu niye yüzde 28,5 olarak yazdığınızı da sorayım. Niye yüzde 27 değil 28 değil?" sorusu üzerine Cenkci "Beklentimiz yüzde 28.50 zam olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı belki bunu kendi iradesiyle 30'a tamamlayabilir diye düşünüyoruz. İşte bu beklenen enflasyon, gerçekleşen enflasyon. Bu arada beklenen enflasyon nedir? Bunu da anlamış değiliz. Hedeflenen enflasyon. Yani hedeflenen enflasyon diye bir şey olmaz. Realitede enflasyon vardır ve bu rakamlar açıklanır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor. Türk-İş'in asgari ücret ve komisyonun yapısıyla alakalı eleştirileri sonrası Bakanlık, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

Asgari ücret, 2025 yılı için halen net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

