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Asgari ücret zammını sollayan tablo! Vergi uzmanı Ozan Bingöl verileri TÜİK’ten alıp paylaştı… Bu rakamlar daha da kızdıracak

25.12.2024 11:41
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2025 yılı asgari ücret için belirlenen maaş tutarı tartışmaları da beraberinde getirdi. Yıl boyunca artan enflasyonun yaşam maliyetleri karşısında kalem kalem ne kadar olduğunu gösteren tablo da yaşanan artışı TÜİK rakamlarına göre de gözler önüne serdi. Yüzde 125’i bulan zamlar var ama asgari ücrete gelen zam yüzde 30’da kaldı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl de söz konusu tabloyu paylaşıp “Evet, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmezdiniz!!!” diyerek göndermede bulundu.

Asgari ücret zammını sollayan tablo! Vergi uzmanı Ozan Bingöl verileri TÜİK’ten alıp paylaştı… Bu rakamlar daha da kızdıracak

Asgari ücret zammının yetersiz kaldığına ilişkin yorumlar uzman isimler tarafından gelmeye devam ederken vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün paylaştığı tablo, bir yıllık harcama artışlarını gözler önüne serdi. Kalemler arasında yüzde 125'i bulan artışlar dikkat çekti. Uzmanlar asgari ücretin zammının daha maaşlara ve fiyatlara yansıması gelmeden bile ocak ve şubat aylarında yeni asgarin ücretin açlık sınırının altına gerileyeceği konusunda şimdiden uyarmaya başladı.

Asgari ücret zammına enflasyona yönelik veriler üzerinden bakıldığında da ortaya çıkan tablo büyük tartışma yarattı. TÜİK'in yüzde 47 olarak açıkladığı genel enflasyon artışı ve birçok temel harcama kaleminde yaşanan ciddi fiyat artışları, açıklanan zammın yetersiz olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı tablo, vatandaşın günlük harcamalarının 2024 yılında ne kadar arttığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

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DOĞAL GAZ, KİRA, EĞİTİM... HEPSİNDE ARTIŞ YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE...

Tabloya göre, Kasım 2023 ile Kasım 2024 arasındaki dönemde taze sebzelerde yüzde 125,78, doğalgaz abonelik ücretlerinde yüzde 124,65, gerçek kirada yüzde 109 ve üniversite eğitiminde yüzde 108,03 oranında artış yaşandı. Çocuk bakım hizmetleri yüzde 90'ı, eğitim ve gıda gibi temel harcamalardaki artışlar ise yüzde 80'i aştı.

ENERJİ VE GIDADAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle enerji ve gıda kalemlerinde yaşanan yüksek artışlar, 2025 yılında vatandaşların bütçesini zorlayacak gibi gözüküyor. Bingöl'ün paylaştığı tabloda ayrıca erkek ve kadın kuaförlük hizmetlerinde sırasıyla yüzde 73,80 ve yüzde 67,33 oranındaki zamlar ile dramatik yükselişini gözler önüne serdi.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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