Bakanlık düğmeye bastı: Vatandaş artık ek ücret ödemeyecek

Ticaret Bakanlığı'nın, çok sayıda kafe ve restoranın uyguladığı 'zorunlu bahşiş' ya da 'servis ücreti' adı altında müşterilerden alınan ücretler için harekete geçtiği kaydedildi. Buna göre bundan sonra müşterilerden yalnızca yediği ve içtiğinin parasını alınacak. İşte detaylar...

TGRT Haber'de yer alan habere göre; servis ücreti, kuver ücreti, masa ücreti artık tarihe karışıyor. Yeni düzenleme ile birlikte artık tüketici ne sipariş ettiyse sadece onu ödeyecek.

BU KALEMLER TARİHE KARIŞACAK

Bahşişin de gönüllülük esasına bırakılacağı belirtildi. Yani menüde ne yazıyorsa kasada onun çıkacağı aktarıldı. Kuver, servis, masa ücreti derken bazen rakamların çok yüksek seviyelere çıktığı biliniyordu. Fakat bu kalemlerin artık tarihe karışacağı kaydedildi.

Menüde yazılması şartıyla servis ücreti eklenebiliyordu. Yeni dönemde bunun yapılamayacağı belirtildi. Masaya gelen ekmeğin de ayrı bir kalem olarak hesaba yansıtılamayacağı aktarıldı.