BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM 1-2-4 Eylül kataloğunda bu hafta cazip fırsatlar var! Kişisel bakım ve temizlikte Orkid, Miss, Finish ve Duru ürünleri; temel gıdada pirinç, zeytinyağı ve fındık kreması öne çıkıyor. Ayrıca çelik tencereler, Chef's krep tava ve LAV cam ürünler dikkat çekiyor. Ev teknolojisinde ise 15.6" taşınabilir ekran, masaj koltuğu, indüksiyonlu ocak, şık çalışma masaları ve infrared sauna sizleri bekliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

1 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Orkid günlük ped uzun 52'li 105 TL

Orkid hijyenik ped gece extra 18'li 105 TL

Orkid hijyenik ped uzun ekstra 20'li 105 TL

Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL

Glint banyo temizleyici 1 L 89 TL

Hyper Hypo ultra çamaşır suyu 694 ml 39 TL

Doa yüzey temizleyici 1000 ml 47,50 TL

Asperox jel lavabo açıcı 1 L 95 TL

Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kg 82,50 TL

Finish bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 82,50 TL

Ülker Çokoprens atıştırmalık 81 g 10 TL

Jucy %100 meyve suyu çeşitleri 6x200 ml 55 TL

Haribo Ekşi Mix meyve ve kola aromalı karışık ekşi yumuşak şekerleme 400 g 99 TL

Unibon Barbie telefon oyuncaklı sert şeker 30 g 49 TL

Çizmeci Wafer Master gofret çeşitleri 20 g 5 TL

Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1000 g 196 TL

Gürsoy Terre kakaolu fındık kreması 350 g 199 TL

Tibers frambuaz dolgulu pancake 55 g 25 TL

Ülker Kekstra çilekli soslu ve krema dolgulu kek 34x15 g 119 TL

Bruschette Maretti pizza aromalı 70 g 45 TL

Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL

Zeytino siyah zeytin 351 - 410 adet/kg 2 kg 215 TL

Efsane Osmancık pirinç 5 kg 329 TL

Yudum Egemden riviera zeytinyağı 1 L 229 TL

Yudum Egemden natürel sızma zeytinyağı 1 L 279 TL

Duru bulgur çeşitleri 1 kg 49,75 TL

Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 g 27,50 TL

Pek Food sebzeli erişte çeşitleri 400 g 39,50 TL

7bahar süzme çiçek balı 1 kg 325 TL

Kilikya beyaz sirke 5 L 75 TL

Metin çilek reçeli 1 kg 105 TL

2 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Prolone 15.6" taşınabilir ekran çoğaltıcı 14,900 TL

Nordica elektrikli masaj yatağı 9,900 TL

Piranha Tech VCR-100P yüksek basınçlı oto yıkama makinesi 4,900 TL

Kumtel indüksiyonlu 4 gözlü ankastre ocak 8,900 TL

Welmi 4 program bulaşık makinesi HDW-01 13,900 TL

Welmi ev tipi portatif infrared sauna ve ayak spa masaj aleti 99,000 TL

Luxell Home LXMC-01 masaj koltuğu 49,500 TL

Hobby Life led ocaklı ışıklı çocuk mutfak seti 2,750 TL

Hipo kitaplıklı çalışma masası 1,750 TL

Moonlife Mobilya retro çalışma masası 1,750 TL

London dekoratif kitaplık 1,790 TL

Ahsen kitaplıklı çalışma masası 1,850 TL

4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 349 TL

Çift kişilik nevresim seti 599 TL

Tek kişilik nevresim seti 479 TL

Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL

Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL

Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 TL

Molinella yastık kılıfı 79 TL

Mutfak önlüğü 99 TL

Hambez pantolon erkek 329 TL

Hambez pantolon kadın 329 TL

Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 89 TL

Hobby Life çamaşır sepeti 58 L 399 TL

Stormax tekerlekli saklama kutusu 35 L 329 TL

Çamaşır selesi 30 L 189 TL

Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 400 ml 39 TL

Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 850 ml 65 TL

Pipetli matara 750 ml 129 TL

Telefon tutucu 16 TL

Okyanus Home 3 katlı yumurta rafı 99 TL

Perilla silikon kek kalıbı çeşitleri 79 TL

Glass in Love standlı cam sıvı sabunluk seti 199 TL

Tezgah üstü bulaşıklık 249 TL

Berlin çelik karnıyarık tencere 30 cm 1,150 TL

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL

Berlin çelik derin tencere 30 cm 1,150 TL

Chef's sütlük 14 cm 219 TL

Chef's krep tava 26 cm 279 TL

Rooc meyve bıçağı 3'lü 45 TL

Borcam kapaklı tencere 249 TL

Artemis su bardağı 3'lü 119 TL

Artemis meşrubat bardağı 3'lü 159 TL

LAV cam kase/reçellik 6'lı 125 TL

Cozy cam kupa 350 cc 55 TL

Cube cam saklama kabı seti 3'lü 219 TL

Bu içerik 4 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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