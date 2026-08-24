BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM 1-2-4 Eylül kataloğunda bu hafta cazip fırsatlar var! Kişisel bakım ve temizlikte Orkid, Miss, Finish ve Duru ürünleri; temel gıdada pirinç, zeytinyağı ve fındık kreması öne çıkıyor. Ayrıca çelik tencereler, Chef's krep tava ve LAV cam ürünler dikkat çekiyor. Ev teknolojisinde ise 15.6" taşınabilir ekran, masaj koltuğu, indüksiyonlu ocak, şık çalışma masaları ve infrared sauna sizleri bekliyor!
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
1 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Orkid günlük ped uzun 52'li 105 TL
- Orkid hijyenik ped gece extra 18'li 105 TL
- Orkid hijyenik ped uzun ekstra 20'li 105 TL
- Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
- Glint banyo temizleyici 1 L 89 TL
- Hyper Hypo ultra çamaşır suyu 694 ml 39 TL
- Doa yüzey temizleyici 1000 ml 47,50 TL
- Asperox jel lavabo açıcı 1 L 95 TL
- Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kg 82,50 TL
- Finish bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 82,50 TL
Ülker Çokoprens atıştırmalık 81 g 10 TL
- Jucy %100 meyve suyu çeşitleri 6x200 ml 55 TL
- Haribo Ekşi Mix meyve ve kola aromalı karışık ekşi yumuşak şekerleme 400 g 99 TL
- Unibon Barbie telefon oyuncaklı sert şeker 30 g 49 TL
- Çizmeci Wafer Master gofret çeşitleri 20 g 5 TL
- Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1000 g 196 TL
- Gürsoy Terre kakaolu fındık kreması 350 g 199 TL
- Tibers frambuaz dolgulu pancake 55 g 25 TL
- Ülker Kekstra çilekli soslu ve krema dolgulu kek 34x15 g 119 TL
- Bruschette Maretti pizza aromalı 70 g 45 TL
- Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL
Zeytino siyah zeytin 351 - 410 adet/kg 2 kg 215 TL
- Efsane Osmancık pirinç 5 kg 329 TL
- Yudum Egemden riviera zeytinyağı 1 L 229 TL
- Yudum Egemden natürel sızma zeytinyağı 1 L 279 TL
- Duru bulgur çeşitleri 1 kg 49,75 TL
- Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 g 27,50 TL
- Pek Food sebzeli erişte çeşitleri 400 g 39,50 TL
- 7bahar süzme çiçek balı 1 kg 325 TL
- Kilikya beyaz sirke 5 L 75 TL
- Metin çilek reçeli 1 kg 105 TL
2 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Prolone 15.6" taşınabilir ekran çoğaltıcı 14,900 TL
- Nordica elektrikli masaj yatağı 9,900 TL
- Piranha Tech VCR-100P yüksek basınçlı oto yıkama makinesi 4,900 TL
- Kumtel indüksiyonlu 4 gözlü ankastre ocak 8,900 TL
- Welmi 4 program bulaşık makinesi HDW-01 13,900 TL
- Welmi ev tipi portatif infrared sauna ve ayak spa masaj aleti 99,000 TL
- Luxell Home LXMC-01 masaj koltuğu 49,500 TL
- Hobby Life led ocaklı ışıklı çocuk mutfak seti 2,750 TL
- Hipo kitaplıklı çalışma masası 1,750 TL
- Moonlife Mobilya retro çalışma masası 1,750 TL
- London dekoratif kitaplık 1,790 TL
- Ahsen kitaplıklı çalışma masası 1,850 TL
4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 349 TL
- Çift kişilik nevresim seti 599 TL
- Tek kişilik nevresim seti 479 TL
- Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL
- Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL
- Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 TL
- Molinella yastık kılıfı 79 TL
- Mutfak önlüğü 99 TL
- Hambez pantolon erkek 329 TL
- Hambez pantolon kadın 329 TL
- Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 89 TL
Hobby Life çamaşır sepeti 58 L 399 TL
- Stormax tekerlekli saklama kutusu 35 L 329 TL
- Çamaşır selesi 30 L 189 TL
- Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 400 ml 39 TL
- Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 850 ml 65 TL
- Pipetli matara 750 ml 129 TL
- Telefon tutucu 16 TL
- Okyanus Home 3 katlı yumurta rafı 99 TL
- Perilla silikon kek kalıbı çeşitleri 79 TL
- Glass in Love standlı cam sıvı sabunluk seti 199 TL
- Tezgah üstü bulaşıklık 249 TL
Berlin çelik karnıyarık tencere 30 cm 1,150 TL
- Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL
- Berlin çelik derin tencere 30 cm 1,150 TL
- Chef's sütlük 14 cm 219 TL
- Chef's krep tava 26 cm 279 TL
- Rooc meyve bıçağı 3'lü 45 TL
- Borcam kapaklı tencere 249 TL
- Artemis su bardağı 3'lü 119 TL
- Artemis meşrubat bardağı 3'lü 159 TL
- LAV cam kase/reçellik 6'lı 125 TL
- Cozy cam kupa 350 cc 55 TL
- Cube cam saklama kabı seti 3'lü 219 TL
Bu içerik 4 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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