Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM market 1-2-4 Eylül 2026 BİM aktüel fırsatlarında bu hafta ne var? Temel gıda, ev tekstili, mutfak, kişisel bakım, temizlik ve ev teknolojisi ürünleriyle dolu yeni BİM de bu hafta kataloğunu keşfedin. Güncel BİM katalog fırsatları için hemen inceleyin!

BİM 1-2-4 Eylül kataloğunda bu hafta cazip fırsatlar var! Kişisel bakım ve temizlikte Orkid, Miss, Finish ve Duru ürünleri; temel gıdada pirinç, zeytinyağı ve fındık kreması öne çıkıyor. Ayrıca çelik tencereler, Chef's krep tava ve LAV cam ürünler dikkat çekiyor. Ev teknolojisinde ise 15.6" taşınabilir ekran, masaj koltuğu, indüksiyonlu ocak, şık çalışma masaları ve infrared sauna sizleri bekliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

 A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

1 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Orkid günlük ped uzun 52'li 105 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 1

  • Orkid hijyenik ped gece extra 18'li 105 TL
  • Orkid hijyenik ped uzun ekstra 20'li 105 TL
  • Miss sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 149 TL
  • Glint banyo temizleyici 1 L 89 TL
  • Hyper Hypo ultra çamaşır suyu 694 ml 39 TL
  • Doa yüzey temizleyici 1000 ml 47,50 TL
  • Asperox jel lavabo açıcı 1 L 95 TL
  • Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kg 82,50 TL
  • Finish bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 82,50 TL

Ülker Çokoprens atıştırmalık 81 g 10 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 2

  • Jucy %100 meyve suyu çeşitleri 6x200 ml 55 TL
  • Haribo Ekşi Mix meyve ve kola aromalı karışık ekşi yumuşak şekerleme 400 g 99 TL
  • Unibon Barbie telefon oyuncaklı sert şeker 30 g 49 TL
  • Çizmeci Wafer Master gofret çeşitleri 20 g 5 TL
  • Torku Frema kakaolu fındıklı krema 1000 g 196 TL
  • Gürsoy Terre kakaolu fındık kreması 350 g 199 TL
  • Tibers frambuaz dolgulu pancake 55 g 25 TL
  • Ülker Kekstra çilekli soslu ve krema dolgulu kek 34x15 g 119 TL
  • Bruschette Maretti pizza aromalı 70 g 45 TL
  • Ülker Halley Mini 24x10,3 g 129 TL

Zeytino siyah zeytin 351 - 410 adet/kg 2 kg 215 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 3

  • Efsane Osmancık pirinç 5 kg 329 TL
  • Yudum Egemden riviera zeytinyağı 1 L 229 TL
  • Yudum Egemden natürel sızma zeytinyağı 1 L 279 TL
  • Duru bulgur çeşitleri 1 kg 49,75 TL
  • Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 g 27,50 TL
  • Pek Food sebzeli erişte çeşitleri 400 g 39,50 TL
  • 7bahar süzme çiçek balı 1 kg 325 TL
  • Kilikya beyaz sirke 5 L 75 TL
  • Metin çilek reçeli 1 kg 105 TL

2 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Prolone 15.6" taşınabilir ekran çoğaltıcı 14,900 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 4

  • Nordica elektrikli masaj yatağı 9,900 TL
  • Piranha Tech VCR-100P yüksek basınçlı oto yıkama makinesi 4,900 TL
  • Kumtel indüksiyonlu 4 gözlü ankastre ocak 8,900 TL
  • Welmi 4 program bulaşık makinesi HDW-01 13,900 TL
  • Welmi ev tipi portatif infrared sauna ve ayak spa masaj aleti 99,000 TL
  • Luxell Home LXMC-01 masaj koltuğu 49,500 TL
  • Hobby Life led ocaklı ışıklı çocuk mutfak seti 2,750 TL
  • Hipo kitaplıklı çalışma masası 1,750 TL
  • Moonlife Mobilya retro çalışma masası 1,750 TL
  • London dekoratif kitaplık 1,790 TL
  • Ahsen kitaplıklı çalışma masası 1,850 TL

4 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 349 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 5

  • Çift kişilik nevresim seti 599 TL
  • Tek kişilik nevresim seti 479 TL
  • Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL
  • Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL
  • Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 249 TL
  • Molinella yastık kılıfı 79 TL
  • Mutfak önlüğü 99 TL
  • Hambez pantolon erkek 329 TL
  • Hambez pantolon kadın 329 TL
  • Molinella sıvı geçirmez yastık alezi 89 TL

Hobby Life çamaşır sepeti 58 L 399 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 6

  • Stormax tekerlekli saklama kutusu 35 L 329 TL
  • Çamaşır selesi 30 L 189 TL
  • Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 400 ml 39 TL
  • Hobby Life Lumira çift renkli saklama kabı çeşitleri 850 ml 65 TL
  • Pipetli matara 750 ml 129 TL
  • Telefon tutucu 16 TL
  • Okyanus Home 3 katlı yumurta rafı 99 TL
  • Perilla silikon kek kalıbı çeşitleri 79 TL
  • Glass in Love standlı cam sıvı sabunluk seti 199 TL
  • Tezgah üstü bulaşıklık 249 TL

Berlin çelik karnıyarık tencere 30 cm 1,150 TL

BİM e portatif sauna geliyor! 1-2-4 Eylül 2026 BİM kataloğu 7

  • Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL
  • Berlin çelik derin tencere 30 cm 1,150 TL
  • Chef's sütlük 14 cm 219 TL
  • Chef's krep tava 26 cm 279 TL
  • Rooc meyve bıçağı 3'lü 45 TL
  • Borcam kapaklı tencere 249 TL
  • Artemis su bardağı 3'lü 119 TL
  • Artemis meşrubat bardağı 3'lü 159 TL
  • LAV cam kase/reçellik 6'lı 125 TL
  • Cozy cam kupa 350 cc 55 TL
  • Cube cam saklama kabı seti 3'lü 219 TL

Bu içerik 4 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

 Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

 Under Armour ayakkabıda indirim var!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

 Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

 Çok satanlarda birinci: Stanley Quencher termos indirimde

Çok satanlarda birinci: Stanley Quencher termos indirimde

 Şehre Dönüş Fırsatları'nda fiyatı düşen Apple ürünleri burada!

Şehre Dönüş Fırsatları'nda fiyatı düşen Apple ürünleri burada!

 Şık, güçlü ve akıllı: Samsung Galaxy Watch Ultra fırsat ürünü oldu

Şık, güçlü ve akıllı: Samsung Galaxy Watch Ultra fırsat ürünü oldu

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
Her ay binlerce satan Philips OneBlade tıraş makinesi indirimde!

Her ay binlerce satan Philips OneBlade tıraş makinesi indirimde!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Şehre Dönüş Fırsatarı'na özel Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

Şehre Dönüş Fırsatarı'na özel Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

Şehre Dönüş Fırsatarı'na özel Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

Şehre Dönüş Fırsatarı'na özel Dyson Airwrap en iyi fiyatıyla

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Şehre Dönüş Fırsatları'nda fiyatı düşen Apple ürünleri burada!

Şehre Dönüş Fırsatları'nda fiyatı düşen Apple ürünleri burada!

Şık, güçlü ve akıllı: Samsung Galaxy Watch Ultra fırsat ürünü oldu

Şık, güçlü ve akıllı: Samsung Galaxy Watch Ultra fırsat ürünü oldu

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenler Oral-B iO 2 indirimde

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenler Oral-B iO 2 indirimde

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

Şehre Dönüş Fırsatları devam ediyor! İşte öne çıkan markalar

Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

Gillette ürünlerinde Şehre Dönüş'e özel fırsatlar başladı!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Kompakt ve güçlü: Nespresso Inissia Kahve Makinesinde dev fırsat

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Yüz ve vücut bakımında tek cihaz: Philips OneBlade Pro indirimde

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Her ay binlerce satan Philips OneBlade tıraş makinesi indirimde!

Her ay binlerce satan Philips OneBlade tıraş makinesi indirimde!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Under Armour ayakkabıda indirim var!

Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

Hafif yapı maksimum ısı yalıtımı: Columbia mont indirimde

A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Günün fırsat ürünü! Versace Eros'ta sepette ek indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci: Stanley Quencher termos indirimde

Çok satanlarda birinci: Stanley Quencher termos indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Faiz kararında gözler o tarihe çevrildi: Merkez Bankası açıklayacak

Ekonomide kritik viraj! Piyasalar o tarihe kilitlendi

TİGEM 1010 ton interdonato limon satacak

TİGEM 1010 ton interdonato limon satacak

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı

TİGEM 3 bin 80 reforme küçükbaş hayvan satacak

TİGEM 3 bin 80 reforme küçükbaş hayvan satacak

Otomobil devinde tarihi kriz: 50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı!

Otomobil devinde tarihi kriz: 50 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı!

SON DAKİKA | Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.