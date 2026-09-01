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2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!
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2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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ŞOK'ta bu hafta hangi indirimler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıda, temizlik ve kişisel bakımda kaçırılmayacak fırsatlar başladı! 2-8 Eylül 2026 tarihlerinde geçerli yeni ŞOK katalog indirimlerini incelemek ve ŞOK ta bu hafta sunulan tüm kampanyaları yakalamak için bizi takip etmeyi unutmayın!

Bu hafta ŞOK raflarında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Süt, peynir, mantı, ton balığı, dondurma ve çeşit çeşit tatlı-tuzlu atıştırmalıkların yanı sıra ev temizliği için çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, bulaşık kapsülü, bambu kağıt havlu ve tuvalet kağıtları; şampuan, saç fırçası, taç-toka ve bebek devam sütü gibi kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Oclava yaprak sarma 600 g 249 TL
  • Superfresh mantı 400 g 109 TL
  • Polonez piliç füme eti 2x60 g 42,50 TL
  • Merci çikolata 250 g 299 TL
  • Fellas choco çikolata kaplı fındıklı/çilekli meyve bar 35 g 39,90 TL
  • Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 75 TL
  • Uno çikolata kremalı kruvasan 8'li 240 g 99,50 TL
  • Carte d'Or çeşitleri 850 ml 229 TL
  • Amigo kavrulmuş tuzlu zarlı kaju 150 g 129 TL
  • Amigo kaşkaval peyniri aromalı patates cipsi 135 g 44,50 TL

Mis yarım yağlı tost peyniri 1000 g 299 TL

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı! 2

  • Danette Topper selection puding wafer mix 59,90 TL
  • Tempo pötibör bisküvi 1 kg 79 TL
  • Sütaş çikolatalı/Çilekli süt 6x180 ml 95 TL
  • Toffifee fındıklı karamelli çikolata 125 g 125 TL
  • Karmen çikolatalı gofret 38 g 10,95 TL
  • Karmen Hindistan cevizi topları bademli 150 g 75 TL
  • Eti Hoşbeş Hindistan cevizli/Bitter çikolatalı kremalı 142 g 55 TL
  • Nestle Nesquik bar 4'lü 100 g 99 TL
  • Cino yer fıstıklı karamelli bar 10'lu 250 g 79,95 TL
  • CC çikolata kaplamalı şeftali aromalı gofret 350 g 69,95 TL
  • Ülker Albeni kurabiyem bademli krokan 122 g 89,95 TL

Mon Amour figürlü lip balm çeşitleri 149 TL

2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı! 3

  • Duru nem bombası şampuan 600 ml + Saç kremi 385 ml 229 TL
  • Morfose wax Ossion matte/Putty matte 100 ml 159 TL
  • Niche Royal bloom/Nocturnal bloom kadın parfüm 100 ml 219 TL
  • Pixy Love yaz konsept taç çeşitleri 79,90 TL
  • Pixy Love yaz konsept toka çeşitleri 59,90 TL
  • Kuromi saç fırçası 99,90 TL
  • Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 800 g 599 TL
  • Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı 2'li 229 TL
  • Harry Potter pilli diş fırçası 699 TL
  • Peros toz deterjan beyaz ve renkliler 10 kg 389 TL
  • Aqua Bambu kağıt havlu 16'lı 209 TL

Bu içerik 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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