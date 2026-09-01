2 Eylül 2026 Çarşamba ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı!

Bu hafta ŞOK raflarında gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Süt, peynir, mantı, ton balığı, dondurma ve çeşit çeşit tatlı-tuzlu atıştırmalıkların yanı sıra ev temizliği için çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, bulaşık kapsülü, bambu kağıt havlu ve tuvalet kağıtları; şampuan, saç fırçası, taç-toka ve bebek devam sütü gibi kişisel bakım ürünleri de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Danone laktozsuz süt 1 l 59,90 TL

Oclava yaprak sarma 600 g 249 TL

Superfresh mantı 400 g 109 TL

Polonez piliç füme eti 2x60 g 42,50 TL

Merci çikolata 250 g 299 TL

Fellas choco çikolata kaplı fındıklı/çilekli meyve bar 35 g 39,90 TL

Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 75 TL

Uno çikolata kremalı kruvasan 8'li 240 g 99,50 TL

Carte d'Or çeşitleri 850 ml 229 TL

Amigo kavrulmuş tuzlu zarlı kaju 150 g 129 TL

Amigo kaşkaval peyniri aromalı patates cipsi 135 g 44,50 TL

Mis yarım yağlı tost peyniri 1000 g 299 TL

Danette Topper selection puding wafer mix 59,90 TL

Tempo pötibör bisküvi 1 kg 79 TL

Sütaş çikolatalı/Çilekli süt 6x180 ml 95 TL

Toffifee fındıklı karamelli çikolata 125 g 125 TL

Karmen çikolatalı gofret 38 g 10,95 TL

Karmen Hindistan cevizi topları bademli 150 g 75 TL

Eti Hoşbeş Hindistan cevizli/Bitter çikolatalı kremalı 142 g 55 TL

Nestle Nesquik bar 4'lü 100 g 99 TL

Cino yer fıstıklı karamelli bar 10'lu 250 g 79,95 TL

CC çikolata kaplamalı şeftali aromalı gofret 350 g 69,95 TL

Ülker Albeni kurabiyem bademli krokan 122 g 89,95 TL

Mon Amour figürlü lip balm çeşitleri 149 TL

Duru nem bombası şampuan 600 ml + Saç kremi 385 ml 229 TL

Morfose wax Ossion matte/Putty matte 100 ml 159 TL

Niche Royal bloom/Nocturnal bloom kadın parfüm 100 ml 219 TL

Pixy Love yaz konsept taç çeşitleri 79,90 TL

Pixy Love yaz konsept toka çeşitleri 59,90 TL

Kuromi saç fırçası 99,90 TL

Bebelac çocuk devam sütü çeşitleri 800 g 599 TL

Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı 2'li 229 TL

Harry Potter pilli diş fırçası 699 TL

Peros toz deterjan beyaz ve renkliler 10 kg 389 TL

Aqua Bambu kağıt havlu 16'lı 209 TL

Bu içerik 1 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.