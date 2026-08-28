A101'e Dyson süpürge geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

Bu hafta A101 raflarında teknoloji, ev yaşamı ve ulaşım kategorilerinde çeşitli ürünler var! iPhone 17 Pro, Samsung S25 ve Toshiba televizyonlar, Tchibo kahve makineleri, Dyson, Philips ve Karcher süpürgeler, Tefal ve Fissler tencere setleri öne çıkıyor. Ayrıca Nike, New Balance ve Skechers ayakkabılar, Seiko ve Tissot saatler, Cybex bebek arabaları, Walke spor ekipmanları ve Evdemo mobilyalar da geliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

Onvo 65" frameless 4k UHD google QLED TV 28,999 TL

Hi-Level 32" frameless HD ready android 14 smart QLED TV 8,999 TL

JVC 55" 4k ultra HD smart TV 19,999 TL

Canon çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL

Philips LED ampul 8 W 79,50 TL

Thull retro hoparlör 999 TL

Piranha 30 W PD+USB hızlı şarj aleti 329 TL

Piranha 48 W araç çakmaklık hızlı şarj aleti 159 TL

Toshiba 65QV563DT UHD QLED smart TV 31,699 TL

iPhone 17 Pro 512 GB cep telefonu 118,499 TL

iPhone 16 Plus 512 GB cep telefonu 85,499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB cep telefonu 74,999 TL

Samsung Galaxy S25 12/256 GB cep telefonu 57,999 TL

Redmi Note 15 8/256 GB cep telefonu 15,799 TL

Redmi Note 15C 8/256 GB cep telefonu 12,799 TL

Lenovo IdeaPad Pro tablet 21,799 TL

Samsung Galaxy Tab A11+ tablet 13,299 TL

Watch Series 8 kordon akıllı saat 19,999 TL

AirPods Pro 2. nesil bluetooth kulaklık 11,999 TL

Honor Pad 10 8/256 GB tablet 16,299 TL

Samsung Galaxy Buds4 bluetooth kulaklık 8,499 TL

SEG bulaşık makinesi 16,999 TL

SEG çamaşır makinesi 19,999 TL

SEG no-frost buzdolabı 27,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL

LG Dualcool plus PC12SQ.NSJ 12000 BTU inverter klima 30,499 TL

Vestel Elegant eco 12 12000 BTU klima 25,499 TL

SEG CMI 10112250 M çamaşır makinesi 19,999 TL

SEG termosifon 80 L 11,999 TL

SEG BM 51150 bulaşık makinesi 16,999 TL

English Home tost makinesi 2,399 TL

English Home türk kahvesi makinesi 1,399 TL

Homend çay makinesi 1,799 TL

Sinbo multi blender set 1,799 TL

English Home çubuk blender 799 TL

Sinbo saç kurutma makinesi 699 TL

Samsung cyclone süpürge 4,999 TL

Singer dikiş makinesi 5,999 TL

Fissler Vitavit premium dökümlü tencere seti 18,999 TL

Tefal Ingenio preference tencere seti 12,999 TL

Tefal Ingenio preference titanium 6X büyük set 16,499 TL

Philips 8200 seri espresso makinesi 24,999 TL

Philips WMF smoothie blender 3,999 TL

Philips Lumea BRI921/00 IPL epilasyon cihazı 21,999 TL

Dyson Cinetic big ball multifloor 2 toz torbasız elektrikli süpürge 15,499 TL

Philips HomeRun 5000 seri robot süpürge 22,999 TL

Karcher FC 7 cordless kablosuz ıslak kuru zemin temizleyici 9,999 TL

Philips AquaTrio XW9383/01 dikey şarjlı süpürge 26,499 TL

Volta GPX DEMON GR250R motosiklet 179,990 TL

Apec üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Volta VSM elektrikli bisiklet 22,990 TL

Volta VB5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB7 adventure) 26,990 TL

Ola katlanabilir elektrikli bisiklet (EFB5 sport) 26,990 TL

Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 749 TL

Oyuncak ışıklı sesli traktör 279 TL

Oyuncak zıp zıp kafalar 59,50 TL

Ülkeler ve kültürler kitap çeşitleri 319 TL

Manyetik hikaye kitapları 189 TL

Mıknatıslı yapboz 189 TL

Zeka kartları 119 TL

Pipetli matara 89,50 TL

Dikdörtgen beslenme kutusu 69,50 TL

Kare beslenme kutusu 69,50 TL

Atıştırmalık kaplı beslenme kutusu 139 TL

Çok amaçlı organizer kutu 29,50 TL

Keramika seramik pasta tabağı 89,50 TL

Keramika seramik kase 69,50 TL

Kesser tek fiyat bıçak çeşitleri 79,50 TL

Luminarc opal kase / tabak çeşitleri 84,50 TL

Mücevher rendeli metal kase seti 899 TL

22 parça kutulu piknik seti 349 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

Hummel erkek eşofman altı 599 TL

Hummel kadın eşofman altı 599 TL

Hummel erkek kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL

Hummel kadın kapüşonlu fermuarlı sweatshirt 649 TL

Pötikare masa örtüsü 179 TL

Ekose masa örtüsü 89,50 TL

Koltuk örtüsü 199 TL

Yastık kılıfı 2'li 79,50 TL

Brillant çift kişilik pike 499 TL

Brillant tek kişilik pike 399 TL

Tchibo Esperto 2 milk kahve makinesi 17,599 TL

Tchibo Cafissimo milk kapsüllü kahve makinesi 8,499 TL

Tchibo Esperto mini tam otomatik kahve makinesi 12,299 TL

Tchibo Cafissimo pure+ kapsüllü kahve makinesi 5,699 TL

Tchibo Let's brew elegant filtre kahve makinesi 2,999 TL

Tchibo Barista çekirdek kahve 1000 g 1,399 TL

Seiko SNKK19J1 erkek kol saati 13,999 TL

Seiko SNK567J1 erkek kol saati 12,999 TL

Seiko RE-AY0002S00B erkek kol saati 11,999 TL

Orient TAA02002D9 erkek kol saati 17,999 TL

Orient RA-AC0K02E10B erkek kol saati 23,999 TL

Tissot T1398071104800 erkek kol saati 31,999 TL

Tissot T1224073603100 deri kordon erkek kol saati 27,999 TL

Citizen NJ0152-51X erkek kol saati 19,999 TL

Citizen NJ0150-56W erkek kol saati 18,999 TL

Casio MTP-VD01D-3BVUDF erkek kol saati 2,099 TL

Casio F-91W-1SDR dijital erkek kol saati 749 TL

Cybex Orfeo bebek arabası 18,999 TL

Cybex Balios S Lux bebek arabası 34,999 TL

Cybex Eezy S Twist+2 kabin boy bebek arabası 27,999 TL

Kraft Spin i-Size oto koltuğu 10,499 TL

Kraft Sky Fold oyun parkı 5,999 TL

Kraft Juno i-Size travel sistem bebek arabası 17,999 TL

Evdemo Narten çalışma masası 4,599 TL

Evdemo Defne çalışma masası 3,499 TL

Evdemo Elmas raflı kahve köşesi 5,899 TL

Evdemo Tema 6 kapak 2 çekmeceli gardırop atlantik 6,899 TL

Evdemo Defne 3 kapaklı dolap 7,199 TL

Evdemo Defne vestiyer / portmanto 7,699 TL

Evdemo Eva 2 kapaklı erzak kiler dolabı 5,999 TL

Evdemo Kibrit 4 kapaklı metal ayakkabılık 2,149 TL

Kamp sandalyesi + katlanır masa seti 3'lü 2,999 TL

Lerato TG-2501 XXL kamp masası 1,449 TL

On Running 3WE10010818 kadın ayakkabı 10,499 TL

Alexander McQueen 553770-WIAIH-9061 kadın ayakkabı 24,999 TL

New Balance MR530SG kadın/erkek ayakkabı 6,499 TL

Skechers 52812-BBK erkek ayakkabı 3,999 TL

Puma 403619-02 kadın ayakkabı 5,999 TL

Adidas DB3021 kadın ayakkabı 5,499 TL

Columbia 2140371-010 erkek ayakkabı 5,999 TL

Vans VN0A3MIUNIJU1 kadın ayakkabı 2,799 TL

Armani Exchange XUX017-XCC68-K665 erkek ayakkabı 2,999 TL

Asics 1012B759-001 kadın ayakkabı 3,499 TL

Walke Syrex uygulama bağlantılı 2.0 hp masajlı manuel eğimli koşu bandı 18,499 TL

Walke Premium seri fold katlanabilir koşu bandı 14,249 TL

Walke Eva koşu bandı 11,299 TL

Walke Elite pilates ve titreşimli basen/karın/kol/bacak spor egzersiz aleti 4,499 TL

Walke Spade Pro kondisyon küreği 8,599 TL

Walke Healife spinning kondisyon bisikleti 5,999 TL

Walke Premium uzaktan kumandalı ısıtmalı ayak masaj aleti 4,749 TL

Walke sıcak kompres hava sıkıştırmalı mavi ve kırmızı ışık teknolojili el masaj aleti 2,599 TL

Bu içerik 3 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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