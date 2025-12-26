Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ŞOK'a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Aralık ŞOK market fırsatları yayınlandı! Yeni ŞOK aktüel avantajlarının yer aldığı ŞOK katalog yine her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu. ŞOK’ta bu hafta aradığınız pek çok üründe indirim var: ŞOK’ta hafta sonu indirimleri kapsamında ŞOK aktüel ürünler arasında oyuncaktan giyime kadar birçok seçenek yer alıyor. ŞOK’ta hafta sonu kampanyalarıyla birlikte alışveriş listenizi daha hesaplı şekilde tamamlamak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Bu hafta ŞOK markette giyimden teknolojiye geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor; uzaktan kumandalı arabalar, süper kahraman figürleri, puzzle ve yaratıcı setlerin yanında triko kazaklar, içi şardonlu sweatshirtler, şişme montlar ve termal içlikler kışa hazırlık yapmak isteyenler için raflarda yerini alıyor. The North Face mont ve yağmurluklar outdoor ürün arayanlara hitap ederken akıllı saat modelleri de teknolojiseverler için öne çıkıyor. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

ŞOK'a kutu oyunları geliyor!

 A101'e Columbia ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı modelleri geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

 Bugün BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

Bugün BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

4x4 uzaktan kumandalı araba 999 TL

ŞOK a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

  • 4x4 uzaktan kumandalı araba 999 TL
  • Uzaktan kumandalı duvara tırmanan araba 499 TL
  • Lale figürlü baloncuk makinesi 399 TL
  • Mini pelüş 319 TL
  • Spor model araba 79,95 TL
  • S4 tekli araba 69,95 TL
  • Batman figür 379 TL
  • Batman oto çekici 169 TL
  • Batman büyük yarış arabası 249 TL
  • Superman figür 379 TL
  • Lisanslı 100 parça puzzle 75 TL
  • Pilsan köprülü ray yol seti 399 TL
  • Barbie chelsea ve midilli atı tony 599 TL
  • Hot wheels kamyon / tır 299 TL
  • Matchbox sky busters hava araçları 179 TL
  • Takı tasarla hamur seti 199 TL
  • Jwin 32 tuşlu elektronik org 549 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bianco lucci kadın çizgili triko kazak 449 TL

ŞOK a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Bianco lucci kadın çizgili triko kazak 449 TL
  • Lepoar desenli triko kazak 449 TL
  • Kadın içi şardonlu sweatshirt 299 TL
  • Slazenger erkek şişme mont 1,299 TL
  • Slazenger kadın içi şardonlu sweatshirt 349 TL
  • Slazenger erkek içi şardonlu kapüşonlu sweatshirt 449 TL
  • Slazenger triko bere 139 TL
  • Kadın kadife tek alt 229 TL
  • Kadın desenli yumoş patik çorap 50 TL
  • Thermoform soft termal içlik üst 349 TL
  • Thermoform soft termal içlik alt 349 TL
  • Kapaklı çok amaçlı organizer kutu 100 TL
  • Kapaklı mega boy organizer kutu 149 TL
  • 4 bölmeli dolap düzenleyici 89,95 TL
  • 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 50 TL

Moda kategorisinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL

ŞOK a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL
  • Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL
  • Winex 2023 watch7 series 45 mm akıllı saat 839 TL

Sizin için seçtiğimiz indirimli akıllı saatler için buraya tıklayabilirsiniz.

The North Face insulated yağmurluk 4,999 TL

ŞOK a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • The North Face insulated yağmurluk 4,999 TL
  • The North Face bettaforca down mont 7,999 TL
  • The North Face hmlyn insulated mont 7,999 TL
  • The North Face sangro yağmurluk siyah. 4,999 TL

The North Face'in indirimli ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

 Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

 Philips tıraş makinesindeki indirim yarın yok!

Philips tıraş makinesindeki indirim yarın yok!

 Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

 CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel
İş birliği İçerikleri
Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı modelleri geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı modelleri geliyor!

Fiyatlar artmadan kahve stoklamanın tam zamanı!

Fiyatlar artmadan kahve stoklamanın tam zamanı!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Tchibo'daki indirimler yarın bitiyor!

Tchibo'daki indirimler yarın bitiyor!

Tchibo'daki indirimler yarın bitiyor!

Tchibo'daki indirimler yarın bitiyor!

Koltuk ve halılarınız hep ilk günkü gibi görünecek!

Koltuk ve halılarınız hep ilk günkü gibi görünecek!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

Stanley termos indirimleri için bugün son gün!

Gillette'ten erkeklere özel yıl sonu indirimi bugün bitiyor!

Gillette'ten erkeklere özel yıl sonu indirimi bugün bitiyor!

Fiyatı yükselmeden Helly Hansen polar fırsatını yakalayın!

Fiyatı yükselmeden Helly Hansen polar fırsatını yakalayın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimin son günü!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirim bugün bitiyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

Fiyatlar artmadan kahve stoklamanın tam zamanı!

Fiyatlar artmadan kahve stoklamanın tam zamanı!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

CAMPER botta kışa özel fiyat bugün bitecek!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Şirketini satan patron çalışanlara binlerce dolar dağıttı: Türkiye'de 678 asgari ücret ediyor

Şirketini satan patron çalışanlara binlerce dolar dağıttı!

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Brüksel Havalimanı'nda bu yıl grev nedeniyle 2 bin 395 uçuş iptal edildi

Beklenti fazla talep az: Taksicilerin zam talebi İBB'ye geldi!

Taksicilerin zam talebi İBB'ye geldi!

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var

Promosyon yarışı hızlandı, 60 bin liraya kadar çıkıyor! Tek şartı var

Bakan duyurdu: Yeni havalimanı geliyor, tarih belli oldu!

Yeni havalimanı geliyor, tarih belli oldu!

En ucuz konut kredileri belli oldu! İşte QNB, Akbank, Ziraat Bankası oranları...

En ucuz konut kredileri belli oldu! İşte QNB, Akbank, Ziraat Bankası oranları...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.