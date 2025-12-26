ŞOK'a The North Face montlar geliyor! 27 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK markette giyimden teknolojiye geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor; uzaktan kumandalı arabalar, süper kahraman figürleri, puzzle ve yaratıcı setlerin yanında triko kazaklar, içi şardonlu sweatshirtler, şişme montlar ve termal içlikler kışa hazırlık yapmak isteyenler için raflarda yerini alıyor. The North Face mont ve yağmurluklar outdoor ürün arayanlara hitap ederken akıllı saat modelleri de teknolojiseverler için öne çıkıyor. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

4x4 uzaktan kumandalı araba 999 TL

4x4 uzaktan kumandalı araba 999 TL

Uzaktan kumandalı duvara tırmanan araba 499 TL

Lale figürlü baloncuk makinesi 399 TL

Mini pelüş 319 TL

Spor model araba 79,95 TL

S4 tekli araba 69,95 TL

Batman figür 379 TL

Batman oto çekici 169 TL

Batman büyük yarış arabası 249 TL

Superman figür 379 TL

Lisanslı 100 parça puzzle 75 TL

Pilsan köprülü ray yol seti 399 TL

Barbie chelsea ve midilli atı tony 599 TL

Hot wheels kamyon / tır 299 TL

Matchbox sky busters hava araçları 179 TL

Takı tasarla hamur seti 199 TL

Jwin 32 tuşlu elektronik org 549 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bianco lucci kadın çizgili triko kazak 449 TL

Bianco lucci kadın çizgili triko kazak 449 TL

Lepoar desenli triko kazak 449 TL

Kadın içi şardonlu sweatshirt 299 TL

Slazenger erkek şişme mont 1,299 TL

Slazenger kadın içi şardonlu sweatshirt 349 TL

Slazenger erkek içi şardonlu kapüşonlu sweatshirt 449 TL

Slazenger triko bere 139 TL

Kadın kadife tek alt 229 TL

Kadın desenli yumoş patik çorap 50 TL

Thermoform soft termal içlik üst 349 TL

Thermoform soft termal içlik alt 349 TL

Kapaklı çok amaçlı organizer kutu 100 TL

Kapaklı mega boy organizer kutu 149 TL

4 bölmeli dolap düzenleyici 89,95 TL

12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 50 TL

Moda kategorisinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL

Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL

Winex t800 ultra 2023 akıllı saatler 599 TL

Winex 2023 watch7 series 45 mm akıllı saat 839 TL

Sizin için seçtiğimiz indirimli akıllı saatler için buraya tıklayabilirsiniz.

The North Face insulated yağmurluk 4,999 TL

The North Face insulated yağmurluk 4,999 TL

The North Face bettaforca down mont 7,999 TL

The North Face hmlyn insulated mont 7,999 TL

The North Face sangro yağmurluk siyah. 4,999 TL

The North Face'in indirimli ürünlerine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.