Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 9 Nisan 2026 A101 katalog yayınlandı!
  Ekonomi

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 9 Nisan 2026 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
A101 aktüel ürünlerin yer aldığı A101 katalog yayınlandı. A101 market raflarında uygun fiyatlarla yer alan beyaz eşyadan oyuncağa kadar birçok seçenekle A101 bu hafta da herkese hitap ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde ihtiyacınız olan her şeye kolayca ulaşmak, A101 online ve fiziksel mağazalarda geçerli olan a101 aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmamak için A101 katalog bu hafta listeye göz atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın!

A101’de bu hafta teknolojik ürünlerden bahçe bakım ekipmanlarına kadar oldukça geniş bir ürün çeşidi sizi bekliyor. Öne çıkanlar arasında Realme C61 cep telefonu, Goodwest ankastre set ve Flavel beyaz eşyalar yer alırken ev işlerini kolaylaştıracak Sinbo dikey süpürge, Homend doğrayıcı ve Kiwi halı yıkama makinesi gibi ürünler de raflarda yerini alıyor. Bahçe sezonunu açanlar için çim biçme makinesi, çapa motoru ve çeşitli saksı modelleri sunulurken bebekler için ana kucağından eğitici lazımlığa, ulaşımda ise Volta elektrikli motor ve bisiklet seçenekleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

ŞOK'a Xbox Series S Oyun Konsolu geliyor!

BİM'e aksiyon kamerası geliyor!

ŞOK'a LG televizyon geliyor!

7 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Hi-level hl55qmn252sc-s 55" frameless uhd qled webos tv 18,499 TL

  • Hi-level hl55qmn252sc-s 55" frameless uhd qled webos tv 18,499 TL
  • Toshiba 55uv2363dt/55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL
  • Onvo 43vq80f2fa 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 11,799 TL
  • Onvo 32vq80f2ha 32" frameless hd whale os 10 qled tv 6,999 TL

  • Realme c61 6/128 gb cep telefonu 7,999 TL
  • Hilfe akım korumalı usb'li priz çoklayıcı 429 TL
  • Piranha 9973 dijital göstergeli kablosuz anc kulak içi kulaklık 549 TL
  • General home bluetooth yd-202 yuvarlak hoparlör 549 TL
  • Piranha 7656 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 249 TL
  • Piranha şarjlı led ışık 349 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

  • Gw 2013 s ocak, Gw 2014 s turbo cam fırın, Gw 2012 s davlumbaz 9,999 TL
  • Flavel flv 810 cm çamaşır makinesi 14,499 TL
  • Flavel flv 80 km çamaşır kurutma makinesi 14,599 TL
  • Flavel flv 5001 bm 5 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL

  • Homend robochop cam doğrayıcı 1,499 TL
  • Sinbo sk-8031 inox kablosuz su ısıtıcı 699 TL
  • Sinbo ssm-2590 ızgara & tost makinesi 1,699 TL
  • Aprilla avc-4034 şarjlı el süpürgesi 549 TL
  • Onvo ovmc 1200 erkek bakım seti 1,099 TL
  • Sinbo stm 5840 elektrikli çay makinesi 999 TL
  • Schafer chef mix mega blender set 2,499 TL
  • Kiwi kcc 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL
  • Sinbo svc-8636 bldc kablosuz dikey şarjlı süpürge 3,799 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL
  • Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL
  • Revolt rc3 plus 50 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
  • Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
  • Volta vb3 elektrikli bisiklet 19,990 TL
  • Volta vb1 neo katlanabilir elektrikli bisiklet 19,990 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Plastik koltuk 219 TL
  • Dora rattan koltuk 479 TL
  • Rattan örgü sehpa 219 TL
  • King plastik koltuk 299 TL
  • Elit plastik tabure 149 TL
  • Nergiz saksı 6 l 129 TL
  • Nergiz saksı 9,5 l 179 TL
  • Fil modelli çiçek sulama kabı 75 TL
  • Kiwi kghs-411 bahçe hortum seti 269 TL
  • Kiwi kghs-430e hortum makarası 699 TL
  • Yasemin saksı no 2 14,50 TL
  • Yasemin saksı no 3 22,50 TL
  • Yasemin saksı no 4 32,50 TL
  • Yasemin saksı no 5 49,50 TL
  • Yasemin saksı no 6 64,50 TL
  • Orkide saksı 1,6 l 39,50 TL
  • Polo katlanabilir ayaklı saksı 2,2 l 69,50 TL
  • Polo katlanabilir ayaklı saksı 3,6 l 95 TL
  • Polo katlanabilir ayaklı saksı 6,5 l 135 TL

  • Kiwi elektrikli çim biçme makinesi 2,799 TL
  • Kiwi geri vitesli benzinli çapa motoru 18,990 TL
  • Kiwi misinalı yan kesme 999 TL
  • Kiwi kghs-422 makaralı hortum seti 2,899 TL
  • Kiwi kgmt-751 benzinli çapa makinesi 7,999 TL
  • Kiwi benzinli ağaç kesme motoru 3,299 TL
  • Kiwi kggt-675 benzinli tırpan 3,999 TL
  • Kiwi şarjlı havuz temizleme makinesi 9,999 TL
  • Kiwi şarjlı testere 1,549 TL
  • Kiwi kggt-625 şarjlı çit/çim kesme makinesi 1,049 TL
  • Pırıl pırıl mucize köpük temizleyici 129 TL
  • Pırıl pırıl mucize temizleme pastası 99 TL
  • Kiwi kgsw-7402 el testeresi 329 TL
  • Kiwi pp-9519 polisaj makinesi 999 TL
  • 12 gözlü slim organizer 149 TL
  • 14" takım çantası 219 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

  • Pierre cardin göğüs pompası 1,099 TL
  • Piranha 9927 bebek ip kamera 1,099 TL
  • Kiwi baby kbaby-92 sıcaklık ve nem ölçer 239 TL
  • Kiwi baby kbaby-71 ana kucağı 4,399 TL
  • Mama sandalyesi 599 TL
  • Fisher-price sesli ve ışıklı eğitici lazımlık 619 TL
  • Pipetli cam bardak 49,50 TL
  • Dökülmeyen çocuk çerezliği 64,50 TL
  • Hascevher mini buharlı metal tencere 499 TL
  • Kase seti 4'lü 39,50 TL
  • Fil mama tabağı 29,50 TL
  • Dökülmeyen mama tabağı 139 TL
  • Çocuk çatal kaşık seti 2'li 54,50 TL
  • Katlanır küvet 599 TL
  • Şeffaf kova 99,50 TL
  • Şeffaf maşrapa 24,50 TL
  • Ventuzlu depolama filesi 69,50 TL
  • Çocuk klozet adaptörü 89,50 TL
  • Bebek fermuarlı tekli tulum 249 TL
  • Bebek müslin battaniye 149 TL
  • Bebek ağız mendili 5'li 99,50 TL
  • Bebek puset sinekliği 129 TL
  • Sleepy yenidoğan ıslak havlu 3x40 adet 99,50 TL
  • Bebek mama önlüğü 2'li 109 TL
  • Pierre cardin elegans izotermik çanta 349 TL
  • Bebek yastığı 149 TL
  • Kanz bebek lastikli penye çarşaf 199 TL
  • Bebek kundak banyo havlusu 179 TL
  • Bebek soket çorap 3'lü 39,50 TL
  • Bebek müslin fular önlük 79,50 TL
  • Duru granül matik sabun 1 kg 175 TL

Sizin için bebek ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Paşabahçe azur su bardağı 24,50 TL
  • Paşabahçe azur meşrubat bardağı 29,50 TL
  • Paşabahçe elips kavanoz 79,50 TL
  • Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 125 TL
  • Desenli cam tepsi 109 TL
  • Cam kek fanusu 249 TL
  • Borosilikat kupa 69,50 TL
  • Ahşap kapaklı karaf 109 TL
  • Mini metal el aletleri 44,50 TL
  • Ahşap servis gereçleri 29,50 TL
  • Eğimli kavanoz seti 4'lü 99,50 TL
  • Cam motivasyon matarası 49,50 TL
  • Cam yağlık 49,50 TL
  • Oval tepsi 64,50 TL
  • Desenli mutfak makası 59,50 TL
  • Metal süzgeç renkli 99,50 TL
  • Ofis bayrağı raflı çalışma masası 2,299 TL
  • Karizma file çalışma koltuğu 2,499 TL
  • Sünger hazneli sıvı sabunluk 109 TL
  • Saklama kabı seti 4'lü 99,50 TL

  • Promer lux ütü masası 1,349 TL
  • Mini ütü masası 299 TL
  • Promer lux kanatlı kurutmalık 729 TL
  • Jüt görünümlü dokuma halı 80x200 cm 799 TL
  • Jüt görünümlü dokuma halı 100x100 cm 499 TL
  • Punch kırlent kılıfı 149 TL
  • Kanz kadın avokado modelli terlik 129 TL
  • Kanz kız çocuk terlik 129 TL
  • Kartopu kristal yumak 2'li 74,50 TL
  • Kartopu gonca bebe batik yumak 2'li 99,50 TL
  • Erkek boxer 79,50 TL
  • Taşlı figürlü anahtarlık 69,50 TL
  • Stantlı sıvı sabunluk seti 2'li 339 TL
  • Mekik ve egzersiz aleti 1,099 TL
  • Barfiks kapı barı 389 TL
  • Çok fonksiyonlu kapı barı 549 TL
  • İnci diş fırçalık 2'li 34,50 TL
  • Çamaşır sepeti 32 l 169 TL
  • Kirli çamaşır sepeti 50 l 289 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

  • 26 jant ön sepetli bisiklet 7,899 TL
  • Katlanabilir oyun matı 949 TL
  • Oyuncak tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 229 TL
  • Oyuncak çıngıraklı top 99,50 TL
  • Smartland oyuncak çıngıraklı araba 129 TL
  • Oyuncak atlı karınca bebek oyuncağı 199 TL
  • Oyuncak pilli gitar 319 TL
  • Oyuncak telefon 135 TL
  • Sesli ve ışıklı çıngırak 179 TL
  • Oyuncak top yuvarlama kulesi 219 TL
  • Oyuncak dönen kule 369 TL
  • Oyuncak ksilofonlu bultak araba 279 TL
  • Oyuncak vosvos bultak 149 TL
  • Kurmalı banyo oyuncağı 109 TL
  • Ev kumbara 209 TL
  • Tombul küçük atv 499 TL
  • Çok amaçlı saklama kabı 15 l 169 TL
  • Smartland fileli bultak kare 129 TL
  • Tekerlekli katlanabilir kapaklı kutu 30 l 379 TL
  • Fisher-price boyama kitabı 39,50 TL
  • Çocuk akademi ce-eee ben kimim? pop up kitap 89,50 TL
  • Çocuk akademi leyla hikaye kitapları 39,50 TL
  • Çocuk akademi mıknatıslı yapbozlar 189 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 4 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
