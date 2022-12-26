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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaşlardaki vergi yükü ile ilgili düğmeye basıldı! 2 bin 250 lira…

26.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin artışı ile birlikte çalışanları ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Milyonlarca çalışanın vergi tarifesi değişiyor. SGK ve Bağ-Kur’lu çalışanların vergi dilimlerine yönelik çalışma başlatan Bakanlık, maaşların vergi kesintisi nedeniyle her ay giderek azalmasının önüne geçecek. İşte maaşlardaki gelir vergisi ile ilgili herkesin merak ettiği o çalışmanın detayları…

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaşlardaki vergi yükü ile ilgili düğmeye basıldı! 2 bin 250 lira…

Maaşlardaki vergi yükü ile ilgili düğmeye basıldı. İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı. Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini, alım gücünü aşındırması önlenecek.

2.550 LİRA CEPTE KALACAK

Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2.800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 200 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor. Sabah gazetesinin haberine göre; Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor. Bugün itibarıyla vergi dilimi kesintisi 2.550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2.550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.

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DÜZENLEME GELMEZSE EN FAZLA VERGİ YÜZDE 40 OLACAK

Gelecek yıla ilişkin gelir vergisi dilimleri Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra netleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını (yüzde 122.93) alt ve üst sınır olarak indirme, artırma yetkisi bulunuyor. Yetki kullanmaması durumunda oluşacak yeni vergi dilimlerine göre birinci dilimde 71 bin 337 liraya kadar alınan vergi yüzde 15, ikinci dilim 156 bin 61 liraya kadar alınan vergi yüzde 20 olacak, üçüncü dilimde 378 bin 981 liraya kadar alınan vergi yüzde 27 olacak. Dördüncü dilim 1 milyon 961 bin liraya kadar alınan vergi yüzde 35, beşinci dilim de 1 milyon 961 bin lira üstü alınan vergi yüzde 40 gerçekleşecek.

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ÜCRETLİLER İÇİN MEVCUT GELİR VERGİSİ TARİFESİ

32 bin liraya kadar yüzde 15

70 bin liranın 32 bin lirası için 4 bin 800 lira, fazlası için yüzde 20

170 bin liranın 70 bin lirası için 12 bin 400 lira, fazlası için yüzde 27

880 bin liranın 170 bin lirası için 39 bin 400 lira, fazlası için yüzde 35

880 bin liradan fazlasının 880 bin lirası için 287.900 lira fazlası için yüzde 40

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asgari ücret Gelir Vergisi maaş

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