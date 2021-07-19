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Çocuk sahibi olanlar bu haklarını bilmiyor! Devletten 232 TL'lik desteği almak için...

19.07.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın istihdamının artışı, kadın çalışanların anne olduktan sonra iş yaşantısında karşılaştığı zorlukları da beraberinde getirdi. Doğum izni, süt izni gibi annenin çocuğuna vakit ayırması gereken durumlar özel sektörde ücretsiz izne tabi olunca, devlet hem işverenin hem de çalışanın mağduriyetini gidermek adına türlü ödenekler sunmaya başladı.

Çocuk sahibi olanlar bu haklarını bilmiyor! Devletten 232 TL'lik desteği almak için...

Doğum yapan annelere ve eşlerine destek olmak amacı ile verilen yardımlardan biri de süt parası, bir diğer adı ile emzirme ödeneği oldu. Bu desteğin bilinir hale gelmesi ile süt parasının kimlere verildiği ve gerekli şartların ne olduğu, internette en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Biz de bu konuyu sizler için araştırdık. İşte detaylar!

SÜT PARASI (EMZİRME ÖDENEĞİ) NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Süt parası, sigortalı çalışan kadınların doğum yapması halinde kendisine; çalışmayan kadınların doğum yapması halinde ise sigortalı çalışan eşine ödenen paradır. Bu ödenek 2021 yılı için 232 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeler, aksi bir talep yoksa PTT üzerinden sigortalı kişi adına yapılır.

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Süt parasından yalnızca 4A ve 4B kapsamında çalışan kadınlar veya çalışmayan kadınların 4A ve 4B kapsamında çalışan eşleri yararlanabilir. 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarına ödemeler Emekli Sandığı tarafından yapıldığından, bu ödenekten yararlanmaları mümkün değildir.

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EMZİRME ÖDENEĞİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Süt parası ya da emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar;

4A kapsamında sigortalı olarak çalışan kadının veya çalışmayan kadının 4A kapsamında sigortalı olarak çalışan eşinin, doğumdan önceki 15 ay içerisinde en az 20 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekir.

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4B kapsamında sigortalı olarak çalışan kadının veya çalışmayan kadının 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan eşinin, doğumdan önceki 15 ay içerisinde en az 20 günlük priminin ödenmesi, ilave olarak genel sağlık sigortası primi dahil, hiçbir ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekir.

Doğumun canlı gerçekleşmiş olması ve başvuru zamanına kadar bebeğin yaşaması şarttır.

Süt parası doğumun gerçekleştiği günden itibaren 5 yıl süre içerisinde geçerlidir. 5 yıldan sonra hak düşmektedir.

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EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR? HANGİ BEGELER GEREKLİDİR?

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için başvuru şartı kaldırılmıştır. Sistemde görülebilen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak kişilerin adına yatırılır.

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