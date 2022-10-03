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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 3 Ekim 2022 Pazartesi euro ve dolar alış satış fiyatı!

03.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum 3 Ekim 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta 18,56 Türk Lirasını gören USD tarihi zirveyi yenilemişti. Birçok vatandaş konuya ilişkin ayrıntılar için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi günü güncel dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 3 Ekim 2022 Pazartesi euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı 3 Ekim Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 3 Ekim 2022 Pazartesi günü internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, euro ne kadar oldu? 3 Ekim 2022 Pazartesi günü dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5527 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5393 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5662 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL yeni haftaya 18,54 ile başladı.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,41'lik artışla yapan euro 18,1746 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1380 TL alış fiyatından, 18,2113 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Türk lirası dolar dolar kuru dolar tl euro tl
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