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Enflasyon verileri açıklandı, ocak ayı kira artış oranı belli oldu

03.01.2024 10:32 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yılın son enflasyon rakamlarındayken TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı! Aralık ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ocak ayında yapılacak artış ne kadar olacak?

Enflasyon verileri açıklandı, ocak ayı kira artış oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. 6 aylık memur enflasyon farkı ve emekli maaşı zammı oranlarını belirleyecek veri bugün açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda 64,77 seviyesine yükseldi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ocak ayı kira artış oranı da belli oldu.

Ocak ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınırken hükümet tarafından getirilen yüzde 25'lik kira zammı sınırlandırması uygulaması devam ediyor.

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SINIRLAMA NE KADAR SÜRECEK?

Sınırlama, yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

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İŞYERİ KİRALARI İÇİN SINIR BULUNMUYOR

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayı kira artış oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi. Böylece kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 53,86 olarak uygulayacak.

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