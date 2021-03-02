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İşte gram altının son fiyatı! Kapalıçarşı'da 2 Mart altının kapanış fiyatları ne oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2021 18:09 | Son Güncelleme

Dün ons altına paralel değer kaybeden gram altın yeni güne 404 lira seviyelerinde başlamıştı. Gün sonunda küresel altın fiyatlarından etkilenen gram altının, Kapalıçarşı'da kapanış fiyatı 407 seviyelerinde oldu.

İşte gram altının son fiyatı! Kapalıçarşı'da 2 Mart altının kapanış fiyatları ne oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,50 lira oldu. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın ise yükselişini sürdürdü.

2 MART KAPALIÇARŞI KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 407,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,50 liradan,

2 bin 684 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 705 liradan,

371,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373,50 liradan,

2 bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 643 liradan,

Bin 311 liradan alınan Yarım Ziynet bin 321 liradan,

656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satıldı.

İHA

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