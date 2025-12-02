FİNANS

İTO duyurdu: Fiyatı en çok artan ve azalanlar belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) İstanbul'da kasımdaki fiyat artışları ve azalışları ile ilgili açıklama geldi. İstanbul'da kasımda fiyatı en çok artan ürün sinema ve tiyatro bileti, en çok düşen ürün ise karnabahar oldu. İşte fiyatı en çok artan ve en çok azalan diğer ürünler...

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 178'inin fiyatında artış izlenirken, 57 ürünün fiyatı azaldı.

GEÇEN AY FİYATI EN FAZLA ARTAN: SİNEMA VE TİYATRO BİLETİ

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu. Bunu yüzde 10,57 ile mercimek, yüzde 8,70 ile margarin, yüzde 8,47 ile fındık ezmesi, yüzde 7,87 ile kuru fasulye, yüzde 7,62 ile gofret ve yüzde 6,91 ile portakal izledi.

İTO duyurdu: Fiyatı en çok artan ve azalanlar belli oldu 1

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 6,74 ile oyuncak, yüzde 6,70 ile zeytinyağı, yüzde 6,70 ile paketli toz tatlılar, yüzde 6,57 ile reçel ve yüzde 6,49 ile pirinç oldu.

Geçen ay fiyatlar konserve mısırında yüzde 6,18, şampuanda yüzde 5,83, dondurulmuş börekte yüzde 5,48 ve nohutta yüzde 5,13 arttı.

GEÇEN AY FİYATI EN ÇOK AZALAN: KARNABAHAR

Kasımda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 45,91 ile karnabahar oldu. Onu yüzde 26,67 ile kıvırcık salata, yüzde 20,35 ile taze fasulye, yüzde 17,02 ile uçak biletleri, yüzde 15,92 ile pırasa, yüzde 13,25 ile ıspanak, yüzde 13,21 ile limon ve yüzde 11,84 ile dolmalık biber sofra malzemeleri izledi.

İTO duyurdu: Fiyatı en çok artan ve azalanlar belli oldu 2

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 11,52 ile mandalina, yüzde 10,21 ile erkek mont, yüzde 9,65 ile erkek kazak, yüzde 9,47 ile salatalık, yüzde 8,24 ile havuç, yüzde 7,85 ile üzüm, yüzde 5,58 ile muz ve yüzde 4,64 ile sivri biber oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Karnabahar Tiyatro sinema bilet ito
