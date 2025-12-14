FİNANS

Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak! Bakan duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin yeni personel alınacağını açıkladı. Göktaş, doğum izninin artırılması konusu ile ilgili de mesaj verdi.

DOĞUM İZNİNİN 16 HAFTADAN 24 HAFTAYA YÜKSELTİLMESİ

Bakan Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine ise Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

"3 BİN YENİ PERSONEL ALIMIMIZ OLACAK"

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.
