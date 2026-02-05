Kredi kartı limitinde BDDK kararının detayını verdi 'Bankalara büyük görev düşüyor'

BDDK'nın kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemesi gündem olmuştu. Son gelişmeye göre; eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyeceği öğrenilmişti.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNE DÜZENLEME

BDDK'nın yeni kart limiti düzenlemeleri duyurulmuştu. Buna göre; kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılması kararlaştırılmıştı. İlk aşamada düşük kredi kartı limitine sahip dar ve orta gelirli müşterilerin mevcut limitleri korunacağı, diğer müşterilerin ise aktif olarak kullanmadıkları yüksek kredi kartı limitlerinin, gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirileceği belirtilmişti. Sonrasında BDDK'dan yapılan açıklamada "Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINA İSTİSNA

Son olarak ise BDDK'nın, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdiğinin öğrenilmişti. Bankalara gönderilen yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendiği aktarılmıştı. Bu gelişmenin ardından TGRT Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kredi kartı limitleri düşürülüyor

"Özellikle orta gelirli, orta alt vatandaş belki 400 binin üzerinde limiti var ama diyor ki yani ben bunu tutuyorum harcamıyorum zaten gelirim harcamaya da çok müsait değil ama ne olur ne olmaz çocuğumun okul taksitini ödüyorum, sağlık harcamaları çıkabilir, kötü bir gün geçirebilirim, o nedenle niye bunu kısıyor BDDK, bizim suçumuz ne, düzenli de ödüyorsak limitim orada dursun... Şimdi bu eleştirilere cevaben, kamuoyunun bu eleştirisine cevaben BDDK dedi ki tamam önemli harcamalar olan eğitim ve sağlık tarafını ben ne yapacağım, limit budamadan muaf tutacağım, yani buralarda limit kısıntısına gitmeyeceğim.

Kredi Kartı Limit Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Olumlu Karşılıyorum Olumsuz Buluyorum Kararsızım Bu Düzenlemenin Faydası Olacak Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN"

Şimdi o zaman orada şu soru gündeme geliyor; peki bu nasıl yapılacak teknik olarak, nasıl anlayacak? Ben o konuda bir araştırma yaptım. Bu teknik olarak mümkün. Mesela bir banka var şu an Türkiye'de bunu yapan. Bir size verdiği normal limiti var, bir de diyor ki sadece sağlık harcamalarında kullanabileceğin bir limit var diyor. Peki, onu nasıl yapıyor? Anladığım kadarıyla teknik MCC adı verilen yani üye iş yeri kodu adı verilen bir sistem var. Her iş yerinin bir kodu var. Dolayısıyla siz gidip bir iş yerinde post cihazına ödeme yaptığınızda post cihazı o ilgili işletmenin hangi sektörde olduğunu biliyor. Muhtemelen bu kodlar işte birtakım yazılımlar, algoritmalar geliştirecek bankalar, işte o 3 aylık süreyi o nedenle veriyorlar bankalara, ayarlayın, altyapıyı hazırlayın, ona göre işte bir şekilde eğitim, sağlık farklı olacak. Ya anında ödeme olacak limitten düşmeyecek, veya şu da olabilir; bazı durumlarda ödemeyi yaparsınız, limitten düşüyor olsa da bunu siz bankaya söylersiniz, banka kendi tarayarak o limiti düşürebilir veya belge beyan etmek zorunda kalabilirsiniz.

"BANKALARA ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Tabii bunlar hepsi işlem maliyeti ama benim anladığım kadarıyla biraz araştırma yaptığım kadarıyla çok böyle sistemsel olarak yapılamayacak bir şey değil. Bankaların işi çok zorlaştı bence burada. Bankalara çok büyük görev düşüyor.

Şimdi tabii şu soru gündeme geldi. Yani acaba BDDK'nın attığı bu adım ne kadar faydalı bir adım, ne kadar sonuç alınabilecek bir adım? Bu geri adım olarak okudu piyasa bunu. Yani burada geri adım attı ama acaba tamamen bütün düzenlemelerde de geri adım olur mu gibi tartışmalar var. İzleyip göreceğiz süreci tabii.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMANDAN İTİBAREN OLACAK?

Bir kere önce bankalar bir uyumlanma süreci var, 3 aylık sürede bunu hazırlayacaklar. En erken şu an için uygulamaya geçmesi 3 ay sonrası için olacak. Önce bankalar altyapıyı düzenledikten sonra uygulamaya başlanacak. Limit kısılma. Bir de bu işin şu boyutu var; kredi kart limitlerini bundan sonra bankaya gittiğinizde 2027 Ocak itibarıyla gelir beyanıyla alabileceksiniz. Öyle bankaya bir mesaj atarak banka size limit vermeyecek. Diyecek ki bana gelirini beyan et. Belge vermek zorunda kalacaksınız. İşte bu altyapıları belgeleri elle götürmek değil de dijital ortamda bankaya rahat bir şekilde ulaştırabileceğiniz bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Asıl o zaman bence piyasa çok karışacak 2027 Ocak itibarıyla.

"BİR YERDEN BAŞLAMAK GEREKİR"

Ben BDDK'yı da anlıyorum. Bir taraftan bu tarz adımların yapılamaz, edilemez diye geciktirilmesi de doğru değil. Bir yerden başlamak da gerekir ama sistemde hani böyle zorluk çıkaracak taraflara zaman tanıyarak bu uygulamaları hayata geçirmek mantıklı. O açıdan hani bu eğitim ve sağlık alanında gelen bu muafiyet bence çok olumlu oldu diyebilirim aslında"