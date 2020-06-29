Kredi yapılandırması olacak mı? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması

Kredi faizlerinin düşmesinin ardından vatandaşlar kredi yapılandırması konusunda araştırmalara başladı. Koronavirüs pandemisi öncesinde yüksek faiz oranlarıyla kredi kulanan vatandaşlar, kredi faizlerinin düşmesinin ardından bankalardan yapılandırma istiyot ancak yapılan görüşmelerde bankalardan red cevabı alan vatandaşlar, kredi yapılandırması için ne yapmaları gerektiği sorusuna yanıt arıyor. İşte "Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması yapıyor mu?" ve "Kredi yapılandırması olacak mı?" sorusunun yanıtı ve kredi yapılandırması hakkında detaylar...

Kredi yapılandırması için dava yolu açık

Bilindiği üzere tüketici mahkemeleri vatandaşların aldıkları hizmet sonrasında haklarını korumayı amaçlıyor. Bankalardan yüksek faizle çekilen krediler için hazırlanan sözleşmelerde, gelecekte faizlerin yükselişi ve düşüşünün kullanıcıları etkilemeyeceğine dair ibare bulunsa da, buna karşı mahkeme yoluna gitmek mümkün.

Tüketiciler bu noktada konuyu mahkemeye taşıyarak kredinin yeni faiz oranları üzerinden yapılandırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilirler. 6502 sayılı kanunun 39/4 maddesi delaletiyle Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 12/1-a bendi uyarınca kredi faiz oranında değişiklik yeniden finansmanı gerektirir. Bankaların konut kredilerini yapılandırmaması, hâkim durumun kötüye kullanılmasıdır. 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında, tüketici mahkemesi olayın hâkim durumun kötüye kullanılması olup olmadığını bilirkişiye tespit ettirebilir. Siz de böylece ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı bu dava yoluyla bankanızdan talep edebilirsiniz.