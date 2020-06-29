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Kredi yapılandırması olacak mı? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kredi yapılandırması bekleyen vatandaşların sayısı artıyor. Geçmiş dönemlerde yüksek faiz oranlarıyla kredi çeken vatandaşlar, kredi faizlerinin düşmesinin ardından kredi yapılandırması konusunda araştırmalarına başladı. "Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması yapıyor mu?" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bankalarla konuyu görüştüklerinde red cevabı alıyor. "Kredi yapılandırması olacak mı?" sorusunun yanıtı ve kredi yapılandırması hakkında detayları sizin için derledik.

Kredi yapılandırması olacak mı? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması

Kredi faizlerinin düşmesinin ardından vatandaşlar kredi yapılandırması konusunda araştırmalara başladı. Koronavirüs pandemisi öncesinde yüksek faiz oranlarıyla kredi kulanan vatandaşlar, kredi faizlerinin düşmesinin ardından bankalardan yapılandırma istiyot ancak yapılan görüşmelerde bankalardan red cevabı alan vatandaşlar, kredi yapılandırması için ne yapmaları gerektiği sorusuna yanıt arıyor. İşte "Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kredi yapılandırması yapıyor mu?" ve "Kredi yapılandırması olacak mı?" sorusunun yanıtı ve kredi yapılandırması hakkında detaylar...

Kredi yapılandırması için dava yolu açık

Bilindiği üzere tüketici mahkemeleri vatandaşların aldıkları hizmet sonrasında haklarını korumayı amaçlıyor. Bankalardan yüksek faizle çekilen krediler için hazırlanan sözleşmelerde, gelecekte faizlerin yükselişi ve düşüşünün kullanıcıları etkilemeyeceğine dair ibare bulunsa da, buna karşı mahkeme yoluna gitmek mümkün.

Tüketiciler bu noktada konuyu mahkemeye taşıyarak kredinin yeni faiz oranları üzerinden yapılandırılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilirler. 6502 sayılı kanunun 39/4 maddesi delaletiyle Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nin 12/1-a bendi uyarınca kredi faiz oranında değişiklik yeniden finansmanı gerektirir. Bankaların konut kredilerini yapılandırmaması, hâkim durumun kötüye kullanılmasıdır. 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında, tüketici mahkemesi olayın hâkim durumun kötüye kullanılması olup olmadığını bilirkişiye tespit ettirebilir. Siz de böylece ödediğiniz bedelle krediniz yapılandırılsaydı ödeyeceğiniz bedel arasındaki farkı bu dava yoluyla bankanızdan talep edebilirsiniz.

Dava yolunda kredi tarihinin bir önemi yok

Kredi faizleri konusunda çözüm bulamamanız gibi bir durum yok. Çünkü kredi kullandığınız tarih bu noktada önemli değil. İster yakın, ister uzak bir tarih olsun, kredi yapılandırması isteyebilirsiniz.

Bankaların konut kredilerini yapılandırmaması hakim durumun kötüye kullanılmasıdır ve 4054 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında, tüketici mahkemesi bu durumu bilirkişiye tespit ettirebilir.

Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Üst limit 750 bin TL

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredi için yaptıkları ortak açıklamada; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandıracağını duyurdu. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

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