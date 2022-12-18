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Milyonlarca EYT'nin aklındaki soru! Kıdem tazminatı hesaplamasını canlı yayında örnekle anlattı: Taksitsiz, nakit alınabiliyor

18.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde soru işaretlerinin tamamıyla netliğe kavuşması için vatandaşlar ocak ayında düzenlemenin Mecliste geçmesini bekliyor. EYT'lilerin birçoğu çalıştığı için işyerinden ne kadar tazminat alacakları merak edilenler arasında yer alıyor. Kıdem tazminatını belirleyen şeyin brüt ücret olduğu belirtilirken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığında farklı farklı çalışanların SGK'ye gitmesi gerektiği ifade ediliyor. İşte EYT'de merak edilen soruların yanıtları...

Milyonlarca EYT'nin aklındaki soru! Kıdem tazminatı hesaplamasını canlı yayında örnekle anlattı: Taksitsiz, nakit alınabiliyor

EYT düğümünün çözülmesi için milyonların gözü kulağı Mecliste olacak. Süreç işlemeye devam ederken çalışanlar çoğunlukta olduğu için işyerlerinden ne kadar tazminat alacakları yanıtı aranan sorulardan biri oldu. Yapılan hesaplamalara göre 12 yıldır 12 bin TL brüt ücretle çalışan bir işçinin yılda 2 bayram ikramiyesi aldığında ikramiyesi 12'ye bölünerek ortaya çıkan rakam brüt ücrete eklendiğinde 14 bin TL ediyor ve bu da çalışılan yılla çarpıldığında 168 bin TL ediyor. Bu rakamdan damga vergisi düşüldüğünde geriye kalan parayı EYT'li taksit olmadan nakit alabiliyor.

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EYT'Lİ İÇİN TAZMİNAT HESAPLAMASI

EYT'yle ilgili sorular merak edilirken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuyu bir örneklendirmeyle anlattı. ATV'ye açıklamalarda bulunan Erdem, EYT'linin alacağı tazminatla ilgili örneği şöyle anlattı:

"Bu işçi kardeşimizin brüt ücreti 12 bin TL olsun. Bu işçi kardeşimiz de yılda 2 tane bayram ikramiyesi alıyor olsun. 2 maaş 24 bin TL ediyor. 12 yıldır çalışıyor olsun. İkramiyeyi 12'ye bölüyoruz, aylık 2 bin TL düşüyor. Bunu da brüt ücrete eklediğimizde 14 bin TL'ye çıkıyor. Tazminat da, 14 bini çalışılan yılla çarpıyoruz ve 168 bin TL."

TAZMİNATTAN DAMGA VERGİSİ DÜŞÜLÜYOR

Ancak 168 bin TL'nin tamamı EYT'linin eline geçmiyor. Bu rakamdan 1275 TL damga vergisi düşülüyor. Geri kalan para ise hiçbir taksit olmadan nakit şekilde alınabiliyor.

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PRİM KOŞULU

Öte yandan SSK'lı çalışanlar için kadınlarda 20 yıl 5 bin prim, erkeklerde ise 25 yıl 5 bin prim koşulu bulunuyor. Emekli Sandığında ise kadında 7200, erkekte de 9 bin gün prim emeklilik için yeterli oluyor.

Erdem, bu 3 kurumda farklı farklı çalışanlar için SGK'ye gidip hizmetlerini birleştirmeleri gerektiğini söylüyor.

AKILLARDAKİ SORU: EYT'DE 1999 DAHİL Mİ?

EYT'de üzerinde çalışılan bir diğer konu ise EYT'yi gün, hafta, ayla kaçıranlar. 1999'da deprem olması ve sigortasız çalışılması "EYT 1999 yılını kapsar mı" sorusunu gündeme getirdi. Bu konunun açıklığa kavuşması için önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalar merakla takip ediliyor.

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