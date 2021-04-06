Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?

Öncelikle en sık karşılaşılan “oltalama (phishing)” yöntemini açıklayalım;

E-postanıza bir mail geliyor, başlığında “Turk Telecom borcunuz gecikmeye düştü” yazıyor. Sizin de elbet acaba bir şey ters mi gitti ödenmedi mi diye ilginizi çekiyor ve maili şöyle bir okuyup, linke basıyorsunuz. İşte hackerlar bilgisayarınıza girdi bile. Linke tıkladığınızda bilgisayarınıza küçük bir dosya iniyor, birkaç kilobyte’lık olan bu dosyanın indiğini fark etmiyorsunuz bile. Otomatik olarak bilgisayarınızı ele geçiriyor ve önemli dosyalarınız bir anda şifreleniyor. Bu şifreyi çözmek ise neredeyse imkansız. Bu aşamadan sonra fidyeciler devreye giriyor ve sizden şifreyi çözmek için para istiyorlar. Ödemeler Bitcoin ile yapılıyor, yani takip edilemiyor. Parayı göndermemeniz halinde ise işiniz çok zor.

Peki bunu nasıl engelleyebiliriz?

1- Mutlaka anti-virüs kullanın. Özellikle yapay zekadan da destek alan anti-virüs yazılımları, siz linke tıklasanız bile zararlı dosyanın bilgisayarınıza indirilmesini engelliyor. Elbet bu yazılımları güncel tutmak ve sık sık yazılımlara bilgisayarınızı taratmak gerekiyor. Bu tip yazılımların arkasında yoğun Ar-Ge çalışmaları ve harcanan milyonlarca dolar olduğu için güvenle kullanabilirsiniz.

2- Gönderilen mail adreslerini mutlaka kontrol edin. Örneğin bir iletişim operatöründen faturanız gelecekse bu fatura@vodafone.com.tr gibi bir mailden gelir, fatura@fatura.vodafone.biz diye bir adresten gelmez. Şüphelendiğiniz adreslerden gelen mailleri hemen silin.

3- İşletim sistemlerinizi güncel tutun. Hepimiz bu güncellemeyi sürekli erteliyoruz, saatler sürüyor olması, yüklü dosya indirilmesi gerekmesinden dolayı üşeniyoruz fakat işletim sistemleri ister Microsoft olsun ister IOS olsun kendi açıklarını sürekli yaptıkları çalışmalar ile kapıyor ve güncellemeler ile hackerlığın önüne geçmeye çalışıyorlar.

Umarız böyle tatsız durumlarla karşılaşmazsınız. Oltalama gibi karşılaşabileceğiniz diğer siber riskler ve bu risklerden korunma yöntemleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Dijital Güvenlik Platformu’nu ziyaret edebilirsiniz. Bu ve daha bir çok bunun gibi konuda bilgilenmek için tıklayınız.



