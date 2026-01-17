FİNANS

Site aidatlarına düzenleme geliyor! Bakan Kurum: 'Enflasyonun üzerinde olmayacak'

Bir süredir devam eden site aidatlarındaki fahiş fiyatlar hükümetin gündemindeydi. Son olarak ise konu ile ilgili düzenleme yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatları ile ilgili, "Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi. Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık" deyip detayları anlattı.

Ezgi Sivritepe

Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Site aidatı mağduru milyonlarca vatandaşın beklediği düzenlemede sona yaklaşılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili değerlendirmede bulundu.

MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELDİ

Bakan Kurum, keyfi ve fahiş artışa karşı kapsamlı bir düzenlemenin yapıldığını kaydederek, "Sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracağımız düzenlememiz meclis gündemine geldi" dedi.
Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle; kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak.
YILDA EN AZ 1 KERE DENETİM

Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi yoktu. bunu da vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. bu şirketleri de yılda en az 1 kez denetleyeceğiz. site sakinlerimizin şikayetiyle de bakanlık olarak hızlıca denetim başlatacağız"

Anahtar Kelimeler:
