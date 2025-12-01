ŞOK'a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Bu hafta ŞOK katalogda Presmix narenciye sıkacağı, lav çay setleri, borosilikat french press, bambu cam baharatlık gibi mutfak ürünleri hem uygun fiyatlı hem de çok kullanışlı alternatifler sunuyor. Çift kişilik flanel nevresim seti, supersoft pijama takımı, peluş kulaklık, ponponlu ev babeti ve termal çocuk çorap kışa hazırlık yapmak isteyenler için öne çıan katalogda elektronik kategorisinde altus cam kettle, fakir filtre kahve makinesi, philips buhar kazanlı ütü, kiwi dijital banyo baskülü ve tetris nostaljik el atarisi dikkat çeken ürünler arasında. Hadi o zaman içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Haftanın kişisel bakım fırsatları

Kişisel bakım ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Merci klasik çikolata 199 TL

Sizin için indirimli çikolata ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus cam kettle 899 TL

Altus cam kettle 899 TL

Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,499 TL

Alpina cam set üstü siyah ocak 2,999 TL

Philips 2000 serisi buhar kazanlı ütü 3,599 TL

Piranha 7831 renkli bt hoparlör 349 TL

Kiwi akıllı dijital banyo baskülü 299 TL

Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 849 TL

Aprilla 3 başlıklı titreşimli diş fırçası 249 TL

Braun series 3 bt 3400 sakal düzeltici tıraş makinesi 1,099 TL

Powertec ense, sakal, vücut kılı makinesi 199 TL

S-link airlite x-1 tws kablosuz kulaklık 349 TL

Torima kablosuz kafa üstü kulaklık 279 TL

Torima nostaljik el atarisi tetris 100 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL

Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL

Tek kişilik pamuklu scotch battaniye 299 TL

Çift kişilik pamuklu scotch battaniye 349 TL

Kadın düğmeli supersoft pijama takımı 449 TL

Tam fermuarlı sherpa sweatshirt 349 TL

Kadın polar tek alt 249 TL

Kadın terlik 189 TL

Thermoform termal çocuk çorap 119 TL

Kadın ponponlu ev babeti 100 TL

Kadın şal 199 TL

Peluş kulaklık 149 TL

Penti daima külotlu çorap 229 TL

Peluş soket çorap 50 TL

Şönil soket çorap 50 TL

Vichy kalp kılıflı sıcak su torbası 119 TL

Merci klasik çikolata 199 TL

Sizin için indirimli televizyon battaniyesi ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Presmix narenciye sıkacağı 1,299 TL

Presmix narenciye sıkacağı 1,299 TL

Lav 12 parça çay seti 329 TL

3'lü lav kırmızı renkli tabanlı su bardağı 100 TL

Lav kase 39,95 TL

3'lü lav kırmızı renkli tabanlı meşrubat bardağı 119 TL

İpli rondo 149 TL

8'li standlı bambu cam baharatlık 499 TL

Bambu temperli cam kesme tahtası 249 TL

Cambu renkli kulplu borosilikat kupa 59,95 TL

Cambu borosilikat cam 3'ü 1 arada ölçülü french press 229 TL

3'lü kare sızdırmaz saklama kabı 109 TL

Pipetli suluk 39,95 TL

Baskılı baton mum 100 TL

Salata kurutucusu 199 TL ve narenciye sıkacağı 50 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı yarış arabası 199 TL

Uzaktan kumandalı yarış arabası 199 TL

Barbie kariyer bebek bilim insanı 599 TL

Sevimli dino sünger atış oyunu 149 TL

Dinozor 149 TL

Altus 1000 devir çamaşır makinesi 16,999 TL

Arzum lusso el blender seti 2,499 TL

Arzum magiclean eco dikey şarjlı süpürge 6,199 TL

Tefal pro express protect buhar kazanlı ütü 9,999 TL

Tefal aqua dik süpürge 13,999 TL

Dijitsu 90 lt tezgah altı mini buzdolabı 6,399 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus 1000 devir çamaşır makinesi 16,999 TL

Arzum Lusso el blender seti 2,499 TL

Arzum Magiclean Eco dikey şarjlı süpürge 6,199 TL

Tefal Pro Express protect buhar kazanlı ütü 9,999 TL

Tefal Aqua dik süpürge 13,999 TL

Dijitsu 90 lt tezgah altı mini buzdolabı 6,399 TL

Çamaşır deterjanı ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

On ayakkabı çeşitleri

Sizin için spor ayakkabılarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.