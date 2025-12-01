Ev Yaşam Ev Yaşam
ŞOK'a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

3 Aralık itibarıyla şok market raflarında yeni fırsatlar yerini alıyor. Güncellenen şok aktüel sayfası ile birlikte şok katalog içerisinde hem ev ihtiyaçlarına hem kışa hazırlığa uygun pek çok ürün dikkat çekiyor. Şokta bu hafta sunulan kampanyalarda özellikle mutfak gereçleri ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Şok aktüel ürünler kaçırılmayacak fiyatlarla geliyorken şok ta bu hafta yer alacak ürünlere gelin birlikte göz atalım!

Bu hafta ŞOK katalogda Presmix narenciye sıkacağı, lav çay setleri, borosilikat french press, bambu cam baharatlık gibi mutfak ürünleri hem uygun fiyatlı hem de çok kullanışlı alternatifler sunuyor. Çift kişilik flanel nevresim seti, supersoft pijama takımı, peluş kulaklık, ponponlu ev babeti ve termal çocuk çorap kışa hazırlık yapmak isteyenler için öne çıan katalogda elektronik kategorisinde altus cam kettle, fakir filtre kahve makinesi, philips buhar kazanlı ütü, kiwi dijital banyo baskülü ve tetris nostaljik el atarisi dikkat çeken ürünler arasında. Hadi o zaman içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Haftanın kişisel bakım fırsatları

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

Kişisel bakım ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Merci klasik çikolata 199 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

Sizin için indirimli çikolata ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus cam kettle 899 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Altus cam kettle 899 TL
  • Fakir kişisel filtre kahve makinesi 1,499 TL
  • Alpina cam set üstü siyah ocak 2,999 TL
  • Philips 2000 serisi buhar kazanlı ütü 3,599 TL
  • Piranha 7831 renkli bt hoparlör 349 TL
  • Kiwi akıllı dijital banyo baskülü 299 TL
  • Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 849 TL
  • Aprilla 3 başlıklı titreşimli diş fırçası 249 TL
  • Braun series 3 bt 3400 sakal düzeltici tıraş makinesi 1,099 TL
  • Powertec ense, sakal, vücut kılı makinesi 199 TL
  • S-link airlite x-1 tws kablosuz kulaklık 349 TL
  • Torima kablosuz kafa üstü kulaklık 279 TL
  • Torima nostaljik el atarisi tetris 100 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

  • Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL
  • Tek kişilik pamuklu scotch battaniye 299 TL
  • Çift kişilik pamuklu scotch battaniye 349 TL
  • Kadın düğmeli supersoft pijama takımı 449 TL
  • Tam fermuarlı sherpa sweatshirt 349 TL
  • Kadın polar tek alt 249 TL
  • Kadın terlik 189 TL
  • Thermoform termal çocuk çorap 119 TL
  • Kadın ponponlu ev babeti 100 TL
  • Kadın şal 199 TL
  • Peluş kulaklık 149 TL
  • Penti daima külotlu çorap 229 TL
  • Peluş soket çorap 50 TL
  • Şönil soket çorap 50 TL
  • Vichy kalp kılıflı sıcak su torbası 119 TL
  • Merci klasik çikolata 199 TL

Sizin için indirimli televizyon battaniyesi ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Presmix narenciye sıkacağı 1,299 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • Presmix narenciye sıkacağı 1,299 TL
  • Lav 12 parça çay seti 329 TL
  • 3'lü lav kırmızı renkli tabanlı su bardağı 100 TL
  • Lav kase 39,95 TL
  • 3'lü lav kırmızı renkli tabanlı meşrubat bardağı 119 TL
  • İpli rondo 149 TL
  • 8'li standlı bambu cam baharatlık 499 TL
  • Bambu temperli cam kesme tahtası 249 TL
  • Cambu renkli kulplu borosilikat kupa 59,95 TL
  • Cambu borosilikat cam 3'ü 1 arada ölçülü french press 229 TL
  • 3'lü kare sızdırmaz saklama kabı 109 TL
  • Pipetli suluk 39,95 TL
  • Baskılı baton mum 100 TL
  • Salata kurutucusu 199 TL ve narenciye sıkacağı 50 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı yarış arabası 199 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • Uzaktan kumandalı yarış arabası 199 TL
  • Barbie kariyer bebek bilim insanı 599 TL
  • Sevimli dino sünger atış oyunu 149 TL
  • Dinozor 149 TL
  • Altus 1000 devir çamaşır makinesi 16,999 TL
  • Arzum lusso el blender seti 2,499 TL
  • Arzum magiclean eco dikey şarjlı süpürge 6,199 TL
  • Tefal pro express protect buhar kazanlı ütü 9,999 TL
  • Tefal aqua dik süpürge 13,999 TL
  • Dijitsu 90 lt tezgah altı mini buzdolabı 6,399 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Altus 1000 devir çamaşır makinesi 16,999 TL

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • Arzum Lusso el blender seti 2,499 TL
  • Arzum Magiclean Eco dikey şarjlı süpürge 6,199 TL
  • Tefal Pro Express protect buhar kazanlı ütü 9,999 TL
  • Tefal Aqua dik süpürge 13,999 TL
  • Dijitsu 90 lt tezgah altı mini buzdolabı 6,399 TL

Çamaşır deterjanı ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

On ayakkabı çeşitleri

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 9

Sizin için spor ayakkabılarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

ŞOK a Pantene şampuan çeşitleri geliyor! 3 Aralık 2025 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 10

Bu içerik 1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok broşür şok haftanın fırsatları şok katalog şok market aktüel şok çarşamba aktüel
A101'e Yılbaşı ürünleri geliyor! 4 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!

A101'e mini buzdolabı geliyor!

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa sahte bal yediren o firmalar...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa sahte bal yediren o firmalar...

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 885 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 885 bin liraya yükseldi

Kazakistan merkezli gruptan Türkiye'de banka hamlesi!

Kazakistan merkezli gruptan Türkiye'de banka hamlesi!

Lisede üretip 27 ülkeye ihraç ediyorlar!

Lisede üretip 27 ülkeye ihraç ediyorlar!

1 Ocak'tan itibaren ATM'de o yazıyla karşılaşabilirsiniz!

1 Ocak'tan itibaren ATM'de o yazıyla karşılaşabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

