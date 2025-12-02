BİM'e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta BİM’e teknoloji, ev ürünleri, mutfak gereçleri ve tekstil kategorilerinde birçok yeni ürün geliyor. Nokia tuşlu cep telefonundan Kumtel ankastre sete, cam fincan setlerinden çift kişilik battaniyeye, çocuklar için oyuncaklardan 2026 ajandalarına kadar pek çok ürün bim'de bu cuma gelecek ürünler arasında yerini alıyor. İşte detaylar!

Nokia tuşlu cep telefonu 1,790 TL

Tcl 65'' 4k hdr google tv 29,500 TL

Kumtel siyah turbo ankastre seti 9,500 TL

Heifer mini saç kurutma makinesi 790 TL

Heifer saç düzleştirici 899 TL

Heifer wag maşası 799 TL

Proware yüksek hızlı hava üfleyici 999 TL

Heifer çay makinesi 1,550 TL

Abdullah efendi türk kahve makinesi 1,650 TL

Arnica elektrikli süpürge 3,500 TL

Kumtel buharlı mop 1,790 TL

El feneri 199 TL

Telefon tablet tutucu 129 TL

Arnica blender seti 1,750 TL

Heifer mini blender set 1,450 TL

Keysmart baskül-tartı 449 TL

Arzum istasyon ütü 3,450 TL

Balkabağı dekorlu fırın kabı 379 TL

Balkabağı şekilli kapaklı kase 279 TL

Balkabağı şekilli tatlı kaşığı 179 TL

Balkabağı akasya sunumluk 179 TL

Yuvarlak çerezlik

Bonera derin tencere 529 TL

Bonera karnıyarık tencere 22 cm 499 TL

Bonera karnıyarık tencere 24 cm 499 TL

Cam çay fincan seti 269 TL

Cam kahve fincan seti 169 TL

Gravürlü çay bardağı 189 TL

Desenli cam kapaklı sürahi 299 TL

Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 550 ml 179 TL

Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 340 ml 149 TL

Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 700 ml 199 TL

Renkli kaşıklı şekerlik 149 TL

Lav cam kilitli saklama kabı 129 TL

Okyanus mutfak gereçleri 33 TL

Sütlük 199 TL

Desenli pasta tabağı 299 TL

Desenli kahve bardağı 20 TL

Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 99 TL

Su kovası 69 TL

Tablet mop temizlik seti 199 TL

Tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Çift kişilik battaniye 285 TL

Dagi kaşkorse 2'li takım 599 TL

Kaşe pantolon 319 TL

Tek kişilik battaniye 259 TL

Bere kadın 119 TL

Bere erkek 99 TL

Peluş patik 169 TL

Kapaklı eldiven 119 TL

Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Dora yumak çeşitleri 109 TL

Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Favori yumak çeşitleri 109 TL

Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Atlas yumak çeşitleri 109 TL

Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Tanja yumak çeşitleri 109 TL

Kadın terlik çeşitleri 65 TL, 89 TL, 99 TL, 119 TL

Erkek terlik 89 TL, 119 TL

Homendre 3 bölmeli ayakkabılık 1,590 TL

Oyuncak güzellik masası 999 TL

Kablosuz kulaküstü kulaklık lisanslı 799 TL

Hot Wheels neon yarışlar çifte çember pisti 899 TL

Planlayıcı tarihsiz defter 149 TL

Pullu kilitli günlük 199 TL

Geçmeli kalem 39 TL

Kabartmalı sticker seti 49 TL

Jump ball oyunu 299 TL

Oyuncak çöp kamyonu 299 TL

Oyuncak yol seti 499 TL

Basmalı vagonlu tren 199 TL

Müzikli araba balık tutma oyuncağı 229 TL

Oyuncak sevimli bebek 189 TL

Oyuncak bebekli pet bakım seti 199 TL

Oyuncak meyve sebze kesme 149 TL

Tekli oyun hamuru 25 TL

Hikaye kitapları 99 TL

Bilsem 1,2,3. sınıf kitaplar 79 TL

Heceli sevimli hikaye kitapları 15 TL

Eğlenceli çocuk atlası 249 TL

Akrilik metal makas 149 TL

Akrilik bant kesici 129 TL

Akrilik masaüstü kalemlik 169 TL

Şeffaf pullu kalem kutu 119 TL

Yapışkanlı not kağıdı seti 69 TL

Simli 2026 günlük ajanda 199 TL

Şeffaf renkli bant 49 TL

Simli zarf dosya çeşitleri 79 TL

Şeffaf cetvel 69 TL

Eğlenceli hesap makinesi 175 TL

Figürlü pelüş kalemlik 179 TL

Sticker çeşitleri 19 TL

2026 günlük ajanda 89 TL

Simli makas seti 89 TL

Fiz strong Japon yapıştırıcı 29 TL

Pastel renkler fosforlu kalem 89 TL

