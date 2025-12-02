Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
5 Aralık BİM aktüel kampanyalarıyla dolu BİM katalog sayfalarında yine oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. BİM market, haftalık fırsatlarının yer aldığı cuma BİM aktüel ürünler listesi birbirinden cazip seçenekleriyle herkesin ilgisini çekecek türden. BİM’de bu hafta indirim bekleyenler için BİM’de bu hafta cuma raflara gelecek fırsatları listeledik. Bim'de bu cuma gelecek ürünler için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Bu hafta BİM’e teknoloji, ev ürünleri, mutfak gereçleri ve tekstil kategorilerinde birçok yeni ürün geliyor. Nokia tuşlu cep telefonundan Kumtel ankastre sete, cam fincan setlerinden çift kişilik battaniyeye, çocuklar için oyuncaklardan 2026 ajandalarına kadar pek çok ürün bim'de bu cuma gelecek ürünler arasında yerini alıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Nokia tuşlu cep telefonu 1,790 TL

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Nokia tuşlu cep telefonu 1,790 TL
  • Tcl 65'' 4k hdr google tv 29,500 TL
  • Kumtel siyah turbo ankastre seti 9,500 TL
  • Heifer mini saç kurutma makinesi 790 TL
  • Heifer saç düzleştirici 899 TL
  • Heifer wag maşası 799 TL
  • Proware yüksek hızlı hava üfleyici 999 TL
  • Heifer çay makinesi 1,550 TL
  • Abdullah efendi türk kahve makinesi 1,650 TL
  • Arnica elektrikli süpürge 3,500 TL
  • Kumtel buharlı mop 1,790 TL
  • El feneri 199 TL
  • Telefon tablet tutucu 129 TL
  • Arnica blender seti 1,750 TL
  • Heifer mini blender set 1,450 TL
  • Keysmart baskül-tartı 449 TL
  • Arzum istasyon ütü 3,450 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Balkabağı dekorlu fırın kabı 379 TL

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Balkabağı dekorlu fırın kabı 379 TL
  • Balkabağı şekilli kapaklı kase 279 TL
  • Balkabağı şekilli tatlı kaşığı 179 TL
  • Balkabağı akasya sunumluk 179 TL
  • Yuvarlak çerezlik
  • Bonera derin tencere 529 TL
  • Bonera karnıyarık tencere 22 cm 499 TL
  • Bonera karnıyarık tencere 24 cm 499 TL
  • Cam çay fincan seti 269 TL
  • Cam kahve fincan seti 169 TL
  • Gravürlü çay bardağı 189 TL
  • Desenli cam kapaklı sürahi 299 TL
  • Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 550 ml 179 TL
  • Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 340 ml 149 TL
  • Akasya kapaklı borosiklt kavanoz 700 ml 199 TL
  • Renkli kaşıklı şekerlik 149 TL
  • Lav cam kilitli saklama kabı 129 TL
  • Okyanus mutfak gereçleri 33 TL
  • Sütlük 199 TL
  • Desenli pasta tabağı 299 TL
  • Desenli kahve bardağı 20 TL
  • Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 99 TL
  • Su kovası 69 TL
  • Tablet mop temizlik seti 199 TL
  • Tek fiyat plastik ürünler 29 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Çift kişilik battaniye 285 TL

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Çift kişilik battaniye 285 TL
  • Dagi kaşkorse 2'li takım 599 TL
  • Kaşe pantolon 319 TL
  • Tek kişilik battaniye 259 TL
  • Bere kadın 119 TL
  • Bere erkek 99 TL
  • Peluş patik 169 TL
  • Kapaklı eldiven 119 TL
  • Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Dora yumak çeşitleri 109 TL
  • Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Favori yumak çeşitleri 109 TL
  • Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Atlas yumak çeşitleri 109 TL
  • Ören Bayan farklı renklerde 3'lü Tanja yumak çeşitleri 109 TL
  • Kadın terlik çeşitleri 65 TL, 89 TL, 99 TL, 119 TL
  • Erkek terlik 89 TL, 119 TL

Sizin için ev terliklerinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Homendre 3 bölmeli ayakkabılık 1,590 TL

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

  • Homendre 3 bölmeli ayakkabılık 1,590 TL
  • Oyuncak güzellik masası 999 TL
  • Kablosuz kulaküstü kulaklık lisanslı 799 TL
  • Hot Wheels neon yarışlar çifte çember pisti 899 TL
  • Planlayıcı tarihsiz defter 149 TL
  • Pullu kilitli günlük 199 TL
  • Geçmeli kalem 39 TL
  • Kabartmalı sticker seti 49 TL
  • Jump ball oyunu 299 TL
  • Oyuncak çöp kamyonu 299 TL
  • Oyuncak yol seti 499 TL
  • Basmalı vagonlu tren 199 TL
  • Müzikli araba balık tutma oyuncağı 229 TL
  • Oyuncak sevimli bebek 189 TL
  • Oyuncak bebekli pet bakım seti 199 TL
  • Oyuncak meyve sebze kesme 149 TL
  • Tekli oyun hamuru 25 TL
  • Hikaye kitapları 99 TL
  • Bilsem 1,2,3. sınıf kitaplar 79 TL
  • Heceli sevimli hikaye kitapları 15 TL
  • Eğlenceli çocuk atlası 249 TL

Sizin için indirimli oyuncaklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Akrilik metal makas 149 TL

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 5

  • Akrilik metal makas 149 TL
  • Akrilik bant kesici 129 TL
  • Akrilik masaüstü kalemlik 169 TL
  • Şeffaf pullu kalem kutu 119 TL
  • Yapışkanlı not kağıdı seti 69 TL
  • Simli 2026 günlük ajanda 199 TL
  • Şeffaf renkli bant 49 TL
  • Simli zarf dosya çeşitleri 79 TL
  • Şeffaf cetvel 69 TL
  • Eğlenceli hesap makinesi 175 TL
  • Figürlü pelüş kalemlik 179 TL
  • Sticker çeşitleri 19 TL
  • 2026 günlük ajanda 89 TL
  • Simli makas seti 89 TL
  • Fiz strong Japon yapıştırıcı 29 TL
  • Pastel renkler fosforlu kalem 89 TL

Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Nokia tuşlu telefon geliyor! 5 Aralık 2025 BİM katalog yayınlandı! 6

Bu içerik 2 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bim cuma aktüel bime yarın neler geliyor
