A101'e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!
A101'e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!

25 Aralık A101 aktüel listesi yayınlandı. Bu haftaki A101 katalog içerisinde mutfak ürünlerinden elektrikli mopede kadar pek çok fırsat sizi bekliyor. A101 market kalitesini evine taşımak isteyenler, ürünlere A101 online üzerinden de kolayca ulaşabilir. A101 katalog bu hafta da bütçenizi korurken A101 aktüel ürünler arasında en çok teknoloji ve ev tekstili öne çıkıyor. A101 bu hafta dolu dolu içeriğiyle dikkat çekerken A101 aktüel ürünler kataloğu ve diğer kataloglar için bizi takipte kalın!

Bu hafta A101 markette televizyonlardan küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesi öne çıkıyor. Büyük ekran televizyonlar, mikser ve çay makinesi gibi mutfak yardımcıları, temizlik ve düzenleme ürünleri, valiz ve ev aksesuarları alışveriş listelerinin başında yer alıyor. Kadın ve erkek giyim ürünleriyle kış sezonuna uygun seçenekler sunulurken motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi dikkat çeken alternatifler de A101 aktüel ürünler kataloğu içinde öne çıkıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 Aldın Aldın gıda ürünleri

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 2

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 3

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 4

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

A101 Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik ürünleri

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 5

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nordmende 65" uhd android tv 20,999 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Nordmende 65" uhd android tv 20,999 TL
  • Nordmende 55" uhd android tv 14,999 TL
  • Trax bt hoparlör 999 TL
  • Osram led ampul 8,5w 49,50 TL
  • Orbus silikon aydınlatma 249 TL
  • Hilfe akım korumalı usb'li uzatma kablosu 399 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dolphin dizel prestige pro 3 ton 4,7m forklift 999,000 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Dolphin dizel prestige pro 3 ton 4,7m forklift 999,000 TL
  • Dolphin elektrikli titan pro forklift 3 ton 4,7m 1,199,000 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Revolt rs4 50 cc moped 39,990 TL
  • Revolt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
  • Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL
  • Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL

Sizin için indirimli oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg 6 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 9

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 10

  • English home stand mikser 3,499 TL
  • English home çay makinesi 1,999 TL
  • Arzum peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL
  • Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 5,999 TL
  • Kiwi yün-kazak temizleme cihazı 199 TL
  • Kiwi su ısıtıcı 999 TL
  • Kiwi mısır patlatma makinesi 899 TL
  • Kiwi elektrikli fanlı ısıtıcı 579 TL
  • Arzum dikey süpürge 1,699 TL
  • Pierre cardin saç sakal kesme makinesi 899 TL
  • Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 999 TL
  • Pierre cardin epilasyon seti 699 TL
  • Pierre cardin ipl lazer epilasyon cihazı 1,999 TL
  • Pierre cardin saç kurutma makinesi 999 TL

Küçük mutfak aletlerinde ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe petite kapaklı servis tabağı 299 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Paşabahçe petite kapaklı servis tabağı 299 TL
  • Paşabahçe madlen ayaklı servis tabağı 299 TL
  • Borcam çok amaçlı kase 99,50 TL
  • Lav ella meşrubat bardağı 3'lü 109 TL
  • Lav ella su bardağı 3'lü 89,50 TL
  • Lav ölçü bardağı 44,50 TL
  • Paşabahçe generation pasta tabağı 6'lı 199 TL
  • Paşabahçe madlen ayaklı servis tabağı 299 TL
  • Bölmeli servis tabağı 119 TL
  • Baton kek kalıbı 149 TL
  • Silikon kek kalıbı 89,50 TL
  • Silikon muffin kabı 45 TL
  • Plastik pastacılık ürünleri 39,50 TL
  • Yılbaşı dekorlu metal kutu 29,50 TL
  • Güral porselen fondü seti 199 TL
  • Yılbaşı dekorlu kokulu mum 79,50 TL
  • Bambu sunum tabakları 125 TL
  • Pipetli lüsterli cam bardak 99,50 TL
  • Üzüm bardak 3'lü 149 TL
  • Figürlü kaşık 4'lü 169 TL
  • Seramik yuvarlak kase 49,50 TL
  • Seramik kayık tabak 49,50 TL
  • Seramik pasta tabağı 64,50 TL
  • Seramik fincan seti 2'li 155 TL
  • Kütahya porselen servis tabağı 69,50 TL
  • Kütahya porselen kase 69,50 TL
  • Kütahya porselen yemek tabağı 69,50 TL
  • Kütahya porselen pasta tabağı 69,50 TL
  • Contalı kilitli saklama kabı 34,50 TL
  • Saklama kabı 3'lü 79,50 TL
  • Saklama kabı 6'lı 149 TL
  • Saklama kabı 24,50 TL
  • Kaydırmaz oval tepsi 69,50 TL
  • Uzun derin saklama kabı 2,6 litre 44,50 TL
  • Uzun derin saklama kabı 1,4 litre 29,50 TL
  • 5'i 1 yerde termos mug 399 TL
  • Kulplu damacaba matara 149 TL
  • Hazneli rende 59,50 TL
  • Lavabo süzgeci 2'li 10 TL
  • Süzgeç 3'lü 175 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oscar bonel yaylı tek kişilik yatak 2,499 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Oscar bonel yaylı tek kişilik yatak 2,499 TL
  • Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL
  • Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
  • Kabin boy pp valiz 685 TL
  • Orta boy pp valiz 755 TL
  • Büyük boy pp valiz 875 TL
  • Pp makyaj çantası 299 TL
  • Kapaklı kutu 115 TL
  • Temizlenebilir cam menfezi 49,50 TL
  • Katlı raf 3'lü 399 TL
  • Plastik askı 5'li 69,50 TL
  • Çok amaçlı askı 39,50 TL
  • Cam sıvı sabunluk 94,50 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 13

  • Kadın / erkek ekose pijama takımı 399 TL
  • Kadın kadife alt 299 TL
  • Kadın pelüş mont 699 TL
  • Kadın / erkek scuba sweatshirt 429 TL
  • Penti kadın termal tayt 219 TL
  • Kadın dantelli boxer 65 TL
  • Kadın şönil soket çorap 45 TL
  • Erkek ekose içi yün görünümlü gömlek 499 TL
  • Erkek kalın taban ev terliği 139 TL
  • Kadın desenli ev botu 189 TL
  • Toka kutu seti 79,50 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak çekçekli temizlik seti 289 TL

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 14

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

A101 e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı! 15

Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 haftanın yıldızları a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
