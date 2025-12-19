A101'e motorsiklet geliyor! 25 Aralık 2025 A101 katalog yayınlandı!

Bu hafta A101 markette televizyonlardan küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesi öne çıkıyor. Büyük ekran televizyonlar, mikser ve çay makinesi gibi mutfak yardımcıları, temizlik ve düzenleme ürünleri, valiz ve ev aksesuarları alışveriş listelerinin başında yer alıyor. Kadın ve erkek giyim ürünleriyle kış sezonuna uygun seçenekler sunulurken motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi dikkat çeken alternatifler de A101 aktüel ürünler kataloğu içinde öne çıkıyor. İşte detaylar!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101 Aldın Aldın gıda ürünleri

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

A101 Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik ürünleri

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nordmende 65" uhd android tv 20,999 TL

Nordmende 65" uhd android tv 20,999 TL

Nordmende 55" uhd android tv 14,999 TL

Trax bt hoparlör 999 TL

Osram led ampul 8,5w 49,50 TL

Orbus silikon aydınlatma 249 TL

Hilfe akım korumalı usb'li uzatma kablosu 399 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dolphin dizel prestige pro 3 ton 4,7m forklift 999,000 TL

Dolphin dizel prestige pro 3 ton 4,7m forklift 999,000 TL

Dolphin elektrikli titan pro forklift 3 ton 4,7m 1,199,000 TL

Revolt rs4 50 cc moped 39,990 TL

Revolt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL

Sizin için indirimli oto bakım ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg 6 programlı bulaşık makinesi 12,999 TL

English home stand mikser 3,499 TL

English home çay makinesi 1,999 TL

Arzum peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 5,999 TL

Kiwi yün-kazak temizleme cihazı 199 TL

Kiwi su ısıtıcı 999 TL

Kiwi mısır patlatma makinesi 899 TL

Kiwi elektrikli fanlı ısıtıcı 579 TL

Arzum dikey süpürge 1,699 TL

Pierre cardin saç sakal kesme makinesi 899 TL

Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 999 TL

Pierre cardin epilasyon seti 699 TL

Pierre cardin ipl lazer epilasyon cihazı 1,999 TL

Pierre cardin saç kurutma makinesi 999 TL

Küçük mutfak aletlerinde ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe petite kapaklı servis tabağı 299 TL

Paşabahçe petite kapaklı servis tabağı 299 TL

Paşabahçe madlen ayaklı servis tabağı 299 TL

Borcam çok amaçlı kase 99,50 TL

Lav ella meşrubat bardağı 3'lü 109 TL

Lav ella su bardağı 3'lü 89,50 TL

Lav ölçü bardağı 44,50 TL

Paşabahçe generation pasta tabağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe madlen ayaklı servis tabağı 299 TL

Bölmeli servis tabağı 119 TL

Baton kek kalıbı 149 TL

Silikon kek kalıbı 89,50 TL

Silikon muffin kabı 45 TL

Plastik pastacılık ürünleri 39,50 TL

Yılbaşı dekorlu metal kutu 29,50 TL

Güral porselen fondü seti 199 TL

Yılbaşı dekorlu kokulu mum 79,50 TL

Bambu sunum tabakları 125 TL

Pipetli lüsterli cam bardak 99,50 TL

Üzüm bardak 3'lü 149 TL

Figürlü kaşık 4'lü 169 TL

Seramik yuvarlak kase 49,50 TL

Seramik kayık tabak 49,50 TL

Seramik pasta tabağı 64,50 TL

Seramik fincan seti 2'li 155 TL

Kütahya porselen servis tabağı 69,50 TL

Kütahya porselen kase 69,50 TL

Kütahya porselen yemek tabağı 69,50 TL

Kütahya porselen pasta tabağı 69,50 TL

Contalı kilitli saklama kabı 34,50 TL

Saklama kabı 3'lü 79,50 TL

Saklama kabı 6'lı 149 TL

Saklama kabı 24,50 TL

Kaydırmaz oval tepsi 69,50 TL

Uzun derin saklama kabı 2,6 litre 44,50 TL

Uzun derin saklama kabı 1,4 litre 29,50 TL

5'i 1 yerde termos mug 399 TL

Kulplu damacaba matara 149 TL

Hazneli rende 59,50 TL

Lavabo süzgeci 2'li 10 TL

Süzgeç 3'lü 175 TL

Sizin için mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Oscar bonel yaylı tek kişilik yatak 2,499 TL

Oscar bonel yaylı tek kişilik yatak 2,499 TL

Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL

Kabin boy pp valiz 685 TL

Orta boy pp valiz 755 TL

Büyük boy pp valiz 875 TL

Pp makyaj çantası 299 TL

Kapaklı kutu 115 TL

Temizlenebilir cam menfezi 49,50 TL

Katlı raf 3'lü 399 TL

Plastik askı 5'li 69,50 TL

Çok amaçlı askı 39,50 TL

Cam sıvı sabunluk 94,50 TL

Kadın / erkek ekose pijama takımı 399 TL

Kadın kadife alt 299 TL

Kadın pelüş mont 699 TL

Kadın / erkek scuba sweatshirt 429 TL

Penti kadın termal tayt 219 TL

Kadın dantelli boxer 65 TL

Kadın şönil soket çorap 45 TL

Erkek ekose içi yün görünümlü gömlek 499 TL

Erkek kalın taban ev terliği 139 TL

Kadın desenli ev botu 189 TL

Toka kutu seti 79,50 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Oyuncak çekçekli temizlik seti 289 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.